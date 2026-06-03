Iván Alonso revela si dolió la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: “Lo sentí como una huida”

Martín Anselmi marcó un antes y un después en la época moderna de Cruz Azul. El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Iván Alonso, director deportivo del cuadro cementero (X/ @Victor_VelRan)

Martín Anselmi marcó un antes y un después en la época moderna de Cruz Azul. El entrenador argentino llegó para el Clausura 2024 contratado por Iván Alonso, director deportivo del cuadro cementero, sin embargo, tuvo una salida polémica a finales del mismo año.

La figura de Anselmi fue creciendo gracias al estilo de juego atractivo que le impregnó al equipo, y aunque no logró conseguir ningún título durante su estancia, pudo devolverle identidad al club y llevarlo nuevamente a los primeros lugares.

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Iván Alonso cruz azul Foto: Cuartoscuro

Alonso reconoce que la salida de Anselmi de Cruz Azul fue dolorosa

Iván Alonso consideró que la salida de Martín impactó al plantel por todo lo que el equipo construyó durante el año. En entrevista con Javier Alarcón para ESPN, Alonso señaló que la decisión fue difícil de asimilar al interior del grupo, aunque entiende que cada quien actúa según su propio contexto.

El directivo destacó que hubo desacuerdo con las formas de la salida, pero evita emitir juicios personales sobre las decisiones ajenas.

“La salida de Martín yo creo que a todos nos dolió, pero por lo que habíamos construido en ese año. Después cuando uno es empático y se pone en los zapatos de la toma de decisiones de cada uno. Lo sentí como una huida. Creo que con lo que había construido en su momento las formar pudieron haber sido otras. No las juzgo porque no doy clases de moral”.

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La visión de Martín Anselmi sobre el futbol mexicano ha despertado interés tanto en México como en Argentina (REUTERS)

La Máquina sin Martín Anselmi

La salida de Martín no impactó negativamente al equipo cementero. Vicente Sánchez, al asumir la dirección, obtuvo la Concacaf Champions Cup en ese semestre. A pesar de ese triunfo internacional, el entrenador uruguayo no permaneció para la siguiente temporada.

El argentino Nicolás Larcamón tomó el control del cuadro celeste, pero fue cesado tras acumular una racha negativa de nueve partidos sin victoria. Finalmente, el mexicano Joel Huiqui asumió la dirección técnica y, en solo siete partidos, logró conquistar el título de liga en el Clausura 2026.

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

Anselmi sin Cruz Azul

El entrenador argentino no logró replicar su éxito en sus nuevos destinos. Primero, en el Porto de Portugal, su ciclo fue breve y terminó con su destitución luego de una eliminación temprana en el Mundial de Clubes. Posteriormente, su llegada al Botafogo de Brasil tampoco fue fructífera, ya que una nueva serie de malos resultados precipitó su salida en pocos meses.

En resumen, mientras el equipo cementero encontró estabilidad y éxito con un técnico emergente, el ex entrenador Anselmi no consiguió consolidarse en sus siguientes experiencias internacionales, quedando marcado por breves etapas y salidas anticipadas.

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