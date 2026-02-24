Alerta Roja por Frío CDMX: qué medidas hay que tomar y cuál es su significado tras su emisión

Activan alerta amarilla en seis alcaldías para la mañana de este próximo martes 30 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México fue activada la alerta roja por bajas temperaturas para este martes 24 de febrero en algunas zonas de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México notificó que se espera un descenso en las temperaturas para las primeras horas de esta fecha.

Señaló que tres alertas serán activadas para el amanecer de este próximo martes 24 de febrero, las cuales serán: amarilla, naranja y roja, esta última un poco inusual, ya que en pocas ocasiones se emite.

Protección Civil detalló que serán un total de cinco alcaldías de la Ciudad de México que estarán bajo esta alerta. Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

La dependencia capitalina explicó en qué consiste la alerta roja y cuáles son las recomendaciones, así como las medidas y en qué casos aplica.

¿Qué significa la ‘alerta roja’ por bajas temperaturas emitida por Protección Civil en la CDMX para este martes 24 de febrero?

De acuerdo con el sitio oficial de Protección Civil de la Ciudad de México, la alerta roja por frío extremo señala condiciones meteorológicas que pueden generar impactos significativos.

Esta medida forma parte de la clasificación de alertas por fenómenos meteorológicos establecida por la autoridad local.

También se aplica en casos de lluvias intensas, vientos fuertes, caída de granizo, temperaturas elevadas de 34 a 36 grados o más y nevadas.

Clasificación de los niveles de alerta. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Para el frío, la alerta se activa cuando los termómetros registran valores de 0 a -2 grados o inferiores. Así, ante la previsión de un ambiente con temperaturas por debajo de los 0 grados, se determinó emitir la alerta roja.

¿Cuáles son las recomendaciones a seguir por las bajas temperaturas y la emisión de alerta roja en la CDMX este martes 24 de febrero?

Protección Civil emitió diferentes recomendaciones a toda la población tras la emisión de la alerta roja en las cinco alcaldías capitalinas este martes 24 de febrero:

Sella puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.

Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante.

Mantente bien hidratado: bebe agua y líquidos calientes, ya que el aire frío puede deshidratarte.

Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres; evita un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.

Alerta roja en estas alcaldías de la CDMX para el martes 24 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX:

Como se mencionó anteriormente, las temperaturas serán de -2 a 0 grados Celsius. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que el ambiente frío se espera desde las 00:00 a las 09:00 horas del próximo martes 24 de julio.

Autoridades locales dieron a conocer los números de teléfono a la población ante la emisión de la alerta roja en la Ciudad de México, los cuales son 911 o 5556832222.