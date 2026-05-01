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Estos han sido los ‘goya’ más dolorosos que ha sufrido Pumas por parte del América

Jugadores azulcremas han provocado a los universitarios con festejos que siguen dando de qué hablar

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El histórico gesto ha generado enojo en la afición auriazul en múltiples ocasiones.
El histórico gesto ha generado enojo en la afición auriazul en múltiples ocasiones.

Cada vez que se enfrentan América y Pumas UNAM, el partido trasciende lo deportivo y se convierte en un duelo cargado de historia, orgullo y provocaciones. A lo largo de los años, varios jugadores azulcremas han añadido un ingrediente extra a esta rivalidad: celebrar goles imitando el tradicional grito universitario del “Goya”, lo que ha generado polémica entre la afición auriazul.

Villa le celebra en la cara a a La Rebel

Uno de los primeros en encender la chispa fue Germán Villa, quien durante el Clausura 2007 marcó un gol en Ciudad Universitaria y lo celebró moviendo los brazos en señal del famoso cántico universitario. Aquella acción no pasó desapercibida y marcó un precedente en los duelos entre ambos equipos.

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Ángel Reyna humilla a Pumas en CU

Años más tarde, en 2011, Ángel Reyna repitió la escena tras anotar el tanto que le dio la victoria a las Águilas en territorio felino. Su celebración desató reacciones inmediatas, ya que algunos jugadores de Pumas consideraron el gesto como una falta de respeto hacia la institución y su tradición.

Mateus Uribe concreta goleada a Pumas

La historia continuó en el Clausura 2018, cuando el colombiano Mateus Uribe se sumó a la lista durante un contundente triunfo del América en los Cuartos de Final disputados en el Estadio Olímpico Universitario. El mediocampista replicó el polémico festejo en medio de la goleada, avivando aún más la tensión entre ambas escuadras.

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Henry silencia el Goya en el Azteca

Más recientemente, Henry Martín volvió a encender la polémica en 2023, cuando imitó el “Goya” tras marcar en un empate disputado en el Estadio Azteca. La reacción de la afición universitaria no se hizo esperar, mostrando su inconformidad por lo que consideran una provocación directa.

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Ahora, con un nuevo capítulo en puerta en los Cuartos de Final del Clausura 2026, la expectativa crece no solo por el resultado, sino por lo que pueda suceder dentro del campo. El primer enfrentamiento se disputará este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, con la mira puesta en una serie que promete intensidad.

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