La lista negra del Mundial 2026: ellos son los cracks que quedaron fuera de la justa

Aficionados en todo el mundo quedaron sorprendidos con las decisiones de los cuerpos técnicos. (Reuters/Peter Cziborra)

Luego de quedaran definidas las listas finales de los convocados a la Copa del Mundo 2026, sorprendió a muchos que algunas de las mayores figuras del futbol internacional no fueran llamados.

Jugadores de gran renombre en las mejores ligas del mundo no integrarán las plantillas que disputarán el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, lo que ya ha provocado amplio debate entre aficionados y especialistas.

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La ausencia de estas estrellas en el Mundial obedece a determinaciones de sus directores técnicos, quienes optaron por priorizar la táctica y la química de equipo, pese al historial y rendimiento de estos futbolistas en clubes europeos de élite. Cada selección ha apostado por estrategias específicas, dejando fuera nombres que muchos consideraban fijos para la máxima justa del futbol internacional.

Algunos de los entrenadores decidieron priorizar aspectos fuera del futbol. (REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo)

Los casos más sorprendentes del Mundial

La decisión de excluir a jugadores consolidados responde a planteamientos tácticos y a la búsqueda de equilibrio en cada selección para la justa mundialista. Luis de la Fuente, director técnico de España, eligió a Unai Simón, David Raya y Joan García como porteros, dejando fuera a Álex Remiro pese a su destacado paso por la Real Sociedad y la selección. Además, en la lista española no aparece ningún elemento del Real Madrid, hecho que ha generado comentarios entre seguidores.

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El arquero era uno de los más esperados para esta Copa del Mundo. (GONZALO DE ARCOS / 343 MEDIA)

Por parte de Inglaterra sobresale la ausencia de Trent Alexander-Arnold, quien no fue convocado a pesar de su experiencia. Otro caso relevante es el de Harry Maguire, quien quedó fuera de la nómina definitiva tras un extenso recorrido internacional. Asimismo, la selección inglesa prescindió de Dean Huijsen, situación que ha llamado la atención de la afición.

Inglaterra también dejó fuera a varias de sus figuras. (REUTERS/Phil Noble)

Entre las filas argentinas, la no inclusión de Marcos Acuña destaca por el debate que generó en torno a su trascendencia mundialista. El estratega presentó una lista en la que tampoco figura Emiliano Buendía, quien participó en el ciclo clasificatorio.

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El jugador de River se posicionaba como uno de los defensores oficiales de la albiceleste, pero Scaloni decidió no llevarlo. (Fotobaire)

En Francia, sorprendió la exclusión de Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, por decisión del entrenador, que optó por otras variantes en esa posición. En Brasil, la omisión de João Pedro, delantero de buen momento en Europa, generó sorpresa entre los seguidores.

Se suma a las leyendas del Real Madrid que no fueron contempladas para este Mundial.

Respecto al caso inglés, la ausencia de Phil Foden generó numerosas reacciones, ya que era pieza clave del Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola. Thomas Tuchel, técnico nacional, habría privilegiado un plantel acorde a la estructura táctica planeada. Además, Cole Palmer, mediocampista del Chelsea, también quedó fuera de la convocatoria.

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Por parte de Bélgica, Mika Godts tampoco fue considerado en la lista final por Rudi García, a pesar de sus buenos números: 17 goles y 12 asistencias en la temporada. Su rendimiento no fue suficiente para asegurar su lugar, causando desilusión entre la afición.

Diversos analistas coinciden en que la ausencia de estos futbolistas impactará en la generación de variantes ofensivas y defensivas de los equipos, aunque los seleccionadores han priorizado la fortaleza colectiva por encima de las individualidades.

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Mika Godts tuvo una destacada temporada con el Ajax, pero no fue suficiente para subirse al Mundial. (Crédito: AFP)

Las selecciones que extrañaremos

A pesar de que este Mundial es el primero de la historia en expandirse a 48 selecciones, el durísimo proceso de clasificación dejó a varios gigantes históricos y proyectos emocionantes con las manos vacías.

Sin duda, la ausencia de estas selecciones restará color, historia y algunos de los mejores talentos del planeta en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá:

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1. Italia (UEFA)

El drama: La historia se repite y roza lo trágico. Tras perderse Rusia 2018 y Qatar 2022, la Azzurri volvió a quedarse fuera de manera increíble en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

Por qué se le extrañará: Es una tetracampeona del mundo. Ver un tercer Mundial consecutivo sin el peso de su camiseta, su mística defensiva y estrellas como Gianluigi Donnarumma o Nicolò Barella sigue resultando irreal para el futbol Champagne.

2. Chile (CONMEBOL)

El drama: La crisis de La Roja tocó fondo al terminar en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas. La mítica “Generación Dorada” (Alexis Sánchez, Arturo Vidal) se apaga definitivamente sin poder despedirse en un escenario mayor.

Por qué se le extrañará: Su estilo vertical, la garra que los llevó a ser bicampeones de América en 2015 y 2016, y el ferviente apoyo de su marea roja de aficionados siempre le ponían sabor a las fases de grupos.

3. Nigeria (CAF)

El drama: Las “Águilas Superiores” cayeron dramáticamente en la tanda de penales durante las eliminatorias de África, hilando su segunda ausencia mundialista consecutiva.

Por qué se le extrañará: Nigeria no solo aporta juego alegre, velocidad física y camisetas que siempre son joyas de diseño; también nos priva de ver en su máximo esplendor a Victor Osimhen, uno de los delanteros más dominantes del planeta.

4. Polonia (UEFA)

El drama: Quedaron rezagados en su grupo detrás de los Países Bajos y posteriormente cayeron en los Playoffs europeos ante Suecia.

Por qué se le extrañará: Principalmente por el factor Robert Lewandowski. Al delantero del Barcelona se le escapa la que probablemente era la última gran oportunidad de liderar a su país en una Copa del Mundo.

5. Dinamarca (UEFA)

El drama: Protagonistas de grandes momentos en la Eurocopa y clasificados habituales (estuvieron en 2022), los daneses tuvieron un tropiezo inesperado en la fase eliminatoria y rompieron su racha de asistencias.

Por qué se le extrañará: Dinamarca siempre es el “caballo negro” por excelencia. Tienen una estructura colectiva impecable y ver el torneo sin la templanza de Christian Eriksen dejará un hueco en el mediocampo del torneo.