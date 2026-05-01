México

Zahid, de 12 años, no podrá volver a caminar y está grave, le dispararon en la nuca en asalto en San Luis Potosí en pleno Día del niño

La familia exige justicia y señalan que uno de los agresores fue un cliente insatisecho que dijo “se vengaría”. Christian, padre de Zahid, narra que “se está debatiendo entre la vida y la muerte”

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El momento de un ataque a balazos en un taller mecánico en San Luis Potosí que dejó a un niño de 12 años identificado como Zahid gravemente herido, familia teme que quede cuadrapléjico debido a que le dispararon en la nuca. Crédito: Facebook/Christian Ls

Zahid, un menor de 12 años de San Luis Potosí, resulta cuadrapléjico tras recibir un impacto de bala perdida en la nuca durante un ataque armado ocurrido el 29 de abril en el taller mecánico de su familia.

El incidente, registrado a las 13:43 horas, transforma el festejo por el Día del Niño en una emergencia médica crítica, según relatan sus padres, quienes identifican como agresor a un cliente molesto que previamente habría amenazado a la familia tras un desacuerdo con el servicio para su vehículo.

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En las imágenes de las cámaras de videovigilancia, se observa que dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan al establecimiento. El copiloto, quien portaba una playera de la Selección Mexicana con el apellido “Zavala” y pasamontañas, desciende, lanza la amenaza: “ahora sí ya valieron” y dispara entre 6 y 8 veces contra el negocio. Zahid es alcanzado por una bala en la nuca, mientras que Lidia, familiar presente, recibe un disparo en el brazo. Vecinos identifican al conductor de la motocicleta como Osiel, presuntamente involucrado en robo de transporte y habitante de la zona.

La madre de Zahid, Verónica L, dirige un llamado público a través de Facebook al gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva para solicitar atención médica inmediata y apoyo institucional. Informa que su hijo permanece en terapia intensiva, pero que no se ha logrado localizar a un intensivista pediátrico, necesario para su rehabilitación. Reconoce que el hospital público ha agotado los recursos disponibles por su parte, pero recalca que la falta de personal especializado compromete la posibilidad de recuperación del niño.

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Los atacantes de Zahid, niño de 12 años que podría quedar cuadraplejico tras dispararle en la nuca, se encuentra delicado en el hospital Foto: Facebook familia de Zahid
Los atacantes de Zahid, niño de 12 años que podría quedar cuadraplejico tras dispararle en la nuca, se encuentra delicado en el hospital Foto: Facebook familia de Zahid

La familia descarta que el ataque esté vinculado a cobro de piso y asocia la agresión con la reacción de un cliente que manifestó inconformidad tras la devolución de su vehículo y dinero, luego de que tardó varios días en confirmar el servicio. Días después de recibir amenazas verbales y de un intermediario que aseguró que ellos “no sabían con quién se estaban metiendo”, la familia fue víctima del ataque armado.

Christian L, padre de Zahid, narra que “se está debatiendo entre la vida y la muerte”, y explica la urgencia de encontrar atención médica adecuada: “el diagnóstico es que ahorita está cuadrapléjico”. Sostiene que hasta el momento no se ha localizado un médico intensivista pediátrico que atienda el caso.

En la secuencia capturada por cámaras, se aprecia el momento en que los agresores llegan al taller, uno de ellos desciende, ajusta su pasamontañas, entra al establecimiento lanzando la amenaza y efectúa los disparos antes de escapar. Varios familiares intentan interceptar a los atacantes, pero logran huir. Las características del principal sospechoso, especialmente la playera con el apellido “Zavala”, así como su acompañante identificado como Osiel, ya son del conocimiento de las autoridades.

La madre y el padre de Zahid mantienen la exigencia de atención institucional, ante la gravedad de la lesión medular diagnosticada, que mantiene al menor hospitalizado y sin certezas sobre su evolución. El llamado dirigido tanto a las autoridades estatales como a la comunidad busca agilizar la llegada de un especialista para que Zahid tenga acceso a cuidados médicos avanzados que permitan mejorar su pronóstico.

Entre los datos recabados destacan la identidad indeterminada del cliente originalmente inconforme y la falta de esclarecimiento total sobre el móvil del ataque, pero los parientes señalan que no hay antecedentes de extorsión ni denuncias por amenazas previas a este hecho.

  • Zahid, menor de 12 años, resulta cuadrapléjico tras recibir un disparo en la nuca en un taller mecánico familiar en San Luis Potosí el 29 de abril.
  • La familia atribuye el ataque armado a un cliente insatisfecho y denuncia amenazas previas, descartando vínculo con cobro de piso.
  • Autoridades no han localizado al médico intensivista pediátrico necesario para la atención especializada solicitada por los padres.

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