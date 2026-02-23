Qué pasará con los restos de El Mencho: Omar García Harfuch confirma la identidad del cuerpo y revela su futuro (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y detallaron que sus restos serán entregados a familiares, tras el operativo conjunto que puso fin a su liderazgo criminal.

El anuncio se realizó durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los cuerpos.

Confirmación oficial tras el operativo en Jalisco

Durante la conferencia matutina del 23 de febrero, Omar García Harfuch informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya identificó plenamente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

La confirmación de la identidad se concretó menos de 24 horas después del abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el narcotraficante más poderoso de México y uno de los más buscados del mundo.

A la pregunta sobre el destino de los restos, García Harfuch explicó: “Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan”. De acuerdo con el funcionario, este procedimiento aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo de seguridad muertos en el operativo.

El secretario detalló que dos hombres acompañaban a “El Mencho” durante el traslado en helicóptero a la capital. Uno de ellos era parte de su escolta personal, mientras que el otro, apodado “El Tuli”, ocupaba un puesto de mando dentro del CJNG y falleció cerca de Autlán, como informó el general secretario.

El fin de una era: detalles del operativo y repercusiones

El domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas especiales del Ejército mexicano, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, abatieron a Oseguera Cervantes en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

La operación puso término a más de 30 años de actividad criminal, en los que el narcotraficante forjó una estructura que extendió su influencia a más de 25 estados y 40 países.

El operativo incluyó la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. La colaboración bilateral fue un factor determinante: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se contó con información complementaria de autoridades estadounidenses.

Durante el enfrentamiento, cuatro miembros del CJNG perdieron la vida, entre ellos “El Mencho” y otros tres integrantes de su círculo cercano, quienes fallecieron en el traslado aéreo debido a las heridas sufridas. Dos integrantes de la organización fueron detenidos, y las fuerzas federales aseguraron armamento de uso militar, incluidos lanzacohetes.

Ola de violencia y reacciones tras la caída del líder del CJNG

La noticia del abatimiento provocó una respuesta inmediata del CJNG, que ejecutó bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados.

En la zona metropolitana de Guadalajara se reportaron más de 30 puntos de bloqueo y enfrentamientos, lo que obligó a las autoridades a suspender actividades y a las aerolíneas a cancelar vuelos en Jalisco y Puerto Vallarta.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, declaró tras ser informado de la muerte: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. La embajada estadounidense en México emitió una alerta para sus ciudadanos, al igual que el gobierno de Canadá, ante la escalada de violencia y los riesgos para residentes y turistas.

Qué pasará con los restos del capo

De acuerdo con la información proporcionada por Omar García Harfuch durante la conferencia, los restos de Nemesio Oseguera Cervantes serán entregados a sus familiares en cumplimiento de los protocolos legales vigentes en México.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre algún impedimento para la reclamación, dada la sensibilidad del caso.

La confirmación de la identidad y el destino de los restos de “El Mencho” marca un capítulo clave en la lucha contra el narcotráfico en México, con repercusiones inmediatas en la seguridad nacional y en la estructura del crimen organizado.