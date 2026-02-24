México

SCJN confirma multa de miles de pesos a televisora por uso de la imagen de La Reina del Pacífico

La Corte analizó dos aspectos en el caso de la imagen de Sandra Ávila Beltrán

El IMPI ya había anunciado
El IMPI ya había anunciado la multa de miles de pesos desde 2021

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), difundida el 23 de febrero, determinó el pago de una multa de miles de pesos por el uso, por parte de una televisora, de la imagen de una persona, sobre el caso de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.

El informe detalla que que una televisora usó la imagen de una persona para hacer promoción a una serie de televisión, lo anterior sin la autorización de la mujer en cuestión. Debido a esto Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) multó a la empresa.

“Aplicó una multa equivalente a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA)”, se puede leer en la resolución de la SCJN, multa que fue confirmada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de alrededor de 448 mil pesos.

Fueron analizados dos aspectos

Para llegar a la resolución, la Corte consideró dos aspectos. Por un lado, analizaron si el hecho de que no haya un plazo específico en la Ley de Derecho de Autor para que sea iniciado un procedimiento administrativo vulneraba la seguridad jurídica.

(Infobae México / Jovany Pérez)
(Infobae México / Jovany Pérez)
concluyó que no existe tal violación porque, aunque la ley especial no fija un plazo expreso, la facultad sancionadora se sujeta al término de prescripción de cinco años previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por otro lado, el Pleno estudió si puede limitarse el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento, considerando los casos en los que hay un objetivo informativo o periodístico. Cabe recordar que la empresa argumentó que su caso fue la difusión de material fue un ejercicio de libertad de expresión y periodismo.

De igual manera, fue negado el amparo a la empresa Telemundo por la multa que fue informada desde diciembre de 2021 por el IMPI.

Las leyes que fueron analizadas tienen como objetivo proteger el derecho a la propia imagen y la intimidad de las personas y que únicamente pueden ser publicadas cuando son de interés público, “lo que no ocurre cuando la difusión no aporta valor alguno al debate democrático o a la vida comunitaria”, es parte del informe.

MÉXICO, D.F., 10AGOSTO2012.- Personal de
MÉXICO, D.F., 10AGOSTO2012.- Personal de la Procuraduria General de la República entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos a Sandra Ávila Beltrán, alias la "Reina del Pacífico", luego de un proceso penal de dos años y medio que estuvo recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. FOTO: CUARTOSCURO.COM

En agosto de 2013 las autoridades de Estados Unidos deportaron a México a Ávila Beltrán, quien se declaró culpable de complicidad en el delito de tráfico de drogas y el 25 de julio fue condenada a 70 meses de prisión.

La mujer fue condenada por complicidad en ayudar a narcotraficantes de cocaína. En su momento se le relacionó con el Cártel de Sinaloa.

Los reportes indican que la empresa usó una escena en la que aparece Ávila Beltrán, por lo cual solicitó el 40% de las regalías estimado a partir de un monto de 800 millones de dólares que la serie habría generado en su segunda temporada.

