Así fue el rescate de un perrito que se encontraba en las vías de la Línea 8 del Metro de CDMX

El animal fue encontrado en la zona de vías de la Línea 8 del Metro de la CDMX. Crédito: X/@Gposiadeoficial

La tarde de este lunes 23 de febrero fue rescatado un perrito de la zona de vías de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos aparentemente ocurrieron poco después de las 14:00 horas en la estación ‘Escuadrón 201′ de la ruta que va de Garibaldi a Constitución de 1917.

Esto provocó la suspensión temporal del servicio, ya que se llevó a cabo un corte de corriente en la Línea 8 para retirar el animal de la zona de vías.

Elementos de la Policía Auxiliar del Metro capitalino y personal de este transporte de la Ciudad de México realizaron las maniobras de rescate correspondientes.

El animal fue rescato por elementos de la Policía Auxiliar del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Video: X/@Gposiadeoficial.

En redes sociales circuló un video donde se observa el momento del rescate del lomito. El animal, de acuerdo a lo visto en el material, se observa alterado y nervioso, por lo que el personal trata de calmarlo.

El Metro de la Ciudad de México se pronunció al respecto; detalló que el perro fue trasladado al CTC, donde será valorado por personal especializado.

El perrito fue traslado al Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/.@MetroCDMX.

¿Qué es el Centro de Transferencia Canina del Metro de la CDMX?

El Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México es una instalación dedicada al rescate, resguardo y adopción de perros encontrados en las instalaciones del sistema de transporte.

El centro fue inaugurado en 2017 y está ubicado cerca de la estación El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco. Su objetivo principal es brindar atención veterinaria, alimentación y rehabilitación a los perros que ingresan, la mayoría de los cuales han sido hallados en vías, túneles o estaciones del Metro.

El centro fue inaugurado en 2017 y está ubicado cerca de la estación El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Foto: Jovani Pérez.

En el Centro de Transferencia Canina, los animales reciben atención médica, vacunas y esterilización, además de un proceso de socialización que facilita su adopción responsable.

Una vez recuperados, los perros pueden ser adoptados por ciudadanos interesados, quienes deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar el bienestar del animal.

Este espacio funciona también como un punto de concientización sobre la protección animal y la importancia de la adopción en la Ciudad de México.

Perros en zonas de vías del Metro de la CDMX y dentro de las instalaciones: casos se han vuelto habituales

La presencia de perros en zonas de vías y dentro del Metro de la Ciudad de México es un fenómeno que ocurre de manera recurrente.

Estos animales suelen ingresar a las instalaciones por accesos abiertos, descuidos o falta de resguardo en los alrededores de las estaciones.

Una vez dentro, los perros pueden quedar atrapados en andenes, túneles o incluso llegar a caminar sobre las vías, lo que representa riesgos tanto para ellos como para el funcionamiento del servicio de transporte, ya que puede provocar interrupciones y retrasos en la circulación de los trenes.

Una vez que se lleva a cabo el rescate, los perritos son trasladados a este centro donde reciben cuidados médicos y demás. Foto: Cuartoscuro.

El personal del Metro y el Centro de Transferencia Canina suelen intervenir para rescatar a los perros, brindándoles atención veterinaria y resguardo temporal.

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos, los animales son trasladados a este centro donde reciben cuidados médicos, alimentación y la oportunidad de ser adoptados.

La presencia de perros en el Metro también ha impulsado campañas de concientización sobre la tenencia responsable y el abandono animal en la ciudad.