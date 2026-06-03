México

¿Cuánto se paga por hora a una trabajadora del hogar en México en 2026?

A partir de la reforma de 2022, la afiliación al IMSS es obligatoria y cubre servicios médicos, pensión y guarderías, aunque menos del 2% de más de dos millones de trabajadoras del sector en el país están registradas

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Collage de una trabajadora doméstica sonriente con guantes y cesta de limpieza, superpuesta sobre una lujosa mansión con piscina y área de ocio exterior.
Las categorías de mayor responsabilidad concentran los salarios más altos. El cuidado de adultos mayores —que incluye asistencia médica básica y apoyo emocional— alcanza $904 pesos diarios, el monto más elevado del tabulador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una trabajadora del hogar en México debe ganar al menos $342.47 pesos por jornada en 2026 —unos $43 pesos por hora—, según el salario mínimo profesional fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a partir del 1 de enero.

En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el monto sube a $440.87 pesos diarios.

El ajuste representa un incremento del 13% respecto al año anterior e incluye un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $17.01 pesos más un alza adicional del 6.5%. En la ZLFN, el aumento fue del 5%.

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Diez categorías, diez salarios distintos

Señora lavando los platos - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La Categoría 1 —limpieza general básica bajo supervisión— establece el piso salarial de $342.47 pesos diarios en el resto del país. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH Nacional) difundió un tabulador que organiza las labores del hogar en 10 categorías según especialización y responsabilidad.

La Categoría 1 —limpieza general básica bajo supervisión— establece el piso salarial de $342.47 pesos diarios en el resto del país.

A partir de ahí, los montos escalan: la limpieza profunda llega a $500 pesos diarios; el lavado y planchado especializado, a $450; y la preparación de alimentos, a $600.

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Las categorías de mayor responsabilidad concentran los salarios más altos. El cuidado de adultos mayores —que incluye asistencia médica básica y apoyo emocional— alcanza $904 pesos diarios, el monto más elevado del tabulador.

El chofer familiar y el cuidado de menores se ubican en $800 pesos, mientras que mayordomos y personal administrativo del hogar llegan a $900.

Derechos laborales reconocidos por ley

Entre las prestaciones obligatorias vigentes se encuentran: aguinaldo mínimo de 15 días de salario pagado antes del 20 de diciembre; vacaciones progresivas desde 12 días en el primer año de servicio; prima vacacional del 25% sobre el salario de los días de descanso; y jornada máxima de ocho horas diarias - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae
Entre las prestaciones obligatorias vigentes se encuentran: aguinaldo mínimo de 15 días de salario pagado antes del 20 de diciembre; vacaciones progresivas desde 12 días en el primer año de servicio; prima vacacional del 25% sobre el salario de los días de descanso; y jornada máxima de ocho horas diarias - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce desde 2019 a las personas trabajadoras del hogar como una categoría laboral con derechos plenos, tras la reforma que incorporó los artículos 331 al 343. Ese mismo año, México ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece estándares básicos para el trabajo doméstico a nivel internacional. La adhesión se formalizó en 2020.

Entre las prestaciones obligatorias vigentes se encuentran: aguinaldo mínimo de 15 días de salario pagado antes del 20 de diciembre; vacaciones progresivas desde 12 días en el primer año de servicio; prima vacacional del 25% sobre el salario de los días de descanso; y jornada máxima de ocho horas diarias. Quienes trabajen en días festivos tienen derecho a pago triple.

En caso de despido injustificado, la ley establece una indemnización de tres meses de salario más 20 días por año trabajado, además del finiquito proporcional.

Para quienes viven en el domicilio donde laboran —modalidad conocida como “cama adentro”—, la ley garantiza un descanso nocturno mínimo de nueve horas continuas y tres horas de pausa entre jornadas.

Afiliación al IMSS: obligatoria en papel, marginal en la práctica

Desde 2022, la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) convirtió en obligación legal registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a toda persona trabajadora del hogar que preste servicios de forma permanente: más de cuatro horas diarias en el mismo domicilio, al menos tres días a la semana.

La cobertura incluye atención médica, hospitalaria y farmacéutica; protección por riesgos de trabajo; pensión por invalidez; ahorro para el retiro; y acceso a guarderías. El patrón que incumpla el registro puede enfrentar multas y quedar obligado a cubrir de su propio patrimonio los gastos médicos derivados de un accidente.

Pese al marco legal, los datos del IMSS revelan una brecha profunda. De las más de 2 millones de mujeres que trabajan en el sector en México, solo 38,643 cuentan con afiliación, según cifras publicadas en marzo de 2026 por Cimacnoticias. Eso equivale al 1.8% del total.

La cifra, además, muestra una tendencia a la baja: en 2023 había 41,762 trabajadoras afiliadas; en 2024 bajaron a 40,589; y en 2025 cayeron a 38,235. El Comité CEDAW —órgano de la ONU que supervisa la eliminación de la discriminación contra la mujer— señaló en sus observaciones sobre México que las dificultades para acceder a la protección social en este sector se agravan por razones de género y por la informalidad estructural que caracteriza al empleo doméstico.

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