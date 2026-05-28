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México enfrenta crisis de diabetes rumbo al Mundial 2026 por consumo de refrescos

En el país se estima que el consumo de bebidas azucaradas causa 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cerebrovasculares cada año

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Campo de fútbol dividido en dos: mitad verde con jugadores y balones, mitad roja con una botella de refresco derramándose, nubes con burbujas y advertencias 'HIGH IN SUGAR'.
Una ilustración conceptual muestra un campo de fútbol dividido, con jugadores en un lado verde y una botella de refresco derramándose en el lado rojo, simbolizando el efecto negativo del azúcar en la actividad física y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto del arranque del Mundial 2026, especialistas en salud pública alertan sobre la grave crisis sanitaria que enfrenta México y América Latina por el elevado consumo de refrescos.

La contradicción entre el patrocinio de bebidas azucaradas en eventos deportivos y la promoción de la salud ha generado preocupación entre los expertos, de acuerdo a un informe publicado por Alianza por la Salud Alimentaria.

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México destaca entre los países con mayor prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares derivado por estos productos, lo que evidencia el enorme reto para el sistema sanitario nacional.

Durante las últimas décadas, estos padecimientos han escalado posiciones como causas principales de discapacidad y mortalidad. Según encuestas nacionales, el número de personas con diabetes pasó de 5.3 millones en 2000 a 14.6 millones en 2022.

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El consumo per cápita alcanzó los 163 litros anuales, situándose como uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas. Ingerir una porción diaria eleva el riesgo de diabetes en un 26%, consolidando su impacto negativo en la población.

La influencia del patrocinio y la normalización del consumo de refrescos en México

La Dra. Guadalupe Soto, académica de la UNAM, manifestó que la evidencia científica es clara sobre la relación entre bebidas azucaradas, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

En el país, se estima que cerca de 230 mil nuevos casos anuales de diabetes y problemas cardíacos están relacionados con el consumo de refrescos.

La mitad se atribuye a marcas de Coca-Cola, que domina más del 55% del mercado según Euromonitor 2025. Jorge Vargas, del Poder del Consumidor, adviertió que cuando una sola compañía concentra el mercado y patrocina la Copa Mundial, influye en hábitos y percepciones, reforzando la normalización de productos dañinos en la sociedad.

Infografía muestra un estadio de fútbol y un vaso de refresco gigante derramando líquido con un mapa mundial, siluetas humanas con azúcar y advertencias de salud. Incluye gráficos sobre diabetes y patrocinios.
Infografía alerta sobre la crisis de salud pública por bebidas azucaradas en México y América Latina, ligada al récord de diabetes y enfermedades cardiovasculares, exacerbada por el patrocinio del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de estas compañías en eventos de alto impacto mediático, especialmente aquellos dirigidos a niños y adolescentes, refuerza la exposición y la aceptación social de productos ultraprocesados. Esta estrategia publicitaria contrasta con los esfuerzos de salud pública para restringir la promoción de alimentos y bebidas perjudiciales.

La urgencia de nuevas políticas contra los productos

La problemática no es exclusiva de México, en 2020, más de 767 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cardiovasculares en América Latina y el Caribe se atribuyeron al consumo de gaseosa

Países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay también presentan cifras alarmantes, particularmente entre los participantes del evento deportivo de la FIFA 2026.

En las naciones latinoamericanas que estarán presentes en el torneo de futbol, la ingesta está vinculada con más de 512 mil nuevos casos de enfermedades crónicas, una cifra que equivaldría a llenar seis veces el Estadio Azteca.

Ante este escenario, los especialistas llaman a restringir la publicidad y la presencia de empresas de refrescos en el Mundial 2026, como parte de una estrategia integral para reducir el impacto de enfermedades crónicas y proteger la salud pública en la región.

Asimismo, se presentó la campaña #CopaCola, orientada a visibilizar los riesgos del consumo de bebidas azucaradas y su contradicción con los valores del deporte y la vida saludable.

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