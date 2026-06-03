Juez de Chihuahua ordena a instituto pagar 21 mdp a alumno expulsado por denuncias de acoso sexual

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un juez civil de Chihuahua ordenó a un instituto educativo privado pagar una indemnización de 21 millones de pesos a un estudiante que fue expulsado del plantel tras una serie de denuncias por presunto acoso sexual y otras conductas indebidas señaladas por alumnas de la escuela.

La resolución fue emitida por el juez octavo de lo civil de Ciudad Juárez, José Chaparro Sánchez, quien determinó que la expulsión afectó el proyecto de vida del joven identificado como Sergio “N”. Con base en esa conclusión, el juzgador estableció una compensación económica a cargo del Instituto Tesla.

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El caso se remonta a mayo de 2022, cuando más de veinte alumnas señalaron al estudiante por presuntos tocamientos no consentidos, solicitudes y envío de material íntimo, así como otras conductas que consideraron inapropiadas. De acuerdo con la institución educativa, los testimonios fueron recopilados y posteriormente remitidos a las autoridades competentes.

Las acusaciones también fueron reportadas ante instancias estatales encargadas de investigar delitos cometidos contra mujeres y menores de edad. Sin embargo, familiares de estudiantes y representantes del colegio sostuvieron que las denuncias no derivaron en una actuación que resolviera el fondo de los señalamientos.

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Tras conocer la sentencia, la directora del Instituto Tesla, Verónica Súchil Peña, manifestó preocupación por las implicaciones que podría tener la resolución para las escuelas que adoptan medidas disciplinarias después de recibir denuncias relacionadas con violencia, acoso o abuso dentro de la comunidad estudiantil.

La directiva indicó que el plantel actuó conforme a las obligaciones que tienen los centros educativos para proteger a los estudiantes y atender reportes de posibles conductas de riesgo. Añadió que la resolución judicial podría sentar un precedente para otros colegios que enfrenten situaciones similares.

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Por su parte, la subdirectora del instituto, Ámbar Nafarrate Salomón, afirmó que durante el juicio fueron presentados testimonios de alumnas, declaraciones obtenidas con acompañamiento psicológico, así como documentación entregada previamente a autoridades educativas y ministeriales. También señaló que existen registros audiovisuales y comparecencias de profesores y personal del plantel que fueron incorporados al expediente.

La decisión judicial provocó inconformidad entre algunos padres de familia. Integrantes de la comunidad escolar cuestionaron que el fallo favoreciera al estudiante pese a la cantidad de señalamientos que fueron presentados en su contra por alumnas del colegio.

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En paralelo, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua informó que desde junio de 2022 notificó formalmente los hechos a la autoridad investigadora correspondiente. El subsecretario de Educación, Roberto Naya, señaló que la dependencia presentó la documentación ante la Fiscalía de la Mujer para que se realizaran las indagatorias y el seguimiento del caso.

El Instituto Tesla cuenta con plazo hasta el 11 de junio para impugnar la sentencia mediante los recursos legales previstos por la ley. Mientras se define si la resolución será apelada, el caso ha generado debate en Ciudad Juárez sobre los alcances de las medidas disciplinarias adoptadas por las escuelas frente a denuncias de presunto acoso y sobre las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de esas decisiones.

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