Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

GUADALAJARA, JALISCO. 23FEBRERO2026.- Recorrido por diversas zonas de la ciudad, mismas que lucen desoladas por los hechos violentos que se suscitaron tras el operativo donde autoridades castrenses abatieron al líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad de México informó este martes 24 de febrero que solo se mantiene un bloqueo activo en el estado de Jalisco tras los hechos violentos registrados desde el pasado domingo por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el último informe, realizado a las 15:00 horas, el narcobloqueo se localiza en la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura del municipio de Tepatitlán.

Esto sucede luego de que durante la madrugada de este martes se reportó la quema de vehículos y negocios en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y otros municipios, que provocaron el desplazamiento de elementos de emergencia y seguridad.

La violencia en Jalisco continuó durante la noche del lunes y la madrugada del martes con nuevos incendios de vehículos, comercios y bloqueos carreteros. (@Libro_negro_)

Respecto a la presencia de vehículos quemados en varias vialidades, las autoridades señalaron que continúan trabajando para realizar la remoción de las unidades que afectan a la movilidad.

Algunas corridas de autobuses se mantienen suspendidas

Luego de que se registraron bloqueos y quema de vehículos en diversos municipios de Michoacán, como lo son Aguililla y Coalcomán, las autoridades informaron que ya han retirado casi la totalidad de las unidades dañadas.

En tanto, se detalló que las entidades afectadas ya cuentan con una reapertura gradual de actividades económicas y educativas para la normalización de la movilidad.

Sin embargo, algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey se mantienen parcialmente suspendidas, al igual que rutas hacia Zamora, Michoacán.

Vehículos quemados tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado luego de un operativo militar que mató al líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", en Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Desde el pasado domingo 22 de febrero, el estado de Jalisco fue el epicentro de narcobloqueos, quema de vehículos y de enfrentamientos derivado del operativo donde se logró la captura de “El Mencho”, quien murió cuando era trasladado a Morelia por vía aérea para recibir atención médica debido a las heridas que presentaba.

Casi de inmediato, los bloqueos se extendieron a otras entidades con presencia del CJNG, como lo son Guerrero, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas y Guanajuato.

Los datos oficiales refieren que se registraron un total de 252 bloqueos en 20 entidades durante el domingo, los cuales se concentraron en Jalisco en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas para la movilidad.

Así fue el operativo donde abatieron a “El Mencho”

El capo estuvo envuelto en el crimen desde muy joven. (Foto: Archivo)

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detalló que una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes fue clave para lograr su ubicación y detención en Tapalpa, Jalisco.

Trevilla detalló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Inteligencia Militar Central permitió la ubicación de un hombre de confianza de la mujer, quien la trasladó a una zona de cabañas del municipio para reunirse con “El Mencho”.

Luego de que la mujer se retiró del inmueble, los militares determinaron que el líder del CJNG permaneció en una de las cabañas, por lo que se organizó la operación.

Tras el despliegue de aeronaves y de Fuerzas Especiales del Ejército, se corroboró la presencia de “El Mencho” en el sitio, por lo que iniciaron el operativo.

Dron táctico para protección de la fuerza. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Al percatarse de la presencia de las autoridades, sicarios de la organización criminal se enfrentaron con los elementos castrenses, permitiendo que “El Mencho” avanzara con un grupo de sicarios a una zona boscosa.

Durante la acción, los militares realizaron un cerco para lograr su detención, la cual se realizó tras un enfrentamiento en el que un helicóptero fue impactado por armas de fuego.

En la acción fallecieron 8 criminales, se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores. Además, dos militares resultaron heridos.

“El Mencho” resultó gravemente herido junto a sus escoltas, por lo que fueron trasladados a bordo de un helicóptero, pero fallecieron en el trayecto.

El saldo final del operativo fue de 25 elementos de la Guardia Nacional (GN) fallecidos, así como la muerte de un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Además, una civil también murió.