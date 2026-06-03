¿Quiénes son los jugadores más jóvenes que jugarán en el Mundial 2026?

(REUTERS/Henry Romero)

El Mundial 2026 reunirá a las principales figuras del futbol internacional, pero también será el escenario para que una nueva generación de talentos haga su presentación en la máxima competencia.

Entre ellos destaca Gilberto Mora, mediocampista mexicano de los Xolos de Tijuana, quien llegará a la Copa del Mundo como el jugador más joven de los 48 equipos participantes.

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Con apenas 17 años de edad, Mora se ha consolidado como una de las principales promesas de la Selección Mexicana.

El juvenil ya posee las marcas de debutante y goleador más joven en la historia del Tricolor, y ahora está a las puertas de sumar otro récord durante el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Gilberto Mora encabeza la lista de los futbolistas más jóvenes del Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Las listas oficiales de las selecciones clasificadas confirmaron que Mora será el único jugador menor de edad presente en la Copa del Mundo.

Nacido el 14 de octubre de 2008, el mediocampista cumplirá 18 años hasta octubre, por lo que iniciará el torneo como el futbolista más joven de toda la competencia.

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Detrás del mexicano aparece Hugo Sochurek, seleccionado de República Checa, quien cumplirá la mayoría de edad apenas unos días antes del inicio del certamen. La coincidencia cobra relevancia debido a que la selección europea comparte grupo con México, por lo que ambos podrían enfrentarse en la tercera jornada de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México.

(REUTERS/David W Cerny)

La lista de los cinco jugadores más jóvenes del Mundial 2026 la completan Hamza Abdelkarim, de Egipto; Lennart Karl, de Alemania; e Ibrahim Mbaye, de Senegal. Los tres nacieron en 2008 y ya alcanzaron los 18 años de edad.

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Aunque no figura estrictamente entre los más jóvenes del torneo, también resalta la presencia de Lamine Yamal con España. El atacante llegará a la justa mundialista con casi 19 años tras convertirse en una de las figuras emergentes del futbol europeo luego de conquistar la Eurocopa en 2024.

(REUTERS/Heiko Becker/File Photo)

Mora busca convertirse en el mexicano más joven en disputar un Mundial

Además de encabezar la lista de futbolistas más jóvenes del torneo, Gilberto tiene la oportunidad de romper una marca histórica de la Selección Mexicana.

El jugador de Xolos debutó en el futbol profesional en agosto de 2024 con apenas 15 años y poco tiempo después se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX.

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(REUTERS/Arafat Barbakh)

Ahora, si recibe minutos durante el Mundial 2026, superará el récord que actualmente pertenece a Manuel Rosas, quien disputó la Copa del Mundo de Uruguay 1930 con 18 años y tres meses de edad.

Rosas pasó a la historia como el autor del primer gol de México en los Mundiales y también como el anotador más joven del Tricolor en la justa mundialista, luego de marcar en el encuentro frente a Argentina.

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A casi un siglo de aquella actuación, Gilberto Mora tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo para el futbol mexicano y convertirse en el seleccionado nacional más joven en disputar un partido mundialista.