México

Alerta Roja por Frío CDMX: qué medidas hay que tomar y cuál es su significado tras su emisión

Protección Civil de la Ciudad de México emitió tres alertas por bajas temperaturas para este martes 24 de febrero

Guardar
Activan alerta amarilla en seis
Activan alerta amarilla en seis alcaldías para la mañana de este próximo martes 30 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México fue activada la alerta roja por bajas temperaturas para este martes 24 de febrero en algunas zonas de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México notificó que se espera un descenso en las temperaturas para las primeras horas de esta fecha.

Señaló que tres alertas serán activadas para el amanecer de este próximo martes 24 de febrero, las cuales serán: amarilla, naranja y roja, esta última un poco inusual, ya que en pocas ocasiones se emite.

Protección Civil detalló que serán un total de cinco alcaldías de la Ciudad de México que estarán bajo esta alerta. Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

La dependencia capitalina explicó en qué consiste la alerta roja y cuáles son las recomendaciones, así como las medidas y en qué casos aplica.

¿Qué significa la ‘alerta roja’ por bajas temperaturas emitida por Protección Civil en la CDMX para este martes 24 de febrero?

De acuerdo con el sitio oficial de Protección Civil de la Ciudad de México, la alerta roja por frío extremo señala condiciones meteorológicas que pueden generar impactos significativos.

Esta medida forma parte de la clasificación de alertas por fenómenos meteorológicos establecida por la autoridad local.

También se aplica en casos de lluvias intensas, vientos fuertes, caída de granizo, temperaturas elevadas de 34 a 36 grados o más y nevadas.

Clasificación de los niveles de
Clasificación de los niveles de alerta. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Para el frío, la alerta se activa cuando los termómetros registran valores de 0 a -2 grados o inferiores. Así, ante la previsión de un ambiente con temperaturas por debajo de los 0 grados, se determinó emitir la alerta roja.

¿Cuáles son las recomendaciones a seguir por las bajas temperaturas y la emisión de alerta roja en la CDMX este martes 24 de febrero?

Protección Civil emitió diferentes recomendaciones a toda la población tras la emisión de la alerta roja en las cinco alcaldías capitalinas este martes 24 de febrero:

  • Sella puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.
  • Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante.
  • Mantente bien hidratado: bebe agua y líquidos calientes, ya que el aire frío puede deshidratarte.
  • Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres; evita un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.
Alerta roja en estas alcaldías
Alerta roja en estas alcaldías de la CDMX para el martes 24 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX:

Como se mencionó anteriormente, las temperaturas serán de -2 a 0 grados Celsius. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que el ambiente frío se espera desde las 00:00 a las 09:00 horas del próximo martes 24 de julio.

Autoridades locales dieron a conocer los números de teléfono a la población ante la emisión de la alerta roja en la Ciudad de México, los cuales son 911 o 5556832222.

Temas Relacionados

Alerta RojaFrío CDMXFríoCDMXClimaClima CDMXTemperaturas BajasBajas Temperaturasmexico-noticias

Más Noticias

Para que sirve mezclar bicarbonato de sodio con tu acondicionador

La estrategia atrae a quienes buscan mayor limpieza y menos grasa, aunque existen advertencias sobre posibles efectos secundarios

Para que sirve mezclar bicarbonato

Ataque armado en Iztacalco deja tres lesionados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aún no reporta detenidos

Ataque armado en Iztacalco deja

Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con dirigentes de la coalición para afinar la reforma electoral

La presidenta sostuvo un encuentro privado con dirigentes del bloque mayoritario para revisar la versión final de la iniciativa que será enviada al Congreso

Claudia Sheinbaum se reúne en

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

Es señalado como responsable de dirigir, gestionar y supervisar actividades del crimen organizado

Comparece en EEUU “Don Fido”,

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

La serie combinará testimonios reales y ficción, mostrando a la familia Guzmán desde dentro y bajo el filtro directo de la esposa del capo, quien busca una narrativa más humana y profunda

Rafael Amaya será ‘El Chapo’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparece en EEUU “Don Fido”,

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce a las fuerzas armadas mexicanas por el operativo que neutralizó a “El Mencho”

Jalisco anuncia fecha para el regreso a clases: gobernador ve fin del Código Rojo

Así es la zona de cabañas de Tapalpa, Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”, el narco más peligroso de México

ENTRETENIMIENTO

Rafael Amaya será ‘El Chapo’

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

DEPORTES

Así entrenó la Selección Mexicana

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26