Qué autos no circulan este sábado 2 de mayo en CDMX y Edomex

El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

Para hoy 2 de mayo de 2026, te compartimos la aplicación del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Tómalo en cuenta y evita una multa.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

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El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de esta restricción vehicular sabatina en la Ciudad de México y el Estado de México es un poco distinta al que se emplea entre semana.

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Que un automóvil circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino: 2 de mayo

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Holograma: 1

Último dígito de la placa: impar

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Cabe mencionar que de igual manera no circulan los coches con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el número de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

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Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

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Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

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Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará únicamente a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los automóviles, incluidos aquellos que tengan holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en el Valle de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se debe de verificar el carro dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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