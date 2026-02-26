Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

El arresto fue realizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, al mando de la Policía Estatal. Crédito: SSP Sinaloa

Una acción del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal, enmarcada en las labores del Grupo Interinstitucional, resultó en la detención de un civil armado con un rifle y explosivos, en el norte de Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades señalaron que el sujeto fue descubierto cuando se encontraba oculto entre matorrales y huyó.

Tras una persecución, le aseguraron diversos explosivos, entre los que destacaron 2 diseñados para ser lanzados mediante dron, así como armas largas, municiones y un radio de comunicación.

El arresto fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) mediante sus canales oficiales.

Hallazgo y persecución en la zona norte de Culiacán

Según el reporte oficial de la SSP, durante labores de reconocimiento en la comunidad de El Sifón, perteneciente a la Alcaldía Central de Culiacán, elementos estatales identificaron a un hombre armado oculto entre matorrales.

El individuo intentó evadir la presencia policial y buscó refugio en una construcción en obra negra ubicada en la zona.

Tras ser perseguido y finalmente alcanzado, las autoridades reportaron que fue sometido y posteriormente le hicieron una revisión, donde localizaron diverso material ilícito

Artefactos asegurados por las fuerzas de seguridad

En la inspección, los elementos de seguridad decomisaron un radio marca Motorola color negro, un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, seis cargadores para arma larga del mismo calibre, 180 cartuchos y cuatro artefactos explosivos.

De estos últimos, dos estaban diseñados para ser lanzados desde dron y dos eran de mecha lenta.

Así podrían ser los explosivos diseñados para lanzar desde un dron que reportaron las autoridades. (imagen ilustrativa) Foto: SSP de Sinaloa

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades.

Las autoridades no compartieron fotografías sobre los cuatro artefactos explosivos decomisados durante la intervención.

Proceso legal y coordinación interinstitucional

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Mediante el comunicado donde reportaron el aseguramiento, autoridades reiteraron la coordinación permanente para fortalecer la seguridad en la región y recordaron a la ciudadanía la disponibilidad del 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

El aseguramiento se llevó a cabo como parte de las acciones conjuntas entre en el marco del Grupo Interinstitucional, el cual está integrado por corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Otras acciones realizadas en Culiacán

Autos asegurados tras operativos este 25 de febrero en Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

También en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional realizaron un operativo contra el robo de vehículos con recorridos y revisiones en diferentes zonas.

Durante estas acciones, las autoridades aseguraron tres unidades que contaban con reporte de robo.

Los operativos se llevaron a cabo en los ejidos Comanito y Los Becos, así como en el poblado Laguna Colorada y el sector Tres Ríos de la capital sinaloense.

Las unidades aseguradas fueron un Suzuki Jimny blanco, un Kia Río de color vino y una Toyota RAV4 blanca.

Estos vehículos quedaron bajo resguardo y fueron trasladados a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.