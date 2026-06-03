México

“Ajolotización” bajo ataque: Morena acusa que denuncia de Movimiento Ciudadano nació de una imagen falsa

La bancada morenista en el Congreso capitalino presentó pruebas de que las obras de señalización vial cumplen con la normatividad vigente y acusa al partido naranja de fabricar un escándalo con fines electorales

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(Imagen difundida en redes sociales)
(Imagen difundida en redes sociales)

Salomón Chertorivski, líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, presentó este martes una denuncia ante la Contraloría General capitalina basada en una imagen que circuló en redes sociales — sin verificar su contexto ni su origen.

La acusación apuntaba a presuntos actos de derroche por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada: haber pintado de morado la infraestructura vial de la ciudad para luego volverla a pintar de amarillo, además de contratar proveedores con adjudicaciones directas sin licitaciones claras.

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Fue el diputado Royfid Torres quien presentó formalmente la denuncia ante la Contraloría, mientras Chertorivski sostenía ante medios que el actuar del gobierno capitalino representaba un “despilfarro”.

Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)
Movimiento Ciudadano denunciará presunta opacidad en gobierno de Clara Brugada por obras del Mundial 2026. (Crédito: MC)

Morena responde con normativa en mano

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Paulo García, aseveró que todas las obras de pintura cumplen cabalmente con la normativa vigente. Detalló que la balización utiliza los materiales y colores que establecen el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (SICT 2022) y la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, y que en ningún caso se violan las normas de tránsito.

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La mandataria capitalina argumentó que no se trató de una ocurrencia superficial, y se resaltó que el color aplicado inicialmente fue decisión de la empresa contratista encargada del mantenimiento, y que el “error” fue corregido por la Secretaría de Obras y Servicios.

El diputado García fue más directo en su lectura política: “acusó a MC de tomar una imagen descontextualizada, fabricar un escándalo y venderlo como fiscalización, en lo que calificó como una estrategia recurrente del partido naranja.”

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“A falta de proyecto, usan el Mundial para buscar reflectores”

García subrayó que Movimiento Ciudadano usa el marco del Mundial para buscar reflectores “a punta de mentiras”, y recordó que cuando ese partido gobernó con Mancera querían convertir Avenida Chapultepec en un gran centro comercial.

“En marzo pasado, el mismo vocero denunció una campaña de crisis con lonas en puentes y monumentos, presuntamente ligada a organizaciones vinculadas al PRI y al PAN, orientada a generar conversación negativa en redes sociales y afectar la imagen del país de cara al evento deportivo internacional.”

@GPMorenaCdMex
@GPMorenaCdMex

Las obras que MC intenta convertir en escándalo

La bancada morenista aprovechó la réplica para enumerar inversiones concretas en movilidad y espacio público: el Tren Ligero con 17 nuevos trenes eléctricos y capacidad para 230 mil pasajeros diarios, tres nuevas líneas de Cablebús, el Trolebús Elevado Línea 10 con récord de 151 mil pasajeros en un día, y más de 344 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras con inversión de 940 millones de pesos.

Morena señaló que detrás de cada obra que MC intenta tergiversar hay vecinos que caminan más seguros, familias que ya no llegan tarde al trabajo y barrios que por fin fueron escuchados.

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