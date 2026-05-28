México

Detienen a novia de El Daza, es acusada de cobrar extorsiones, él está detenido y su hijo fue asesinado

Tania Danae “N” fue capturada en la alcaldía Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma de fuego, un celular y dinero en efectivo

Guardar
Google icon
Tania ue detenida con un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo, presuntamente cobraba extoprsiones mandadas por el integgrante de La Unión Tepito Foto: SSC_CDMX
Tania ue detenida con un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo, presuntamente cobraba extoprsiones mandadas por el integgrante de La Unión Tepito Foto: SSC_CDMX

Tania Danae “N”, presunta integrante de la Unión Tepito y pareja de El Daza, fue detenida en la alcaldía Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma de fuego, un celular y dinero en efectivo que las autoridades relacionan con cobros de extorsión en el Centro Histórico y Tepito. La captura ocurre dos días después de que Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue procesado por su probable participación en asociación delictuosa agravada, tras ser aprehendido el 19 de mayo de 2026 en Tlaxcala.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer tiene 35 años y fue ubicada en inmediaciones del Hotel Hollywood, en la colonia Agrícola Pantitlán. En el mismo aseguramiento, la SSC señaló que le halló marihuana y metanfetaminas, además de efectivo que presuntamente provenía de extorsiones cometidas a nombre de su pareja.

PUBLICIDAD

Tras la detención, Tania Danae “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. La captura se realizó en coordinación con agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC.

La aprehensión se da tras el procesamiento de El Daza por asociación delictuosa agravada

El Daza, de La Unión Tepito, ya ha sido capturado varias veces Foto: SSC_CDMX
El Daza, de La Unión Tepito, ya ha sido capturado varias veces Foto: SSC_CDMX

Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue detenido en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, el pasado 19 de mayo de 2026. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo identifica como presunto líder de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con la Unión Tepito.

PUBLICIDAD

La indagatoria en su contra lo relaciona con la coordinación de extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico y Tepito. Según la Fiscalía CDMX, el Ministerio Público integró entrevistas, análisis de información, prueba digital, seguimiento técnico y otros datos de prueba para sostener su probable participación en asociación delictuosa agravada.

La Fiscalía CDMX también indicó que personas ligadas a esa célula entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a “El Dazza” o “El Dazza de la U” para intimidar y exigir pagos a comerciantes. Con esos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación lo localizaron en Yauhquemehcan, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones. Después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El video muestra la aprehensión de un hombre esposado, identificado como Renat N, por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades del Estado de Tlaxcala. El individuo es escoltado por varios oficiales en un entorno exterior con edificios y vehículos. Las imágenes incluyen los logotipos oficiales de ambas fiscalías y de la PDI, documentando un procedimiento de detención policial. (FGJ-CDMX)

El Daza acumula detenciones y registros penitenciarios desde 2009

La SSC ha detenido a “El Daza” en al menos cinco ocasiones previas y, de acuerdo con la información oficial, en todas logró recuperar su libertad. La autoridad capitalina también sostiene que ha utilizado distintas identidades, entre ellas la de José Arturo Vázquez Morales.

A finales de julio de 2025, la SSC informó otra captura en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de un operativo contra delitos de alto impacto en la zona centro. La acción se originó tras una alerta del C2 Norte, cuyos operadores detectaron a un hombre dentro de un automóvil gris mientras manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en el cruce de Mapimí y Platino.

En esa ocasión, los policías le aseguraron un arma corta con cargador y siete cartuchos útiles, así como 19 dosis de aparente cristal, 83 envoltorios con probable cocaína y una bolsa con cerca de medio kilogramo de marihuana. La SSC agregó entonces que había ingresado al sistema penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud.

Otros registros oficiales lo ubican con 12 ingresos a prisión en los años 2009, 2010, 2011, 2019 y 2021. Pese a esos antecedentes y a que está relacionado con dos carpetas de investigación, una por delitos contra la salud, volvió a la estructura de la Unión Tepito después de obtener su libertad en diciembre de 2022, según las investigaciones referidas en el expediente.

El 18 de agosto de 2021 fue aprehendido junto con José Mauricio “H”, alias “El Tomate”, e Israel “C”, alias “El Cros”. Policías de inteligencia de la SSC los detuvieron con tres armas de fuego, cartuchos útiles, una granada de fragmentación, entre 195 y 200 dosis de cocaína y 100 de marihuana.

La Fiscalía también investiga el asesinato de su hijo en la colonia Morelos

El 10 de agosto de 2023, Alexis Ariel, de 15 años, hijo de “El Daza”, fue asesinado a balazos mientras viajaba en una motocicleta KTM 390 modelo 2023 en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1CD/00297/08-2023 por homicidio por arma de fuego.

La agresión ocurrió en la esquina de Rivero y Eje Uno Oriente. La investigación apunta a que dos sujetos en motocicleta lo habrían seguido y le dispararon en la parte posterior del cuello.

La Fiscalía capitalina indaga si el crimen pudo ser una venganza ordenada por un grupo antagónico a su padre. La madre del adolescente, Blanca Guadalupe, de 33 años, identificó el cuerpo y declaró que su hijo no se dedicaba a actividades ilícitas, no había sido extorsionado y tampoco estaba amenazado.

  • Tania Danae “N” fue detenida en Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma, un celular y efectivo ligado por autoridades a extorsiones.
  • La captura ocurrió dos días después del procesamiento de Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la UJ40 vinculada con la Unión Tepito.
  • “El Daza” acumula al menos cinco detenciones previas y 12 ingresos al sistema penitenciario, además de investigaciones por extorsión y delitos contra la salud.

Temas Relacionados

mexico-noticiasLa Unión TepitoUnión tepitoIztacalcoCiudad de MéxicoCDMXarmadroga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará la vivienda donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, en Culiacán

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Especialista de la Universidad Autonóma de Nuevo León señala que cada rutina debe ser personalizada e indicada por un dermatológo

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

El Índice de Paz México 2026 ubica a Baja California como la entidad más afectada por la confrontación entre el CJNG y el cártel de Sinaloa

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Durante varios años, el CMB designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de las 168 libras, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

DEPORTES

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento