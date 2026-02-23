México

“Estamos en un muy buen momento”: Marcelo Ebrard presume impacto económico tras caída de ‘El Mencho’

El funcionario afirma que la acción de seguridad mejoró la posición de México en comercio exterior y percepción internacional

Guardar
Ebrard subrayó que la firmeza
Ebrard subrayó que la firmeza institucional reflejada en el operativo genera confianza internacional y abre nuevas oportunidades económicas para México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo representa un golpe contundente en materia de seguridad, sino también una señal de fortaleza institucional con impacto directo en la economía y el comercio exterior.

Durante un encuentro con medios tras el lanzamiento de la Plataforma Innova-Fest 2026, el funcionario subrayó que la acción del Ejército mexicano y del Gabinete de Seguridad demuestra que el Estado mexicano hace valer la ley y cuenta con instituciones sólidas.

“Estamos en un muy buen momento”, afirmó, al destacar que la percepción internacional sobre México mejoró tras el operativo.

Reconocimiento internacional y confianza para la inversión

Ebrard explicó que siguió personalmente las reacciones en el extranjero y recibió mensajes de reconocimiento de colegas en Estados Unidos, quienes felicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por la acción emprendida.

Ebrard destacó que colegas en
Ebrard destacó que colegas en Estados Unidos enviaron felicitaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum por el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”. REUTERS/Raquel Cunha

De acuerdo con el secretario, este respaldo fortalece la imagen de México como un país con capacidad de garantizar el Estado de derecho, lo cual incide directamente en la confianza de inversionistas y socios comerciales.

Sostuvo que cuando un país demuestra firmeza institucional, se generan mejores condiciones para atraer inversiones, ampliar exportaciones y consolidar relaciones estratégicas.

Impacto en aranceles: México paga menos

En el terreno comercial, Ebrard destacó que México salió beneficiado en el tema arancelario.

Explicó que los productos que no cumplen con el tratado de libre comercio pasaron de pagar un arancel del 25% a uno del 15%.

Ebrard destacó que México salió
Ebrard destacó que México salió beneficiado en aranceles: los productos que antes pagaban 25% ahora solo cubren 15% al no cumplir con el tratado de libre comercio. REUTERS/Thilo Schmuelgen

“Pagamos menos hoy que el viernes pasado”, resumió, al señalar que, en términos comparativos, México es de los países que menor proporción arancelaria enfrenta respecto a su volumen de exportaciones.

El secretario evitó tecnicismos, pero dejó claro que el ajuste representa una ventaja competitiva frente a otros países exportadores.

Orgullo institucional y mensaje de unidad

Ebrard también expresó orgullo por formar parte del actual Gobierno y reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Gabinete de Seguridad y del Ejército mexicano.

Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo, por quienes incluso se guardó un minuto de silencio.

Ebrard expresó su reconocimiento a
Ebrard expresó su reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por su participación en el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”. Crédito: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.

Señaló que la acción no solo tiene implicaciones en seguridad, sino que abre perspectivas favorables para la vida cotidiana de los mexicanos, primero en términos de tranquilidad y después en oportunidades económicas.

Perspectivas económicas tras el operativo

Para el titular de Economía, el escenario actual combina tres factores clave:

  • Mayor respeto internacional hacia México.
  • Fortalecimiento de la imagen institucional del Estado.
  • Mejores condiciones arancelarias para exportaciones.
  • Confianza renovada entre socios comerciales.
  • Potencial impulso a inversiones y comercio exterior.

Ebrard concluyó que la combinación de seguridad, coordinación institucional y ventajas comerciales coloca a México en una etapa estratégica que puede traducirse en crecimiento económico y mayor competitividad en la región.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardEl MenchoEconomíaCJNGNarco en MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Esta es la comida que más te hace subir de peso si te la saltas durante el día

Una decisión tan cotidiana podría estar jugando en contra de tus metas para bajar de peso, según lo revelan recientes investigaciones científicas

Esta es la comida que

Los gobiernos de Honduras y República Dominicana emiten alertas para sus ciudadanos en México

La recomendación de los funcionarios diplomáticos urge a la población de ambos países a limitar sus desplazamientos en Jalisco y territorios cercanos tras el reciente fallecimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes

Los gobiernos de Honduras y

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago del lunes 23 al viernes 27 de febrero de mil 900 pesos bimestrales

El programa social beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior en todo el país

Beca Benito Juárez 2026: qué

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de febrero: rescatan a perrito en zona de vías de L8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ricardo Anaya califica de “fracaso” la estrategia ‘Abrazos, no balazos’ y advierte sobre riesgos de violencia tras muerte de “El Mencho”

El senador del PAN subrayó que eliminar al líder criminal no basta; es necesario romper los nexos entre el crimen organizado y funcionarios públicos

Ricardo Anaya califica de “fracaso”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU lamenta la

Embajador de EEUU lamenta la muerte de agentes mexicanos en operativo contra “El Mencho”

Gobernadora de Baja California presenta reporte tras la ola de violencia generada por muerte de “El Mencho”

Oficina Contraterrorismo de EEUU felicita a México por muerte de El Mencho, líder del CJNG

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

ONU expresa respaldo y condolencias a México tras hechos violentos por el abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son las causas del

Cuáles son las causas del vértigo, trastorno que llevó a Emmanuel al hospital antes de un concierto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero

Pati Chapoy celebra abatimiento de “El Mencho” y lanza crítica a estrategia de AMLO: “Los abrazos no sirvieron”

¿Sergio Mayer Mori ganaría más si llega a la final de La Casa de los Famosos Telemundo que como diputado?

La Arrolladora Banda El Limón pospone concierto en Michoacán tras ola de violencia atribuida al CJNG

DEPORTES

David Benavidez reclama a Turki

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1