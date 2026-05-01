Liguilla Femenil Clausura 2026: así llegan los equipos a la vuelta de Cuartos de Final

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil mantiene abiertas todas las series tras los partidos de ida, donde ningún equipo logró tomar una ventaja definitiva.

Los cuatro enfrentamientos registraron goles de ambos lados, dejando los boletos a Semifinales por definirse en los duelos de vuelta.

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Con este panorama, la posición en la tabla y los resultados obtenidos en la ida se vuelven determinantes para definir qué necesita cada club para avanzar a la siguiente ronda.

Resultados de ida

(Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra)

Los encuentros de ida de los Cuartos de Final terminaron con marcadores cerrados:

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Cruz Azul 1-1 Rayadas

FC Juárez 1-1 América

Chivas 2-1 Pachuca

Toluca 2-1 Tigres

En este contexto, América y Rayadas mantienen una ligera ventaja al no perder como visitantes, lo que les permite cerrar en casa con el criterio de posición en la tabla a su favor.

En contraste, Pachuca y Tigres están obligadas a revertir sus marcadores tras caer en la ida.

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Qué necesita cada equipo para avanzar a Semifinales

(EFE/ Isaac Esquivel)

De cara a los partidos de vuelta, los escenarios son claros en cada serie:

Rayadas vs Cruz Azul : Rayadas avanza con triunfo o empate por su mejor posición en la tabla; Cruz Azul necesita ganar como visitante.

América vs FC Juárez : América clasifica con victoria o empate; FC Juárez está obligado a ganar fuera de casa.

Pachuca vs Chivas : Pachuca requiere ganar por cualquier marcador; Chivas avanza con empate o triunfo.

Tigres vs Toluca: Tigres necesita ganar para clasificar; Toluca avanza con empate o victoria.