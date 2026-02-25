México

No hay detenidos por quema de 30 vehículos y 5 comercios dañados en Colima tras abatimiento de “El Mencho”, informa SSP

Las actividades culturales y educativas fueron suspendidas ante la violencia

Guardar
"El Mencho" fue localizado en
"El Mencho" fue localizado en una residencia de cabañas en Tapalpa, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de que la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia en al menos 20 estados del país, las actividades han comenzado a reanudarse de manera gradual.

Este martes 24 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, informó que en la entidad se contabilizaron alrededor de 30 vehículos incendiados y 5 comercios dañados en diversos municipios.

Sin embargo, catalogó a estos hechos como alteraciones al orden y destacó que hasta el momento no hay personas detenidas debido a que se encuentran investigando.

“No tenemos detenidos, estamos en las investigaciones de todos los hechos y todas las alteraciones que hubo. Son alteraciones al orden lo que hubo y estamos realizando investigaciones al respecto”, comentó en entrevista con medios de comunicación.

No se cuenta con bloqueos activos en Colima

Decenas de autos y camiones
Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

Respecto a los narcobloqueos realizados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento de “El Mencho” este domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, Gómez Calcáneo detalló que Colima no mantiene ningún bloqueo carretero activo.

Además, señaló que el estado se encuentra en paz y haciendo frente con el reforzamiento de la seguridad, por lo que llamó a la población a retomar las actividades diarias.

Cabe señalar que tras los hechos violentos fueron suspendidas las clases presenciales en todos los planteles, turnos y niveles del estado para el lunes 23 de febrero como medida de seguridad.

También fueron canceladas actividades públicas, comerciales y el transporte público ante los bloqueos registrados en al menos 9 puntos del estado.

Caída de “El Mencho” provocó caos en 20 estados

Un vehículo quemado luego de
Un vehículo quemado luego de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de un operativo militar que mató al líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", cerca de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Luego de que se informó el abatimiento del exlíder del CJNG por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), una serie de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos comenzaron a registrarse en diversas entidades.

El Gabinete de Seguridad contabilizó -hasta las 20:00 horas del domingo- un total de 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 65 se concentraron en Jalisco en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Las entidades que presentaron hechos violentos fueron.

  • Baja California
  • Chiapas
  • Colima
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Nayarit
  • Nuevo León
Un turista toma una fotografía
Un turista toma una fotografía de los restos quemados de autobuses después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Alfonso Lepe
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • Sinaloa
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Zacatecas

Solo Jalisco presenta un bloqueo activo: Gabinete de Seguridad

La última actualización, realizada este martes a las 15:00 horas por parte las autoridades, señala que solo se mantiene activo un bloqueo sobre la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura de Tepatitlán en Jalisco.

Esto pese a que durante la madrugada se reportó la quema de vehículos en varios puntos del estado.

Además, se informó que las entidades afectadas mantienen una reapertura gradual de actividades económicas y educativas tras los hechos violentos.

En tanto, algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey se mantienen parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora.

Temas Relacionados

ColimaEl MenchoCJNGBloqueosQuema de vehículosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

CDMX suspende actividades en Parque Lira tras polémica por exposición de Alicia en el país de las maravillas

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México colocó sellos de suspensión en este sitio de la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país

CDMX suspende actividades en Parque

Reforma electoral sigue en pausa tras reunión sin acuerdos, afirma Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum presentará públicamente la propuesta este miércoles y la enviará al Congreso el lunes

Reforma electoral sigue en pausa

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Suprema Corte falla a favor de una persona que vive cerca de una Reserva Ecológica en Oaxaca debido a su derecho a un medio ambiente limpio

La decisión del tribunal amplía la tutela sobre áreas protegidas, permitiendo la defensa judicial aun sin pruebas de daño directo al reclamante

Suprema Corte falla a favor

Procesan a ocho criminales tras robo millonario de dinero en efectivo en El Salto, Jalisco

La Fiscalía General del Estado señaló que formarían parte de una banda delincuencial dedicada al robo en casa habitación

Procesan a ocho criminales tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a ocho criminales tras

Procesan a ocho criminales tras robo millonario de dinero en efectivo en El Salto, Jalisco

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Deportista, fuerte y valiente: ella era Nahomi Elizabeth, miembro de la Guardia Nacional que murió luchando contra El Mencho

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

El CJNG no opera en la CDMX, asegura Pablo Vázquez Camacho

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales “matan” a Harold

Redes sociales “matan” a Harold Azuara de ‘La CQ’ y así reaccionó el actor

Scream 7: esta es la clasificación con la que será estrenada en todos los cines de México

Anahí y Manuel Velasco sorprenden con emotivo regalo a su sobrino que fue atacado por un tiburón

Christian Nodal envía contundente mensaje tras reacción de Cazzu a la canción de Rauw Alejandro

Mauricio Castillo pone en duda su amistad con Adal Ramones por fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Algo sospechoso”

DEPORTES

FMF asegura que el México

FMF asegura que el México vs Portugal se realizará sin alteraciones, pese a preocupación de la Federación Portuguesa

Messi arma su once ideal con personajes de El Chavo del Ocho

Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho