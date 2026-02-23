Secretario de la Defensa ‘se rompe’ al dar el pésame a las familias de militares asesinados: “Cumplieron su misión”

Secretario de la Defensa ‘se rompe’ al dar el pésame a las familias de militares asesinados en operativo contra El Mencho: “Cumplieron su misión” (Foto. Infobae México/ Joavni Pérez)

La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un momento de fuerte carga emocional cuando el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, ofreció el pésame a las familias de los militares asesinados durante el operativo y casi rompe en llanto al reconocer su labor.

La escena ocurrió en la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, menos de 24 horas después de la operación que puso fin a una de las trayectorias criminales más extensas del país.

El mensaje del secretario Trevilla Trejo en la conferencia: “Se demostró la fortaleza del Estado mexicano”

Durante su intervención, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dirigió sus palabras a los familiares de los elementos caídos:

“Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, ¿y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias”. El funcionario mostró dificultad para contener el llanto, en un gesto inusual para un alto mando militar mexicano.

La conferencia, realizada el lunes 23 de febrero, reunió a las principales autoridades federales para informar sobre el desarrollo y los resultados del operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas especiales abatieron a El Mencho.

25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en operativo contra El Mencho

Durante el operativo realizado en Tapalpa, 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

A esta cifra se suman las muertes de un custodio y un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco, así como la de una mujer que también falleció en el contexto de estos hechos.

En el estado de Michoacán, las autoridades reportaron 13 agresiones, en las cuales cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos fueron abatidos. Además, 15 elementos pertenecientes a diversas corporaciones de seguridad resultaron lesionados.

El balance total de los enfrentamientos arroja 30 integrantes de la delincuencia organizada muertos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de seguridad.

Detalles del operativo contra El Mencho y las bajas militares

El operativo se llevó a cabo el domingo 22 de febrero de 2026 y contó con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR). La coordinación con autoridades de Estados Unidos aportó información clave para ubicar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el enfrentamiento, cuatro miembros del CJNG fallecieron, incluido Nemesio Oseguera Cervantes y tres integrantes de su círculo cercano. Además, dos integrantes del grupo delictivo fueron detenidos y se aseguraron armas de uso exclusivo militar, entre ellas lanzacohetes. Las fuerzas federales lamentaron la muerte de militares que participaron en la misión, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad.

Identificación y destino de los restos de El Mencho

Durante la misma conferencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la FGR confirmó la identidad del cuerpo de El Mencho. El funcionario explicó que, conforme a los protocolos legales, los restos serán entregados a sus familiares, un procedimiento que también aplica a los otros integrantes abatidos del círculo de seguridad del capo.

García Harfuch detalló que dos hombres acompañaban a Oseguera Cervantes durante el traslado en helicóptero. Uno de ellos era parte de su escolta personal, mientras que el otro, apodado “El Tuli”, ocupaba un cargo de mando dentro de la organización. Ambos fallecieron a consecuencia de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Reacción del CJNG y efectos colaterales

La noticia sobre el abatimiento de El Mencho provocó una respuesta inmediata por parte del CJNG, con bloqueos, incendios y ataques reportados en al menos siete estados, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Se contabilizaron más de 30 puntos de bloqueo y enfrentamientos, situación que llevó a la suspensión de actividades y cancelaciones de vuelos en Jalisco y Puerto Vallarta.

Declaraciones internacionales y repercusiones

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el resultado del operativo y expresó: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Por su parte, la embajada estadounidense y el gobierno de Canadá emitieron alertas para sus ciudadanos en México ante la escalada de violencia registrada tras la muerte de El Mencho.

Un golpe estructural al crimen organizado

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes representa el final de más de 30 años de actividad criminal, periodo en el que el CJNG expandió su influencia a más de 25 estados de la república y 40 países, según cifras oficiales. La colaboración bilateral entre México y Estados Unidos fue clave para la localización y captura del líder criminal, cuyas acciones han marcado la agenda de seguridad desde hace más de una década.

La entrega de los restos de Oseguera Cervantes y su círculo cercano será supervisada por la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento se haya reportado impedimento legal para su reclamación por parte de familiares.