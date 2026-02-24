SCJN revoca amparo del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca: reactivan orden de aprehensión

El exgobernador de Tamaulipas (Crédito: Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revocar el amparo de Francisco García Cabeza de Vaca, con lo que queda reactivada la orden de captura en contra del exgobernador de Tamaulipas.

Los hechos fueron dados a conocer el 24 de febrero. Cabe recordar que el exfuncionario es buscado por su presunta relación con actividades de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“En lo general existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto con las reservas de voto concurrente que hicieron ver cada uno de las y los ministros de esta Suprema Corte”.

Poco antes de las 2:00 de la tarde, la SCJN publicó en sus redes sociales la negativa de amparo y confirmó que la orden de captura se mantiene vigente respecto al Amparo en Revisión 435/2025.

El proyecto fue aprobado por unanimidad (SCJN)

Si bien el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama fue aprobado, los demás ministros realizaron críticas a la metodología usada, por lo que pidieron realizar ajustes, esto último aceptado por la abogada.

Cabeza de Vaca asegura que hay una persecución en su contra tras exhibir huachicol fiscal

Tras darse a conocer la información, alrededor de las 2:15 de la tarde, el exmandatario publicó un video en el que asegura que hay un caso de persecución en su contra.

Acusó que la determinación reciente de la SCJN es un caso armado y una resolución a modo. Lo anterior derivado de la reforma judicial, con la que los ministros, jueces y ministros son elegidos a través del voto popular.

“Me persiguen por enfrentar al entonces presiente (sic) López Obrador, por descubrir, exhibir y denunciar la red criminal, corrupcion (sic) y complicidad política más grande de la historia de México, el Huachicol Fiscal”, escribió en sus redes sociales.

Cabeza de Vaca calificó el huachicol fiscal como “la red de corrupción y despilfarro más grande de la historia” del país, el cual fue orquestado desde Palacio Nacional y que benefició al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado”, comentó Cabeza de Vaca en la grabación.

Morena denunció a Cabeza de Vaca por delitos en hidrocarburos

Cabe recordar que el 8 de diciembre pasado legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron una denuncia en contra de Cabeza de Vaca por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, extorsión, así como manejo ilegal de hidrocarburos.