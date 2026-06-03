La mezcla de dos ingredientes que tienes en casa y que desodoriza el refri mejor que cualquier producto comercial

Las bacterias se multiplican incluso a temperaturas frías y producen los compuestos que impregnan el interior del refrigerador con mal olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir el refrigerador y encontrar un olor persistente es una de esas molestias domésticas que parecen no tener solución fácil.

Se limpia, se acomodan los alimentos, se revisan los cajones, y el olor regresa.

Lo que muchas personas no saben es que la causa rara vez está en la suciedad visible, y que la solución puede estar en dos ingredientes comunes en casa.

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El refrigerador debe mantenerse a 4.4 grados centígrados o menos; por encima de esa temperatura el crecimiento bacteriano se acelera y los olores se intensifican. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del olor: por qué limpiar no es suficiente

El mal olor dentro del refrigerador no proviene de la suciedad acumulada en las paredes o los estantes, sino de las bacterias que trabajan sobre los alimentos almacenados.

Dentro del aparato conviven dos tipos: las patógenas, que causan enfermedades sin alterar el olor ni la apariencia de los alimentos, y las deteriorantes, que sí generan los olores, sabores y texturas desagradables que se perciben al abrir la puerta.

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Estas últimas pueden multiplicarse incluso a temperaturas frías.

Los limpiadores abrasivos, solventes o con fragancia química están desaconsejados porque pueden transferir sabores a los alimentos o dañar el acabado interior del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto explica por qué limpiar las superficies sin retirar primero los alimentos en mal estado solo atiende la parte visible del problema.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte en su portal oficial que bacterias como Listeria monocytogenes, capaz de provocar infecciones graves, prosperan específicamente en ambientes fríos .

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Vinagre y agua: la mezcla para eliminar olores persistentes

Cuando los olores no desaparecen con una limpieza convencional, el FSIS indica limpiar el interior del refrigerador con partes iguales de vinagre y agua.

La institución explica que el vinagre aporta acidez, y es esa acidez la que destruye el moho que genera los olores persistentes.

El procedimiento completo que establece la institución comienza por desechar cualquier alimento en mal estado o en duda.

El vinagre aporta acidez que destruye el moho, principal responsable de los olores persistentes dentro del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, hay que retirar los estantes, los cajones para verduras y las charolas de hielo para lavarlos con agua caliente y detergente, y enjuagarlos con una solución sanitizante: una cucharada de cloro líquido sin fragancia por cada 3.8 litros de agua.

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El interior del refrigerador, incluida la puerta y el empaque de goma, se lava con agua caliente y bicarbonato de sodio, y se enjuaga con la misma solución sanitizante.

Luego se deja la puerta abierta aproximadamente 15 minutos para permitir la circulación de aire.

El FSIS recomienda limpiar el interior del refrigerador con partes iguales de vinagre y agua cuando los olores persisten tras una limpieza convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después de ese proceso los olores persisten, es entonces cuando el FSIS recomienda aplicar la mezcla de vinagre y agua en partes iguales sobre el interior del aparato, y dejar la puerta abierta varios días para que ventile.

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Un recurso adicional que también funciona dentro del refrigerador

Una vez que el refrigerador está limpio, la agencia de protección sanitaria sugiere un paso de mantenimiento para los olores: colocar bicarbonato de sodio suelto en un recipiente amplio y poco profundo dentro del aparato.

Este ingrediente, también presente en la mayoría de las cocinas, ayuda a controlar los olores que se generan con el uso cotidiano.

Una agencia sanitaria recomienda colocar bicarbonato de sodio en un recipiente abierto dentro del refrigerador para prevenir la acumulación de olores tras la limpieza habitual, además de limpiar derrames. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia es que el bicarbonato cumple una función distinta a la de la mezcla de vinagre y agua: no elimina un olor ya instalado, sino que contribuye a prevenir que se acumule.

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La agencia también señala que los derrames deben limpiarse de inmediato con agua caliente y jabón.

Qué revisar si el olor regresa

El FSIS establece que el refrigerador debe mantenerse a 4.4 grados centígrados o menos, dato que también respalda la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de México.

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Por encima de esa temperatura el crecimiento bacteriano se acelera y los alimentos se deterioran más rápido, lo que intensifica los olores.

La puerta del refrigerador es la zona de mayor fluctuación de temperatura y la más propensa a acumular olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puerta es la zona de mayor fluctuación de temperatura y la más propensa a acumular olores si se guardan ahí alimentos perecederos.

El FSIS también recomienda limpiar el serpentín del condensador varias veces al año, ya que un condensador obstruido dificulta que el aparato mantenga la temperatura adecuada y agrava el problema de los olores desde adentro.

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