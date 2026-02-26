Credencial INAPAM 2026: a esta edad ya puedes tramitarla antes de finalizar febrero

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una entidad del gobierno mexicano enfocada en promover una mejor calidad de vida para la población de mayor edad. Foto: Archivo/Infobae México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo del Gobierno de México enfocado en promover la calidad de vida de los integrantes de la población de mayor edad.

Esta institución proporciona a las personas adultas mayores una identificación oficial que facilita el acceso a múltiples beneficios y rebajas en rubros como salud, transporte, alimentación y actividades recreativas.

La credencial otorgada por el INAPAM se tramita sin costo y está destinada a quienes residen en México, tienen al menos 60 años y desean solicitarla.

En febrero, la Delegación de Programas para el Bienestar emitió una invitación dirigida a quienes ya cumplieron 60 años o más, con el objetivo de incentivarlos a gestionar la credencial INAPAM para acceder a descuentos, servicios y otras ventajas.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el periodo de registro para este programa social y así incorporar nuevos beneficiarios. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de ese llamado, se motiva a los integrantes de este sector de la población a tramitar la credencial para aprovechar todos los beneficios disponibles.

Cabe señalar que la credencial está destinada solo a quienes tienen 60 años o más. Es fundamental contar con la documentación requerida para realizar el trámite.

¿Qué documentos y requisitos para obtener la credencial del INAPAM?

Para obtener la tarjeta INAPAM se deben cumplir ciertos requisitos y entregar algunos documentos. Si todavía no la tienes, estos son los datos que necesitas para realizar el trámite:

Documentación original requerida:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

Es importante contar con la documentación solicitada para tramitar la tarjeta del INAPAM. Foto: Archivo/Infobae México.

El requisito fundamental es que la persona interesada haya cumplido 60 años o más, lo cual debe demostrarse mediante la documentación requerida.

¿Cuál es la vigencia de la tarjeta del INAPAM?

La credencial INAPAM conserva su vigencia de manera indefinida, por lo que no es necesario renovarla tras su obtención.

El trámite no tiene costo y está disponible en cualquier momento para quienes quieran gestionarlo.

La solicitud de la credencial INAPAM puede hacerse de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en el módulo más próximo al domicilio de la persona solicitante.

La credencial INAPAM conserva su vigencia de manera indefinida, por lo que no es necesario renovarla tras su obtención. Crédito: Gobierno de México

La información sobre la localización de los módulos de registro está disponible en el sitio web del Gobierno de México y en la página oficial de INAPAM.

Esta credencial permite acceder a descuentos en diversos productos y servicios, como transporte público, atención médica, alimentos y opciones recreativas.

Los beneficios cambian conforme a los acuerdos en cada estado o municipio, por lo que se recomienda revisar las ofertas existentes en la localidad correspondiente.