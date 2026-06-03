México Deportes

Iván Alonso revela si dolió la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: “Lo sentí como una huida”

El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Alonso

Guardar
Google icon
Víctor Velázquez habló de la salida de Martín Anselmi (X/ @Victor_VelRan)
Martín Anselmi marcó un antes y un después en la época moderna de Cruz Azul. El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Iván Alonso, director deportivo del cuadro cementero (X/ @Victor_VelRan)

Martín Anselmi marcó un antes y un después en la época moderna de Cruz Azul. El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Iván Alonso, director deportivo del cuadro cementero, sin embargo, tuvo una salida polémica a finales del mismo año.

La figura de Anselmi fue creciendo gracias al estilo de juego atractivo que le impregnó al equipo, y aunque no logró conseguir ningún título durante su estancia, pudo devolverle identidad al club y llevarlo nuevamente a los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Iván Alonso cruz azul
Iván Alonso cruz azul Foto: Cuartoscuro

Alonso reconoce que la salida de Anselmi de Cruz Azul fue dolorosa

Iván Alonso consideró que la salida de Martín impactó al plantel por todo lo que el equipo construyó durante el año. En entrevista con Javier Alarcón para ESPN, Alonso señaló que la decisión fue difícil de asimilar al interior del grupo, aunque entiende que cada quien actúa según su propio contexto.

El directivo destacó que hubo desacuerdo con las formas de la salida, pero evita emitir juicios personales sobre las decisiones ajenas.

“La salida de Martín yo creo que a todos nos dolió, pero por lo que habíamos construido en ese año. Después cuando uno es empático y se pone en los zapatos de la toma de decisiones de cada uno. Lo sentí como una huida. Creo que con lo que había construido en su momento las formar pudieron haber sido otras. No las juzgo porque no doy clases de moral”.

PUBLICIDAD

La visión de Martín Anselmi sobre el futbol mexicano ha despertado interés tanto en México como en Argentina (REUTERS)
La visión de Martín Anselmi sobre el futbol mexicano ha despertado interés tanto en México como en Argentina (REUTERS)

La Máquina sin Martín Anselmi

La salida de Martín no impactó negativamente al equipo cementero. Vicente Sánchez, al asumir la dirección, obtuvo la Concacaf Champions Cup en ese semestre. A pesar de ese triunfo internacional, el entrenador uruguayo no permaneció para la siguiente temporada.

El argentino Nicolás Larcamón tomó el control del cuadro celeste, pero fue cesado tras acumular una racha negativa de nueve partidos sin victoria. Finalmente, el mexicano Joel Huiqui asumió la dirección técnica y, en solo siete partidos, logró conquistar el título de liga en el Clausura 2026.

Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Anselmi sin Cruz Azul

El entrenador argentino no logró replicar su éxito en sus nuevos destinos. Primero, en el Porto de Portugal, su ciclo fue breve y terminó con su destitución luego de una eliminación temprana en el Mundial de Clubes. Posteriormente, su llegada al Botafogo de Brasil tampoco fue fructífera, ya que una nueva serie de malos resultados precipitó su salida en pocos meses.

En resumen, mientras el equipo cementero encontró estabilidad y éxito con un técnico emergente, el ex entrenador Anselmi no consiguió consolidarse en sus siguientes experiencias internacionales, quedando marcado por breves etapas y salidas anticipadas.

Temas Relacionados

Iván AlonsoMartín AnselmiCruz AzulLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?

México encabeza la lista con el jugador más joven que disputará la Copa del Mundo 2026

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?

Hugo Sánchez imagina una final entre México y España en el Mundial 2026: recuerda la herida que le dejaron los cachirules

El Pentapichichi aseguró que le gustaría ver al Tricolor disputando el título mundial frente a la selección española

Hugo Sánchez imagina una final entre México y España en el Mundial 2026: recuerda la herida que le dejaron los cachirules

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

El encuentro reunirá a exseleccionados mexicanos y sudafricanos que ya se enfrentaron en Copas del Mundo previas

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

El piloto mexicano es el único en la historia que ha logrado el triunfo en la carrera más importante de la Fórmula 1

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica

El experimentado periodista se animó a compartir una irónica publicación sobre la situación del reportero de TUDN

José Ramón Fernández lanza provocador comentario sobre el caso de Julio Ibáñez en Sudáfrica
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

EEUU retira visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo por investigación en su contra, revela Los Angeles Times

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de junio

‘El Monstruo’, ‘El Gabito’, ‘El Casco’ y ‘El Owen’: el clan de hermanos que dominó el sur de Sinaloa para Los Chapitos

Una llamada habría frenado la entrega a EEUU de Marco Antonio Almanza, acusado de nexos con Los Chapitos, según Loret de Mola

Procesan a hombre por llevar más de 100 kilos de cocaína escondidos en el tanque de combustible de un camión

ENTRETENIMIENTO

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

La disputa legal de dos famosas por el nombre “Gaby Ramírez” tiene una ganadora: “IMPI ya me dio la razón”

Equipo de Luis Miguel responde a Yordi Rosado sobre entrevista: esto le dijeron

Daniela Parra revela el costo de proteger a Héctor Parra en prisión

“La moneda está en el aire”: la intrigante frase de Mauricio Ochmann sobre volver con Aislinn Derbez

Internautas critican supuesto desplante de Christian Nodal a Ángela Aguilar tras su concierto en la Plaza de Toros

DEPORTES

Faitelson condena las burlas de José Ramón Fernández contra Julio Ibáñez luego de pasar meses detenido en Sudáfrica

Faitelson condena las burlas de José Ramón Fernández contra Julio Ibáñez luego de pasar meses detenido en Sudáfrica

¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?

Hugo Sánchez imagina una final entre México y España en el Mundial 2026: recuerda la herida que le dejaron los cachirules

Habrá partido de leyendas entre México y Sudáfrica antes del Mundial: cuándo, dónde y qué figuras jugarán

¿Cuántas posibilidades tiene Checo Pérez de ganar el Gran Premio de Mónaco?