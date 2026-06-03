Faitelson condena las burlas de José Ramón Fernández contra Julio Ibáñez luego de pasar meses detenido en Sudáfrica

La historia del periodista detenido por operar un dron en una zona restringida terminó generando un intenso debate público.

La liberación del reportero Julio Ibáñez y del camarógrafo Daniel García, quienes permanecieron retenidos en Sudáfrica después de operar un dron en una zona restringida, generó alivio entre colegas, familiares y aficionados al deporte. Sin embargo, la noticia también provocó una nueva controversia dentro del periodismo deportivo mexicano debido a una publicación de José Ramón Fernández y la posterior reacción de David Faitelson.

Luego de que se confirmara que ambos comunicadores habían recuperado su libertad y se encontraban en proceso de regresar a México, José Ramón Fernández compartió un comentario en redes sociales que rápidamente se volvió viral. Aprovechando que la selección de Sudáfrica llegó al país como parte de actividades relacionadas con la Copa del Mundo de 2026, el experimentado periodista lanzó una frase que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia el reportero de Televisa.

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El periodista fue liberado luego de pasar un proceso judicial en Sudáfrica tras realizar actividades correspondientes a su cobertura mundialista. (FB Julio Ibáñez)

“La selección de Sudáfrica ya está en México. Lo que son las cosas, pisó territorio nacional antes que Julio Ibáñez”, escribió.

Joserra publicó un polémico tuit por la liberación de Julio Ibáñez.

La publicación no tardó en generar reacciones encontradas. Mientras algunos internautas tomaron el comentario con humor, otros consideraron que se trataba de una burla hacia una situación delicada que involucró días de incertidumbre para Ibáñez, su compañero de trabajo y sus seres queridos.

Horas después apareció la respuesta de David Faitelson. Aunque el comentarista de TUDN evitó mencionar directamente a José Ramón Fernández, muchos interpretaron su mensaje como una clara contestación a las palabras del conductor.

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A través de su cuenta de X, Faitelson cuestionó la actitud de quienes se mofan de situaciones complicadas que afectan a otras personas y destacó el sufrimiento que una experiencia de este tipo puede generar para las familias involucradas.

Faitelson salió en defensa a Ibáñez por el tuit de Joserra.

“¿Qué tendrán en el corazón aquellos que se burlan de la desgracia de un padre de familia y de un profesional como Julio Ibañez? ¿Se imaginan la angustia de su mujer, de su hijo, de su familia? Tanta maldad, rencor y odio deben ser terribles de soportar. Qué pena y qué lastima me dan… “, escribió el polémico periodista deportivo.

El mensaje rápidamente acumuló miles de interacciones y abrió un intenso debate entre seguidores de ambos comunicadores. Algunos usuarios respaldaron la postura de Faitelson y señalaron que la situación vivida por Ibáñez en Sudáfrica no era motivo de bromas, mientras que otros consideraron que el analista debió mencionar directamente a la persona a quien iban dirigidas sus palabras.

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Entre las respuestas destacó la de un usuario que cuestionó la forma en que Faitelson abordó el tema.

Ilustración estilo lápiz a mano alzada, en blanco y negro con sombras suaves, que representa a los influyentes periodistas José Ramón Fernández y David Faitelson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ya ves cómo eres un cobarde!! Dirígete directamente a @joserra_espn, sí a ese al que le ofreciste disculpas y lo llamaste tu maestro!!! Y todavía te atreves a cuestionar al público en general sobre su doble moral!! Cobarde!!!”, escribió.

Lo que comenzó como una noticia positiva por la liberación de Julio Ibáñez y Daniel García terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de tensión entre dos de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo mexicano, una rivalidad que continúa dando de qué hablar en las redes sociales.

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