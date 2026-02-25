No hay detenidos por quema de 30 vehículos y 5 comercios dañados en Colima tras abatimiento de “El Mencho”, informa SSP

"El Mencho" fue localizado en una residencia de cabañas en Tapalpa, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de que la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia en al menos 20 estados del país, las actividades han comenzado a reanudarse de manera gradual.

Este martes 24 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que en la entidad se contabilizaron alrededor de 30 vehículos incendiados y 5 comercios dañados en diversos municipios.

Sin embargo, catalogó a estos hechos como alteraciones al orden y destacó que hasta el momento no hay personas detenidas debido a que se encuentran investigando.

“No tenemos detenidos, estamos en las investigaciones de todos los hechos y todas las alteraciones que hubo. Son alteraciones al orden lo que hubo y estamos realizando investigaciones al respecto”, comentó en entrevista con medios de comunicación.

No se cuenta con bloqueos activos en Colima

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

Respecto a los narcobloqueos realizados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento de “El Mencho” este domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, Gómez Calcáneo detalló que Colima no mantiene ningún bloqueo carretero activo.

Además, señaló que el estado se encuentra en paz y haciendo frente con el reforzamiento de la seguridad, por lo que llamó a la población a retomar las actividades diarias.

Cabe señalar que tras los hechos violentos fueron suspendidas las clases presenciales en todos los planteles, turnos y niveles del estado para el lunes 23 de febrero como medida de seguridad.

También fueron canceladas actividades públicas, comerciales y el transporte público ante los bloqueos registrados en al menos 9 puntos del estado.

Caída de “El Mencho” provocó caos en 20 estados

Un vehículo quemado luego de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de un operativo militar que mató al líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", cerca de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Luego de que se informó el abatimiento del exlíder del CJNG por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), una serie de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos comenzaron a registrarse en diversas entidades.

El Gabinete de Seguridad contabilizó -hasta las 20:00 horas del domingo- un total de 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 65 se concentraron en Jalisco en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Las entidades que presentaron hechos violentos fueron.

Baja California

Chiapas

Colima

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Guerrero

Nayarit

Nuevo León

Un turista toma una fotografía de los restos quemados de autobuses después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Alfonso Lepe

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Solo Jalisco presenta un bloqueo activo: Gabinete de Seguridad

La última actualización, realizada este martes a las 15:00 horas por parte las autoridades, señala que solo se mantiene activo un bloqueo sobre la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura de Tepatitlán en Jalisco.

Esto pese a que durante la madrugada se reportó la quema de vehículos en varios puntos del estado.

Además, se informó que las entidades afectadas mantienen una reapertura gradual de actividades económicas y educativas tras los hechos violentos.

En tanto, algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey se mantienen parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora.