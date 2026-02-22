Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, emerge como pieza central tras la muerte de “El Mencho”, su padre

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, marcó un punto de inflexión en el panorama del narcotráfico en México.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el 22 de febrero, desatando una serie de reacciones oficiales, hechos violentos en varios estados y especulaciones sobre el futuro del grupo criminal.

En este escenario, el nombre de Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, cobró protagonismo como posible figura central en la sucesión del liderazgo.

“La Negra”: la hija de El Mencho

La operación que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes fue encabezada por fuerzas federales en una zona montañosa de Jalisco.

Tras estos hechos, se registraron bloqueos y quema de vehículos en entidades como Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Guerrero, lo que llevó a la activación de códigos rojos y mesas de seguridad estatales. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar áreas de riesgo.

“La Negra”: la hija de El Mencho (CJNG). EFE/Ivan Villanueva

El impacto del operativo trascendió a nivel nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el gabinete de seguridad informará los detalles en las próximas horas.

El perfil de Jessica Johanna Oseguera González

Jessica Johanna Oseguera González nació en 1987 en California, Estados Unidos. Es hija de Nemesio Oseguera Cervantes y de Rosalinda González Valencia, miembro de la familia González Valencia, conocida como “Los Cuinis”. Aunque tiene nacionalidad estadounidense, pasó buena parte de su vida en Michoacán, Jalisco y Baja California, donde cursó estudios universitarios en mercadotecnia en el ITESO, en Guadalajara.

Su nombre emergió como pieza clave tras la muerte de su padre, tanto por su vínculo familiar como por su participación directa en el entramado financiero y político del CJNG.

De acuerdo con Illicit Investigations, Jessica Johanna desempeñó un papel estratégico en la supuesta alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. El medio detalló que su figura fue utilizada como “carta de seguridad” para sellar acuerdos entre ambos grupos criminales.

El perfil de Jessica Johanna Oseguera González (Fotoarte: Steve Allen)

Entre sus actividades empresariales figuran la administración de restaurantes, una marca de tequila y empresas vinculadas al lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las siguientes compañías fueron identificadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como parte de la red financiera del CJNG:

J&P Advertising S.A. de C.V.

Mizu Sushi Lounge

Operadora Los Famosos S.A.P.I. de C.V.

Onze Black, marca de tequila con presencia internacional

Estas empresas fueron incluidas en la “lista negra” del Tesoro estadounidense por operar como fachadas para el lavado de recursos ilícitos.

Detención y proceso judicial en Estados Unidos

Jessica Johanna Oseguera González fue detenida el 26 de febrero de 2020 en Washington, D.C., cuando asistía a la audiencia de su hermano, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”. Según el expediente 1:20-cr-00040, agentes de la DEA confirmaron que existía una orden de arresto activa en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante el juicio, el gobierno estadounidense la acusó de participar en transacciones financieras ilegales a través de las empresas señaladas. Entre 2015 y 2020, estos negocios habrían servido como plataformas para facilitar el lavado de fondos del CJNG.

En marzo de 2021, Oseguera González se declaró culpable y, en junio de ese año, fue sentenciada a 30 meses de prisión. Cumplió parte de su condena en la prisión FCI Dublin, en California, y recuperó su libertad en marzo de 2022.

Jessica Johanna Cervantes, alias La Negra, ha sido señalada como un eslabón clave en la red financiera del CJNG. (Infobae/Anayeli Tapia)

En México, enfrenta investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una cuenta bancaria vinculada a ella. El Segundo Tribunal Colegiado Penal del Tercer Circuito rechazó su solicitud de amparo para descongelar sus fondos.

El futuro del CJNG y la familia Oseguera González

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes dejó abierta la interrogante sobre la sucesión en la estructura del CJNG. Jessica Johanna, junto con sus hermanos Rubén Oseguera González (extraditado y declarado culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas) y Laisha Michelle Oseguera González (señalada en 2021 por su presunta participación en el secuestro de marinos en Jalisco), conforman el núcleo familiar de “El Mencho”.

La familia Oseguera González ha sido identificada por Illicit Investigations como una de las piezas fundamentales en la consolidación del CJNG como organización criminal transnacional. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los próximos pasos, mientras los dispositivos de seguridad permanecen activos en las zonas afectadas.

Se espera que el gobierno federal y estatal emitan nuevas actualizaciones sobre la situación de violencia y la posible reconfiguración del liderazgo del CJNG en las próximas horas.