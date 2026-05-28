Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Una mujer con acné y expresión de preocupación en un video en vivo, rodeada de imágenes tachadas de productos cosméticos y rostros "perfectos", refleja la frustración con las expectativas de belleza y el cuidado de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales nos han hecho creer que necesitamos rutinas de belleza de 15 pasos y decenas de productos para tener una piel perfecta. Sin embargo, el Dr. Jorge Ocampos Candiani, jefe de Dermatología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, advierte que tratar el cuidado de la piel como una moda de internet puede ser perjudicial para la salud.

Ocampos Candidi señala que: “La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y es nuestra primera barrera de defensa frente a agresiones externas, además de protegernos contra infecciones micóticas y bacterianas”.

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Cuando saturamos este órgano con decenas de químicos activos, sin conocer su compatibilidad, estamos debilitando esa barrera natural, dejándola expuesta a infecciones y, a largo plazo, a sufrir daños.

El peligro del “skincare” viral

De acuerdo con el jefe de Dermatología del Hospital Universitario de la UANL, la popularización de las rutinas ha provocado que los consultorios dermatológicos se llenen de pacientes buscando revertir los daños causados por los mismos productos que compraron para mejorar su aspecto. Entre las afecciones más comunes destacan:

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Dermatitis de contacto: uno de los principales motivos de consulta. Ocurre por el mal uso, la mezcla incompatible o la saturación de productos cosméticos. Esta enfermedad cutánea se manifiesta de dos formas: 1) irritativa, donde la piel reacciona inmediatamente al químico, o 2) alérgica, donde el sistema inmunológico rechaza el producto.

Una mujer lavándose el rostro. (Freepik)

Reacciones acneiformes (acné cosmético): particularmente frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Ocurre al aplicar productos de texturas pesadas o muy grasas en pieles que no lo necesitan, provocando la obstrucción severa de los poros y desencadenando procesos inflamatorios e infecciosos severos.

La personalización del cuidado de la piel y por qué copiar rutinas de skincare no funciona

El mayor error del skincare viral es la estandarización. Lo que funciona maravillosamente para una persona en internet puede ser desastroso para otra. El Dr. Ocampo subraya que una rutina debe ser estrictamente personalizada.

Las necesidades cutáneas varían drásticamente dependiendo de múltiples factores que un vídeo de un minuto no puede evaluar:

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La edad y la genética.

El tipo de piel (seca, mixta, grasa o con condiciones preexistentes como rosácea).

Factores ambientales: el clima de tu ciudad, los niveles de contaminación e incluso la altitud sobre el nivel del mar alteran el comportamiento de tu piel.

La regla del “Menos es más”, aplicada al cuidado de la piel

Los dermatólogos coinciden en que la salud cutánea no requiere de estantes llenos de frascos. La rutina ideal, comprobada por la ciencia, debe ser sencilla, práctica y estar conformada por tres pasos innegociables:

Limpieza inteligente suave: es vital evitar los jabones corporales fuertes o con aromas intensos en el rostro. Los expertos recomiendan el uso de productos syndet (detergentes sintéticos). Al tener un pH neutro, estos limpiadores retiran la suciedad, la contaminación y el exceso de sebo sin destruir la berrera lipídica natural de la piel. Hidratación estratégica: la piel necesita recuperar agua y sellar la humedad. Se debe aplicar un hidratante adecuado a tu tipo de piel, preferentemente dos veces al día: por la mañana para proteger y por la noche para reparar. Protección solar: el daño solar es el principal causante del envejecimiento prematuro y del cáncer de piel. El protector solar no es exclusivo para los días de playa; debe aplicarse todos los días del año, sin importar si está nublado, si hace frío, o si pasarás el día frente a una computadora.

Una madre aplicando crema solar en la espalda a su hijo (AdobeStock)

Si actualmente utilizas una rutina de skincare y experimentas alguno de estos síntomas, tu cuerpo te está indicando que algo está mal:

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Enrojecimiento persistente.

Sensación de ardor o comezón al aplicar los productos.

Descamación severa o piel acartonada.

Aparición repentina de granos dolorosos o quistes.

La indicación médica en estos casos es categórica: suspende inmediatamente el uso de todos los productos y acude a una valoración dermatológica. Invertir en una consulta médica a tiempo evitará gastos excesivos en productos innecesarios y prevendrá cicatrices o daños irreversibles en tu piel.