Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

(X @AhoraMex)

Este miércoles se registró una amenaza de bomba en la Torre Prisma, que alberga las oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Dicha amenaza provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, así como el desalojo del edificio mencionado.

El reporte se habría dado tras una llamada al 911, en dla que se alertó sobre la presencia de una bomba en el inmueble.

El reporte fue realizado por un guardia de seguridad del edificio, mismo que se encuentra en el número 2065 de la Avenida Insurgentes Sur, en el cruce con Miguel Ángel de Quevedo.

Según el testimonio del trabajador, la persona que reportó la amenaza se identificó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cuál era líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió el pasado domingo en un operativo llevado a cabo por parte de elementos del Ejército Mexicano para detenerlo, en Tapalpa, Jalisco.

La alerta fue recibida alrededor de las 10 de la mañana, por lo que inmediatamente, autoridades capitalinas activaron un protocolo de respuesta inmediata. A las 10:50 de la mañana el edificio se encontraba totalmente desalojado, el cual consta de 14 niveles y 5 sótanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) dio a conocer que personal especializado del agrupamiento Zorros, de dicha dependencia, acudió al inmueble tras el reporte de la presunta bomba.

Los uniformados ayudaron al personal a desalojar el edificio para realizar una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, incluyendo estacionamiento, baños, oficinas, entre otros.

Tras la búsqueda, no se encontró ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso a los trabajadores.

Información en desarrollo...