México

PAN otorga a García Cabeza de Vaca la representación regional para América del Norte

La dirigencia apuesta por su experiencia en relaciones internacionales pese a las denuncias que enfrenta

Francisco García Cabeza de Vaca
Francisco García Cabeza de Vaca promete en su nuevo cargo: “Pondré todo mi empeño” tras ser designado representante del PAN. | Crédito: X(@fgcabezadevaca)

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), fue designado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, como representante del partido en América del Norte, una decisión que llega mientras el exmandatario enfrenta múltiples denuncias y acusaciones tanto en el ámbito estatal como federal.

Según Romero Herrera, el nombramiento forma parte de la estrategia para fortalecer la relación del PAN con Estados Unidos y Canadá, una región que calificó como “vital” para el país. Señaló que Cabeza de Vaca cuenta con un perfil de experiencia acreditada, clave para asumir el encargo.

Por su parte, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales, defendió la designación al asegurar que el exgobernador es “uno de los perfiles que mejor conocen la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.

“Pondré todo mi empeño”: la reacción de Cabeza de Vaca

Tras darse a conocer su nuevo cargo, Cabeza de Vaca agradeció al PAN la confianza y afirmó en redes sociales que trabajará para promover la visión de país del partido.

Francisco Javier Garcia Cabeza de
Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (Foto: Cuartoscuro)

Además, insistió en que enfrenta una persecución política por parte de militantes de Morena, pero aseguró que se concentrará en fortalecer los lazos con los socios norteamericanos.

Las denuncias que enfrenta el exgobernador

Las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca se acumulan. En 2022, el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, afirmó que existían al menos 31 denuncias por presunto daño al erario y mal manejo de recursos durante su administración.

Este año, en agosto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 nuevas denuncias, de las cuales 14 son penales, por la presunta adjudicación ilícita de contratos que habrían provocado un daño financiero de 343 millones 966 mil pesos.

El patrimonio "desaparecido" de García
El patrimonio "desaparecido" de García Cabeza de Vaca (Infobae/Jovani Pérez)

Los señalamientos alcanzan a varios exfuncionarios cercanos al exgobernador, entre ellos:

  • Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud
  • Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación
  • Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas
  • Román Castillo Airola, exdirector de Compras

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local, la Auditoría Superior estatal y federal, y la Secretaría Anticorrupción.

De acuerdo con Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud, el esquema señalado consistió en contratos firmados en 2017 y 2018 con dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona:Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, que fueron proveedoras de mantenimiento para hospitales estatales.

Morena presenta denuncia ante la FGR y pide su extradición

El pasado lunes 8 de diciembre, legisladores de Morena presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y manejo ilegal de hidrocarburos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La comitiva —integrada por Sergio Gutiérrez Luna, el presidente del Congreso local Humberto Prieto y la dirigente estatal Lupita Gómez— exigió que se solicite la extradición del exgobernador, a quien aseguran que ubican entre McAllen y Houston

