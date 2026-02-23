México

CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas durante cuatro días: estas son las fechas con más frío

Autoridades de la Ciudad de México prevén vientos fuertes con rachas, lluvias ligeras y ambiente frío para esta última semana de febrero

CDMX activó un aviso especial
CDMX activó un aviso especial por el descenso de temperaturas durante cuatro días. Crédito: Cuartoscuro.

La Ciudad de México emitió un aviso especial por descenso de temperaturas durante cuatro días en todo el territorio de la capital del país, según información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue difundida por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido el viernes 20 de febrero.

Señaló que durante cuatro días habrá un descenso considerable en las temperaturas, por lo que hizo un llamado a la población a tomar precauciones en las fechas señaladas.

Indicó que durante cuatro días seguidos el descenso de temperaturas será considerable y dio a conocer las fechas exactas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿Cuándo empezará el descenso de temperaturas en la CDMX?

De acuerdo con lo notificado por Protección Civil de la Ciudad de México, el descenso de temperaturas comenzará por la tarde de este domingo 22 de febrero.

Estas temperaturas continuarán el lunes 23 y el martes 24 de febrero, siendo los días en que se prevé un mayor ambiente frío durante la madrugada de estas fechas.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos mencionó que durante el pasado sábado 21 de febrero comenzaron a registrarse rachas de vientos en algunas zonas de la Ciudad de México de 50 y 60 kilómetros por hora, las mismas que se prevén duren hasta este lunes 23 del presente mes.

Por lo tanto, del sábado 21 al martes 24 de febrero serán las cuatro fechas en que el descenso de temperaturas disminuirá considerablemente en la Ciudad de México.

El descenso de temperaturas comenzó
El descenso de temperaturas comenzó este domingo 22 de febrero de 2026. Crédito: Cuartoscuro.

Cabe destacar que durante los días previos se registraron temperaturas altas en la Ciudad de México. La primera alerta amarilla en la capital del país de este 2026 por ambiente caluroso fue emitida el miércoles 18 de febrero en algunas alcaldías.

Protección Civil precisó que ante el descenso de temperaturas para este domingo 22 de febrero, se pueden desarrollar condiciones favorables para la formación de lluvias ligeras.

Recomendaciones ante descenso de temperaturas en la CDMX durante cuatro días

La dependencia capitalina notificó algunas recomendaciones a la población en general por el descenso considerable de temperaturas durante cuatro días, del sábado 21 hasta el martes 24 de febrero de este 2026.

  • Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • No subas a andamios, azoteas ni cornisas.
  • Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • Retira o asegura objetos en exteriores (macetas, muebles y herramientas).
  • Evita transitar cerca de arboles grandes, postes de luz y espectaculares.
  • Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.
Aviso especial de la Secretaría
Aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX por el descenso de temperaturas por cuatro días. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de Protección Civil de la Ciudad de México por el descenso de temperaturas durante estos días de febrero.

