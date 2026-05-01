México Deportes

Liguilla Femenil Clausura 2026: así llegan los equipos a la vuelta de Cuartos de Final

América y Rayadas parten con ligera ventaja al cerrar en casa y por su posición en la tabla

Guardar
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil mantiene abiertas todas las series tras los partidos de ida, donde ningún equipo logró tomar una ventaja definitiva.

Los cuatro enfrentamientos registraron goles de ambos lados, dejando los boletos a Semifinales por definirse en los duelos de vuelta.

PUBLICIDAD

Con este panorama, la posición en la tabla y los resultados obtenidos en la ida se vuelven determinantes para definir qué necesita cada club para avanzar a la siguiente ronda.

Resultados de ida

(Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra)
(Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra)

Los encuentros de ida de los Cuartos de Final terminaron con marcadores cerrados:

PUBLICIDAD

  • Cruz Azul 1-1 Rayadas
  • FC Juárez 1-1 América
  • Chivas 2-1 Pachuca
  • Toluca 2-1 Tigres

En este contexto, América y Rayadas mantienen una ligera ventaja al no perder como visitantes, lo que les permite cerrar en casa con el criterio de posición en la tabla a su favor.

En contraste, Pachuca y Tigres están obligadas a revertir sus marcadores tras caer en la ida.

Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales

(EFE/ Isaac Esquivel)
(EFE/ Isaac Esquivel)

De cara a los partidos de vuelta, los escenarios son claros en cada serie:

  • Rayadas vs Cruz Azul: Rayadas avanza con triunfo o empate por su mejor posición en la tabla; Cruz Azul necesita ganar como visitante.
  • América vs FC Juárez: América clasifica con victoria o empate; FC Juárez está obligado a ganar fuera de casa.
  • Pachuca vs Chivas: Pachuca requiere ganar por cualquier marcador; Chivas avanza con empate o triunfo.
  • Tigres vs Toluca: Tigres necesita ganar para clasificar; Toluca avanza con empate o victoria.

Temas Relacionados

Liga MX Femenilmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

La futbolista profesional impuso un nuevo récord al interior de la institución rojiblanca

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

Luis Hernández lanza advertencia rumbo al Mundial 2026: “México no tiene estrellas” y pone presión sobre Gilberto Mora

El exdelantero aseguró que el Tricolor debe apostar por el juego en equipo ante la falta de figuras globales

Luis Hernández lanza advertencia rumbo al Mundial 2026: “México no tiene estrellas” y pone presión sobre Gilberto Mora

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

La dupla mexicana dejó en claro que cuentan con el nivel para competir en los próximos Juegos Olímpicos

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

El delantero colombiano sufrió una lesión en entrenamiento y no estará en los Cuartos de Final

América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla

Señaló que en Coapa la exigencia es clara: pelear y ganar campeonatos

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

DEPORTES

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

Luis Hernández lanza advertencia rumbo al Mundial 2026: “México no tiene estrellas” y pone presión sobre Gilberto Mora

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla