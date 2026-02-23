México

CDMX seguirá con bajas temperaturas: activan triple alerta en estas alcaldías para el martes 24 de febrero

En algunas zonas de la capital del país se esperan temperaturas de hasta -2 grados Celsius, notificó Protección Civil de la Ciudad de México

Activan triple en la CDMX
Activan triple en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 24 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Desde la tarde del pasado sábado 21 de febrero se han registrado bajas temperaturas, las cuales continuarán para este martes 24 del presente mes, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por esta dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 23 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de las 16 alcaldías que estarán con bajas temperaturas para el amanecer de este próximo martes 24 de febrero.

Según lo mencionado por Protección Civil local, fueron activadas tres alertas en la Ciudad de México; amarilla, naranja y roja fueron emitidas en diferentes alcaldías de la capital del país.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día, debido a que en algunas alcaldías el ambiente frío se sentirá más que en otras.

Como se mencionó anteriormente, fueron emitidas tres alertas debido al ambiente frío que se sentirá durante el día.

Alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX este martes 24 de febrero

Las alcaldías que estarán en alerta amarilla para este martes 24 de febrero debido a las bajas temperaturas esperadas serán: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

Las temperaturas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius, mencionó Protección Civil, quien además dio estas recomendaciones por esta emisión de alerta:

  • Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
  • Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Estas alcaldías estarán en alerta
Estas alcaldías estarán en alerta amarilla por bajas temperaturas este martes 24 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Alerta naranja en seis alcaldías de la CDMX para este martes 24 de febrero

Para el caso de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco serán las alcaldías que estarán en alerta naranja este martes 24 de febrero.

El ambiente frío será de 1 a 3 grados Celsius, detalló la dependencia de la Ciudad de México y dio estas recomendaciones tras la activación de esta alerta:

  • Protege a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo).
Alerta naranja en estas alcaldías
Alerta naranja en estas alcaldías de la CDMX para el martes 24 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Alerta roja en cinco alcaldías de CDMX este martes 24 de febrero

Para el caso de la alerta roja estarán las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan este próximo martes 24 de febrero.

Las temperaturas esperadas serán de -2 grados a 0 Celsius, notificó Protección Civil de la Ciudad de México, quien dio recomendaciones a la población:

  • Sella puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.
  • Mantente bien hidratado: bebe agua y líquidos calientes, ya que el aire frío puede deshidratarte.
  • Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante.
  • Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres; evita un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.
Alerta roja en estas alcaldías
Alerta roja en estas alcaldías de la CDMX para el martes 24 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX:

