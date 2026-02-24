México

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Durante la madrugada de este martes se reportó la quema de vehículos en diversos municipios del estado

Guardar
GUADALAJARA, JALISCO. 23FEBRERO2026.- Recorrido por
GUADALAJARA, JALISCO. 23FEBRERO2026.- Recorrido por diversas zonas de la ciudad, mismas que lucen desoladas por los hechos violentos que se suscitaron tras el operativo donde autoridades castrenses abatieron al líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad de México informó este martes 24 de febrero que solo se mantiene un bloqueo activo en el estado de Jalisco tras los hechos violentos registrados desde el pasado domingo por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el último informe, realizado a las 15:00 horas, el narcobloqueo se localiza en la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura del municipio de Tepatitlán.

Esto sucede luego de que durante la madrugada de este martes se reportó la quema de vehículos y negocios en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y otros municipios, que provocaron el desplazamiento de elementos de emergencia y seguridad.

La violencia en Jalisco continuó
La violencia en Jalisco continuó durante la noche del lunes y la madrugada del martes con nuevos incendios de vehículos, comercios y bloqueos carreteros. (@Libro_negro_)

Respecto a la presencia de vehículos quemados en varias vialidades, las autoridades señalaron que continúan trabajando para realizar la remoción de las unidades que afectan a la movilidad.

Algunas corridas de autobuses se mantienen suspendidas

Luego de que se registraron bloqueos y quema de vehículos en diversos municipios de Michoacán, como lo son Aguililla y Coalcomán, las autoridades informaron que ya han retirado casi la totalidad de las unidades dañadas.

En tanto, se detalló que las entidades afectadas ya cuentan con una reapertura gradual de actividades económicas y educativas para la normalización de la movilidad.

Sin embargo, algunas corridas de autobuses de Ciudad de México hacia Colima y Monterrey se mantienen parcialmente suspendidas, al igual que rutas hacia Zamora, Michoacán.

Vehículos quemados tras una serie
Vehículos quemados tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado luego de un operativo militar que mató al líder del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", en Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Desde el pasado domingo 22 de febrero, el estado de Jalisco fue el epicentro de narcobloqueos, quema de vehículos y de enfrentamientos derivado del operativo donde se logró la captura de “El Mencho”, quien murió cuando era trasladado a Morelia por vía aérea para recibir atención médica debido a las heridas que presentaba.

Casi de inmediato, los bloqueos se extendieron a otras entidades con presencia del CJNG, como lo son Guerrero, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas y Guanajuato.

Los datos oficiales refieren que se registraron un total de 252 bloqueos en 20 entidades durante el domingo, los cuales se concentraron en Jalisco en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas para la movilidad.

Así fue el operativo donde abatieron a “El Mencho”

El capo estuvo envuelto en
El capo estuvo envuelto en el crimen desde muy joven. (Foto: Archivo)

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detalló que una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes fue clave para lograr su ubicación y detención en Tapalpa, Jalisco.

Trevilla detalló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Inteligencia Militar Central permitió la ubicación de un hombre de confianza de la mujer, quien la trasladó a una zona de cabañas del municipio para reunirse con “El Mencho”.

Luego de que la mujer se retiró del inmueble, los militares determinaron que el líder del CJNG permaneció en una de las cabañas, por lo que se organizó la operación.

Tras el despliegue de aeronaves y de Fuerzas Especiales del Ejército, se corroboró la presencia de “El Mencho” en el sitio, por lo que iniciaron el operativo.

Dron táctico para protección de
Dron táctico para protección de la fuerza. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Al percatarse de la presencia de las autoridades, sicarios de la organización criminal se enfrentaron con los elementos castrenses, permitiendo que “El Mencho” avanzara con un grupo de sicarios a una zona boscosa.

Durante la acción, los militares realizaron un cerco para lograr su detención, la cual se realizó tras un enfrentamiento en el que un helicóptero fue impactado por armas de fuego.

En la acción fallecieron 8 criminales, se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes, 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores. Además, dos militares resultaron heridos.

El Mencho” resultó gravemente herido junto a sus escoltas, por lo que fueron trasladados a bordo de un helicóptero, pero fallecieron en el trayecto.

El saldo final del operativo fue de 25 elementos de la Guardia Nacional (GN) fallecidos, así como la muerte de un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Además, una civil también murió.

Temas Relacionados

El MenchoCJNGJaliscoNarcobloqueosQuema de vehículosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Embajada de Estados Unidos en México levanta alertas en Tijuana y Monterrey

El retiro de las limitaciones sobre movimiento de empleados en estas ciudades ocurre después del análisis del operativo contra “El Mencho”

Embajada de Estados Unidos en

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Los ex alumnos de las distintas generaciones han tenido decesos

De la muerte de Hiromi

Morena bloquea en la Cámara de Diputados propuesta del PAN para eliminar impuestos al aguinaldo

La reforma laboral que reduce la jornada a 40 horas se encuentra en revisión para posibles modificaciones en San Lázaro

Morena bloquea en la Cámara

Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria pública en México

Beca Rita Cetina 2026: los

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

El evento musical está programado para este martes 24 de febrero en la Ciudad de México, donde personas irán caracterizadas de su personaje favorito de la serie de manga

Demon Slayer: estos son los
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay problemas. Te amo, Bere”:

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

Embajada de EEUU en México mantiene alerta para sus ciudadanos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana

ENTRETENIMIENTO

De la muerte de Hiromi

De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

DEPORTES

Gianni Infantino asegura que la

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”