Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos (RS)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes este domingo 22 de febrero, conocido como ‘El Mencho’ y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reavivó la memoria de figuras públicas que cruzaron la línea con el crimen organizado y perdieron la vida.

Entre ellos, destaca el caso de Juan Luis Lagunas Rosales, ‘El Pirata de Culiacán’, cuya historia marcó un antes y un después en la relación entre influencers y el narcotráfico en México.

El Pirata de Culiacán: viralidad y muerte por burlarse de El Mencho

Originario de Villa Juárez, Sinaloa, Juan Luis Lagunas Rosales se convirtió en tendencia en redes sociales por su estilo irreverente y su consumo de alcohol en transmisiones en vivo. Con apenas 17 años, su popularidad creció a la par de sus excesos, hasta que una frase dirigida a ‘El Mencho’ selló su destino:

“El Mencho a mí me pela la v…”. expresó en redes sociales, fue asesinado el 18 de diciembre de 2017 dentro del bar Mentados Cántaros, en Zapopan, Jalisco. Recibió 15 disparos y el ataque fue atribuido a sicarios ligados al CJNG. Ninguna acusación formal se presentó, pero el mensaje en el mundo digital fue contundente.

Influencers en la mira: amenazas, asesinatos y vínculos

La lista de creadores de contenido que han sido amenazados, atacados o asesinados tras tener contacto con actores del crimen organizado es extensa.

El caso de Valeria Márquez estremeció a la comunidad digital cuando fue asesinada en su estética de Zapopan. La joven transmitía en vivo por TikTok cuando un hombre armado ingresó y le disparó.

El hecho, ampliamente difundido en redes, estuvo rodeado de rumores sobre supuestos vínculos sentimentales con Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, jefe del Grupo Élite del CJNG. La Fiscalía de Jalisco aclaró que no había sospechosos formales ni señalamientos comprobados, y que la investigación seguía bajo el protocolo de feminicidio.

Otro caso que generó especulación fue el de Jacky Ramírez, ex participante de ‘Acapulco Shore’ y ‘Enamorándonos’. Su nombre salió a la luz tras ser relacionada con Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto operador del CJNG asesinado en un ataque armado en el bar Los Cantaritos, en Querétaro.

La masacre dejó diez muertos y trece heridos. Fotografías compartidas en redes sociales exhibieron una aparente cercanía entre Ramírez y La Flaca, aunque nunca se confirmó oficialmente la relación.

Otras víctimas: modelos, familiares y figuras polémicas

En Guadalajara, el asesinato de Daisy Ferrer Arenas, modelo venezolana y trabajadora del bar Bandidas, fue uno de varios crímenes contra mujeres extranjeras en el circuito nocturno de la ciudad. Ferrer Arenas conoció a Iván Martínez Macías, señalado como prestanombres del bar, y a Daniel Quintero Riestra, jefe de plaza del CJNG en la capital jalisciense.

Las investigaciones apuntaron a ajustes internos y la posible participación de operadores del cártel, aunque ningún responsable fue condenado.

El mundo de los influencers también tocó a Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez. Se hizo viral por exhibir lujos y cerrar el puente Matute Remus, en Guadalajara, para grabar contenido. Tras una cartulina con amenazas presuntamente del CJNG dirigida a quienes “se burlaban del pueblo”, Fofo Márquez fue detenido en abril de 2025 por tentativa de feminicidio y actualmente se encuentra preso.

Las redes y la sombra del narco: Markitos Toys y otros casos

El asesinato de Gail Castro, hermano de Marcos Eduardo Castro Cárdenas (Markitos Toys), sacudió a la comunidad digital. Gail fue ejecutado en un restaurante de Ensenada. Markitos Toys, uno de los influencers más reconocidos del norte, ha sido vinculado en diversas ocasiones tanto con Los Chapitos como con el CJNG, aunque no existen acusaciones formales. Tras la muerte de su hermano, creció la especulación sobre un ajuste de cuentas.

En la misma línea, El Chanito de Culiacán grabó un video en 2018 donde amenazaba a ‘El Mencho’. Días después, publicó otro video disculpándose y asegurando que no estaba en sus cinco sentidos. El alcance de las amenazas del narco en el mundo digital quedó evidenciado en su caso.

La caída de El Mencho y el despliegue de seguridad

La información sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes se conoció tras operativos federales en Tapalpa, Jalisco. Oseguera era considerado objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. La cifra se incrementó en diciembre de 2024, reforzando la presión internacional.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, instruyó la inmediata instalación de la mesa de seguridad y activó el código rojo en la entidad, con el objetivo de reforzar la vigilancia y proteger a la población civil. Lemus pidió a los ciudadanos mantenerse informados por medios oficiales y evitar zonas de riesgo. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni víctimas relacionadas con los bloqueos.

Influencers asesinados, amenazados o vinculados al CJNG

Juan Luis Lagunas Rosales (El Pirata de Culiacán) : asesinado tras insultar a El Mencho en 2017.

Valeria Márquez : asesinada en su estética en Zapopan; rumores de vínculo con El Doble R.

Jacky Ramírez : relacionada sentimentalmente con La Flaca, operador del CJNG asesinado en Querétaro.

Daisy Ferrer Arenas : modelo venezolana, asesinada en Guadalajara; conexiones con círculos ligados al CJNG.

Rodolfo Márquez (Fofo Márquez) : amenazado tras exhibir lujos y actualmente preso por tentativa de feminicidio.

Markitos Toys : nunca ha sido detenido, pero se le ha relacionado con el crimen organizado tras el asesinato de su hermano Gail Castro.

El Chanito de Culiacán: amenazó a El Mencho en video y poco después se disculpó públicamente.

Las historias de estos influencers evidencian la exposición y los riesgos para quienes deciden desafiar o cruzar caminos con figuras del crimen organizado en México. El caso de El Mencho y el CJNG sigue marcando el pulso de la violencia digital y física en el país.