“Estamos en un muy buen momento”: Marcelo Ebrard presume impacto económico tras caída de ‘El Mencho’

Ebrard subrayó que la firmeza institucional reflejada en el operativo genera confianza internacional y abre nuevas oportunidades económicas para México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo representa un golpe contundente en materia de seguridad, sino también una señal de fortaleza institucional con impacto directo en la economía y el comercio exterior.

Durante un encuentro con medios tras el lanzamiento de la Plataforma Innova-Fest 2026, el funcionario subrayó que la acción del Ejército mexicano y del Gabinete de Seguridad demuestra que el Estado mexicano hace valer la ley y cuenta con instituciones sólidas.

“Estamos en un muy buen momento”, afirmó, al destacar que la percepción internacional sobre México mejoró tras el operativo.

Reconocimiento internacional y confianza para la inversión

Ebrard explicó que siguió personalmente las reacciones en el extranjero y recibió mensajes de reconocimiento de colegas en Estados Unidos, quienes felicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por la acción emprendida.

Ebrard destacó que colegas en Estados Unidos enviaron felicitaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo que derivó en la muerte de "El Mencho".

De acuerdo con el secretario, este respaldo fortalece la imagen de México como un país con capacidad de garantizar el Estado de derecho, lo cual incide directamente en la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Sostuvo que cuando un país demuestra firmeza institucional, se generan mejores condiciones para atraer inversiones, ampliar exportaciones y consolidar relaciones estratégicas.

Impacto en aranceles: México paga menos

En el terreno comercial, Ebrard destacó que México salió beneficiado en el tema arancelario.

Explicó que los productos que no cumplen con el tratado de libre comercio pasaron de pagar un arancel del 25% a uno del 15%.

Ebrard destacó que México salió beneficiado en aranceles: los productos que antes pagaban 25% ahora solo cubren 15% al no cumplir con el tratado de libre comercio.

“Pagamos menos hoy que el viernes pasado”, resumió, al señalar que, en términos comparativos, México es de los países que menor proporción arancelaria enfrenta respecto a su volumen de exportaciones.

El secretario evitó tecnicismos, pero dejó claro que el ajuste representa una ventaja competitiva frente a otros países exportadores.

Orgullo institucional y mensaje de unidad

Ebrard también expresó orgullo por formar parte del actual Gobierno y reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gabinete de Seguridad y del Ejército mexicano.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo, por quienes incluso se guardó un minuto de silencio.

Ebrard expresó su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por su participación en el operativo que derivó en la muerte de "El Mencho".

Señaló que la acción no solo tiene implicaciones en seguridad, sino que abre perspectivas favorables para la vida cotidiana de los mexicanos, primero en términos de tranquilidad y después en oportunidades económicas.

Perspectivas económicas tras el operativo

Para el titular de Economía, el escenario actual combina tres factores clave:

Mayor respeto internacional hacia México.

Fortalecimiento de la imagen institucional del Estado.

Mejores condiciones arancelarias para exportaciones.

Confianza renovada entre socios comerciales.

Potencial impulso a inversiones y comercio exterior.

Ebrard concluyó que la combinación de seguridad, coordinación institucional y ventajas comerciales coloca a México en una etapa estratégica que puede traducirse en crecimiento económico y mayor competitividad en la región.