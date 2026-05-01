Checo Pérez rechaza apodo de “Fabulosos Cadillacs” y propone nuevo nombre de la dupla con Valtteri Bottas

El piloto mexicano resaltó la experiencia que él y Bottas aportan al equipo. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

En medio de la expectativa por el Gran Premio de Miami, el piloto mexicano Sergio Pérez dejó clara su postura sobre la identidad que busca construir junto a Valtteri Bottas dentro del proyecto de Cadillac F1 Team.

Aunque la afición bautizó rápidamente a la dupla como los “Fabulosos Cadillacs”, el tapatío no se mostró del todo convencido con ese sobrenombre y prefirió enfocar la conversación en lo verdaderamente importante: el rendimiento dentro de la pista.

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(X / @Cadillac_F1)

La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras una pausa cercana a un mes, luego de que se suspendieran carreras en Medio Oriente. En ese contexto, Cadillac llega con la necesidad de mejorar su rendimiento, ya que después de tres fechas no ha logrado sumar puntos en el campeonato.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 12, 2026 Cadillac's Valtteri Bottas looks on Cadillac's Sergio Perez REUTERS/Go Nakamura

Durante una charla con TUDN, Pérez abordó distintos temas, entre ellos su relación profesional con Bottas y el proceso que viven como dupla en una escudería que aún busca consolidarse. Más allá de los reflectores y las etiquetas, el mexicano dejó ver que la prioridad está en construir resultados sólidos.

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Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 12, 2026 Cadillac's Sergio Perez looks on Cadillac's Valtteri Bottas REUTERS/Go Nakamura

El piloto también recordó su etapa junto a Max Verstappen, con quien formó una de las duplas más exitosas de los últimos años en Red Bull. Bajo el nombre de “Chestappen”, ambos dominaron la categoría, acumulando campeonatos y consolidándose como referentes.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen (derecha), y su compañero, Sergio Pérez, saludan al público en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México previo al Gran Premio de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Ahora, el escenario es distinto. Con Cadillac, tanto Pérez como Bottas enfrentan el reto de levantar a un equipo en desarrollo, en medio de altas expectativas y presión por obtener resultados inmediatos.

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Pese a ello, el mexicano se mostró confiado en lo que pueden aportar como dupla experimentada dentro de la parrilla.

Apr 30, 2026; Miami Gardens, FL, USA; Cadillac driver Sergio Perez (11) speaks to reporters at Miami International Autodrome. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

“Cadillac cuenta con dos de los mejores pilotos que hay en la F1 en estos momentos. Es positivo para un equipo tener pilotos con experiencia; han ganado todo y es una parte importante para el equipo”, afirmó.

Con el Gran Premio de Miami como siguiente parada, Checo busca dejar atrás cualquier etiqueta y demostrar en la pista que su nueva etapa puede ser igual de competitiva.

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