Senador Inzunza llega al Senado pero pide licencia ante “embestida mediática” en medio de acusaciones de Estados Unidos

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, se trasladó este miéa la Ciudad de México para el periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República convocado para los días 28 y 29 de mayo. Sin embargo, anunció a través de su cuenta de X que solicitará licencia para que su suplente, el arquitecto Omar López Campos, ocupe su lugar en el Pleno durante estas jornadas.

El legislador justificó en su red social “X”, su decisión en lo que llamó una “embestida mediática” impulsada, según él, por “personeros y medios de la derecha”. Aseguró que, pese a no participar en las votaciones, seguirá de cerca las reuniones de comisiones y apoyará a su grupo parlamentario, Morena Senadores, con “opiniones y argumentos” a favor de los dictámenes en debate.

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@InzunzaCazarez

El contexto: acusaciones del Departamento de Justicia de EU

La declaración de Inzunza no ocurre en el vacío. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló formalmente, junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presunta participación en un esquema para proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos. Las acusaciones fueron presentadas ante una corte federal de Nueva York.

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*Información en desarrollo