México

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Especialista de la Universidad Autonóma de Nuevo León señala que cada rutina debe ser personalizada e indicada por un dermatológo

Guardar
Google icon
Ilustración de mujer con acné y expresión preocupada en pantalla de teléfono, rodeada de imágenes tachadas de productos cosméticos y caras.
Una mujer con acné y expresión de preocupación en un video en vivo, rodeada de imágenes tachadas de productos cosméticos y rostros "perfectos", refleja la frustración con las expectativas de belleza y el cuidado de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales nos han hecho creer que necesitamos rutinas de belleza de 15 pasos y decenas de productos para tener una piel perfecta. Sin embargo, el Dr. Jorge Ocampos Candiani, jefe de Dermatología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, advierte que tratar el cuidado de la piel como una moda de internet puede ser perjudicial para la salud.

Ocampos Candidi señala que: “La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y es nuestra primera barrera de defensa frente a agresiones externas, además de protegernos contra infecciones micóticas y bacterianas”.

PUBLICIDAD

Cuando saturamos este órgano con decenas de químicos activos, sin conocer su compatibilidad, estamos debilitando esa barrera natural, dejándola expuesta a infecciones y, a largo plazo, a sufrir daños.

El peligro del “skincare” viral

De acuerdo con el jefe de Dermatología del Hospital Universitario de la UANL, la popularización de las rutinas ha provocado que los consultorios dermatológicos se llenen de pacientes buscando revertir los daños causados por los mismos productos que compraron para mejorar su aspecto. Entre las afecciones más comunes destacan:

PUBLICIDAD

  • Dermatitis de contacto: uno de los principales motivos de consulta. Ocurre por el mal uso, la mezcla incompatible o la saturación de productos cosméticos. Esta enfermedad cutánea se manifiesta de dos formas: 1) irritativa, donde la piel reacciona inmediatamente al químico, o 2) alérgica, donde el sistema inmunológico rechaza el producto.
Una mujer lavándose el rostro. (Freepik)
Una mujer lavándose el rostro. (Freepik)
  • Reacciones acneiformes (acné cosmético): particularmente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Ocurre al aplicar productos de texturas pesadas o muy grasas en pieles que no lo necesitan, provocando la obstrucción severa de los poros y desencadenando procesos inflamatorios e infecciosos severos.

La personalización del cuidado de la piel y por qué copiar rutinas de skincare no funciona

El mayor error del skincare viral es la estandarización. Lo que funciona maravillosamente para una persona en internet puede ser desastroso para otra. El Dr. Ocampo subraya que una rutina debe ser estrictamente personalizada.

Las necesidades cutáneas varían drásticamente dependiendo de múltiples factores que un vídeo de un minuto no puede evaluar:

  • La edad y la genética.
  • El tipo de piel (seca, mixta, grasa o con condiciones preexistentes como rosácea).
  • Factores ambientales: el clima de tu ciudad, los niveles de contaminación e incluso la altitud sobre el nivel del mar alteran el comportamiento de tu piel.

La regla del “Menos es más”, aplicada al cuidado de la piel

Los dermatólogos coinciden en que la salud cutánea no requiere de estantes llenos de frascos. La rutina ideal, comprobada por la ciencia, debe ser sencilla, práctica y estar conformada por tres pasos innegociables:

  1. Limpieza inteligente suave: es vital evitar los jabones corporales fuertes o con aromas intensos en el rostro. Los expertos recomiendan el uso de productos syndet (detergentes sintéticos). Al tener un pH neutro, estos limpiadores retiran la suciedad, la contaminación y el exceso de sebo sin destruir la berrera lipídica natural de la piel.
  2. Hidratación estratégica: la piel necesita recuperar agua y sellar la humedad. Se debe aplicar un hidratante adecuado a tu tipo de piel, preferentemente dos veces al día: por la mañana para proteger y por la noche para reparar.
  3. Protección solar: el daño solar es el principal causante del envejecimiento prematuro y del cáncer de piel. El protector solar no es exclusivo para los días de playa; debe aplicarse todos los días del año, sin importar si está nublado, si hace frío, o si pasarás el día frente a una computadora.
Una madre aplicando crema solar en la espalda a su hijo (AdobeStock)
Una madre aplicando crema solar en la espalda a su hijo (AdobeStock)

Si actualmente utilizas una rutina de skincare y experimentas alguno de estos síntomas, tu cuerpo te está indicando que algo está mal:

  • Enrojecimiento persistente.
  • Sensación de ardor o comezón al aplicar los productos.
  • Descamación severa o piel acartonada.
  • Aparición repentina de granos dolorosos o quistes.

La indicación médica en estos casos es categórica: suspende inmediatamente el uso de todos los productos y acude a una valoración dermatológica. Invertir en una consulta médica a tiempo evitará gastos excesivos en productos innecesarios y prevendrá cicatrices o daños irreversibles en tu piel.

Temas Relacionados

UANLskincarecuidado de la pielmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Las autoridades estatales abrieron investigaciones por homicidio doloso, robo de vehículos y privación de la libertad

Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

La película se presenta en funciones especiales en la Cineteca y la Cineteca Chapultepec antes de su estreno oficial en Netflix, programado para el 5 de junio

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Senador Inzunza llega al Senado pero pide licencia ante “embestida mediática” en medio de acusaciones de Estados Unidos

El senador legislador, acusado por EEUU de nexos con Los Chapitos, solicita licencia y cede su lugar a su suplente en el periodo extraordinario

Senador Inzunza llega al Senado pero pide licencia ante “embestida mediática” en medio de acusaciones de Estados Unidos

Detienen a novia de El Daza, es acusada de cobrar extorsiones, él está detenido y su hijo fue asesinado

Tania Danae “N” fue capturada en la alcaldía Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma de fuego, un celular y dinero en efectivo

Detienen a novia de El Daza, es acusada de cobrar extorsiones, él está detenido y su hijo fue asesinado

México enfrenta crisis de diabetes rumbo al Mundial 2026 por consumo de refrescos

En el país se estima que el consumo de bebidas azucaradas causa 230 mil nuevos casos de diabetes y enfermedades cerebrovasculares cada año

México enfrenta crisis de diabetes rumbo al Mundial 2026 por consumo de refrescos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

DEPORTES

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento