Morena presenta denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca por presuntos delitos en hidrocarburos

Morena presentará ante la Suprema Corte más de 100 mil firmas para respaldar la denuncia y mantener vigente la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

Legisladores federales y locales de Morena entregaron este 8 de diciembre, una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.

La comitiva, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, el presidente del Congreso local Humberto Prieto y la dirigente estatal de Morena, Lupita Gómez, exigió que la Fiscalía solicite la extradición del exmandatario, quien, afirman, reside entre McAllen y Houston.

Además, anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte más de 100 mil firmas para respaldar las denuncias y pedir que se mantenga la orden de aprehensión vigente.

Confían en que la ministra Lenia Batres, encargada del proyecto, impulse la resolución sin los presuntos “favores judiciales” que, según dijeron, beneficiaron al panista en años anteriores.

Los legisladores insistieron en que las irregularidades detectadas durante su administración deben investigarse hasta las últimas consecuencias

Cabeza de Vaca rechaza acusaciones de Morena

Horas después, Francisco García Cabeza de Vaca ofreció una conferencia virtual para rechazar las acusaciones.

Aseguró que la denuncia forma parte de una persecución política derivada de sus críticas a Morena y negó cualquier relación con actividades de huachicol fiscal.

El exgobernador arremetió especialmente contra Sergio Gutiérrez Luna, a quien acusó de ser portavoz de “narcogobiernos”.

Señaló que, de acuerdo con información del gobierno estadounidense, algunos mandatarios afines a Morena habrían recibido financiamiento de organizaciones catalogadas como “narcoterroristas”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones presentadas por Morena y calificó la denuncia como una persecución política.

El PAN cerró filas y defendió al exmandatario.

Su dirigente nacional, Jorge Romero, reiteró el respaldo del partido y sostuvo que las denuncias son parte de una campaña política para inhibir a la oposición.

Las acusaciones: el presunto vínculo de Cabeza de Vaca con el huachicol

Las querellas presentadas por Morena se basan en presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Cabeza de Vaca.

Legisladores afirman que, bajo su gestión, se creó una estructura estatal que operaba funciones federales sin facultades legales y que permitió actos de corrupción relacionados con hidrocarburos.

Se le acusa de:

Crear un “minisat” estatal que instaló puntos de revisión irregulares operados por el GOPE .

Extorsionar a transportistas bajo el argumento de combatir mercancía ilegal.

Confiscar materiales y combustibles cuya revisión compete exclusivamente a autoridades aduanales.

Permitir el paso de ferrotanques con presunto huachicol sin detenciones posteriores.

Tener posibles vínculos con grupos dedicados al robo de combustible en ductos de Pemex.

Presuntamente facilitar tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Recibir o permitir presuntos sobornos de células del crimen organizado.

Los diputados insistieron en que estos actos deben investigarse a fondo y que las autoridades deben “llegar hasta las últimas consecuencias”.

Cabeza de Vaca es designado como representante del PAN en América

Este nuevo episodio ocurre el mismo día en el que, en una conferencia de prensa virtual, Jorge Romero Herrera presidente nacional del PAN, anunció a Cabeza de Vaca como su representante en América del Norte, con la encomienda de fortalecer la relación con la comunidad migrante y con actores políticos en Estados Unidos y Canadá.

El PAN presentó el nombramiento como un reconocimiento a la trayectoria de Cabeza de Vaca.

Mientras Morena considera el anuncio como un intento de protección política para el exgobernador, el PAN lo presentó como un reconocimiento a su trayectoria y aseguró que forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia internacional del partido.