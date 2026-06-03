Exigen a la FGR y al gobierno de Sheinbaum localizar a Roxana Guzmán, periodista secuestrada en su casa en Veracruz

La imagen compuesta muestra el rostro de una periodista en blanco y negro junto a un cartel con el mensaje 'NO+ VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS' y flores, simbolizando la exigencia de seguridad para la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada ayer por diversas personas encapuchadas que irrumpieron violentamente en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz, lo cual quedó grabado en un video que se difundió en redes sociales.

Ante esto, organizaciones de periodistas y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaron una serie de peticiones a las autoridades federales, ante un contexto de violencia previa contra su familia y amenazas ligadas a su labor informativa.

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¿Cómo fue el secuestro?

Las organizaciones CIMAC, Article 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunciaron que en la mañana del 2 de junio, al menos tres hombres encapuchados ingresaron a la fuerza a la vivienda de la comunicadora y amagaron con armas largas a las personas que estaban dentro del domicilio.

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. señaló que en el video del ataque se ve que una de las personas armadas usa una chamarra similar a la de una corporación de seguridad pública y destacó que Roxana Guzmán había realizado coberturas sobre operativos, reportes ciudadanos y conflictos político-electorales en la región.

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A esto se suma que existen antecedentes de violencia contra su familia, lo que incrementa el nivel de riesgo. Por ello, el colectivo CIMAC subrayó la gravedad de la desaparición de una mujer periodista, por el doble riesgo derivado de su labor y de la violencia de género.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Exigen localizar a Roxana con vida

En comunicados difundidos por separado en sus respectivas redes sociales, las organizaciones exigen a la FGR, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a la Secretaría de Gobernación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que atraigan la investigación, activen acciones urgentes de localización y dicten medidas extraordinarias de protección para la familia de Roxana Guzmán.

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Solicitan también que se preserve toda evidencia física y digital relevante y se garantice la protección de familiares, testigos y colaboradores.

Insisten en que la intervención institucional debe ser inmediata, coordinada y con enfoque en libertad de expresión y perspectiva de género.

Las organizaciones demandan que la vida e integridad de Roxana y su familia sean prioridad absoluta para las autoridades, y exigen protección efectiva y actuación federal coordinada.

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Sobre esto último, entre las peticiones específicas se incluye: la extracción y reubicación temporal del núcleo familiar, resguardo, alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica, protección reforzada para niñas, niños y familiares dependientes, así como la reserva estricta de datos personales.

Asimismo, subrayaron la importancia de que las autoridades actúen con máxima diligencia y transparencia, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo la posible relación entre la desaparición y la labor periodística de Roxana Guzmán.

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A ellos se sumó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la cual urgió a las autoridades mexicanas a reforzar los operativos de búsqueda y a investigar y sancionar a los responsables.

¿Quién es Roxana Guzmán?

De acuerdo con CIMAC, Roxana Guzmán es directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz.

La organziación detalló que en 2017, Roxana se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad y en 2025, regresó al estado y fundó su propio medio, Pulso Informativo del Sureste.

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