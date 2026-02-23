Ricardo Anaya califica de “fracaso” la estrategia ‘Abrazos, no balazos’ y advierte sobre riesgos de violencia tras muerte de “El Mencho”

El senador del PAN subrayó que eliminar al líder criminal no basta; es necesario romper los nexos entre el crimen organizado y funcionarios públicos.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detonó una fuerte reacción política.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, calificó como un “fracaso absoluto” la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” y advirtió que, si el gobierno solo elimina a la cabeza del grupo criminal sin desarticular toda su estructura, el país podría enfrentar una escalada de violencia.

Ricardo Anaya advierte riesgo de más violencia en México

Durante un encuentro con medios, Anaya sostuvo que la historia reciente demuestra que cuando únicamente se detiene o abate al líder de una organización criminal, esta se fragmenta y genera disputas internas.

Ricardo Anaya alerta que la violencia podría aumentar si no se desmantela el CJNG tras abatimiento de su líder

Esa fractura, dijo, suele traducirse en más violencia.

El legislador reconoció que la caída del capo representa un avance, pero subrayó que es insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral de inteligencia que desmantele redes financieras, operativas y políticas.

Operativo en Jalisco y saldo nacional tras la muerte de El Mencho

El operativo militar que culminó con la muerte del líder criminal se realizó en Jalisco.

Tras su caída, se desató una ola de violencia con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintas entidades.

De acuerdo con cifras oficiales, los hechos dejaron 74 personas fallecidas en todo el país, entre ellas 25 militares.

Fuerzas federales realizaron un despliegue estratégico en Tapalpa, Jalisco, que resultó en la eliminación del capo más buscado del país.- crédito X

Además, se reportaron 252 bloqueos en 20 estados, así como decenas de detenidos y presuntos integrantes del CJNG abatidos en enfrentamientos.

Exigen romper vínculos entre crimen y funcionarios públicos

Anaya enfatizó que desmantelar una organización criminal implica ir más allá del liderazgo visible.

Señaló que es indispensable romper cualquier vínculo entre grupos delictivos y funcionarios públicos, incluidos alcaldes, gobernadores y ministerios públicos.

Ricardo Anaya advirtió que para desmantelar al CJNG es indispensable romper cualquier vínculo entre funcionarios públicos y grupos delictivos. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Afirmó que esos nexos permiten la operación territorial del crimen organizado y perpetúan la violencia.

Por ello, pidió al gobierno federal actuar “a la altura de las circunstancias” y evitar repetir lo ocurrido en décadas pasadas, cuando la captura de capos derivó en nuevas disputas sangrientas.

Claudia Sheinbaum y el viraje en la estrategia de seguridad

El gobierno de Claudia Sheinbaum defendió la operación como muestra de la fortaleza del Estado.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la acción fue resultado de labores de inteligencia y negó la participación de fuerzas extranjeras.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el operativo contra “El Mencho” fue resultado de labores de inteligencia del Ejército mexicano. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Aunque la presidenta ha respaldado públicamente el legado de Andrés Manuel López Obrador, el despliegue militar ha sido interpretado como un endurecimiento de la política de seguridad.

Claves del caso tras la caída del líder del CJNG

Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , en operativo militar en Jalisco .

74 fallecidos en total tras enfrentamientos y bloqueos.

25 militares entre las víctimas.

252 bloqueos carreteros en 20 estados .

Debate político sobre el futuro de la estrategia de seguridad en México.

El país se mantiene en expectativa ante el posible reacomodo interno del CJNG y el riesgo de nuevas disputas.

Para Ricardo Anaya, el desafío no es solo descabezar organizaciones criminales, sino desmantelarlas por completo para evitar que la violencia se replique bajo nuevos liderazgos.