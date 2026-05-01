México

Qué autos no circulan este sábado 2 de mayo en CDMX y Edomex

Cuales son los vehículos que tienen restrucciones este sábado

Guardar
El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)
El programa de restricción vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

Para hoy 2 de mayo de 2026, te compartimos la aplicación del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Tómalo en cuenta y evita una multa.

La aplicación del Hoy No Circula ya es una constante para capitalinos y mexiquenses, quienes han sido partícipes de este programa de restricción vehicular por más de 30 años, mientras que su versión sabatina casi cumple15 años desde su implementación.

PUBLICIDAD

El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en en la Ciudad de México y el Estado de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de esta restricción vehicular sabatina en la Ciudad de México y el Estado de México es un poco distinta al que se emplea entre semana.

PUBLICIDAD

Que un automóvil circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Hoy No Circula Sabatino: 2 de mayo

Holograma: 1

Último dígito de la placa: impar

Cabe mencionar que de igual manera no circulan los coches con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el número de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los automóviles con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)
La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará únicamente a los carros con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los automóviles, incluidos aquellos que tengan holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

En ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en el Valle de México.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)
El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se debe de verificar el carro dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Hoy No Circula Sabatino MéxicoH oy No Circula Sabatino CDMXHoy No Circula Sabatino EDOMEXÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Se normaliza servicio de la L4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Se normaliza servicio de la L4 del MB

Qué planta usan para aliviar el dolor de manera rápida y cómo comparan sus efectos con el paracetamol

Esta opción resulta adecuada para personas interesadas en disminuir el uso de fármacos sintéticos

Qué planta usan para aliviar el dolor de manera rápida y cómo comparan sus efectos con el paracetamol

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Laura Itzel Castillo recordó que el próximo mes de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos, por lo que, dijo, las acusaciones tienen intereses político-electorales

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Zahid, de 12 años, no podrá volver a caminar y está grave, le dispararon en la nuca en asalto en San Luis Potosí en pleno Día del niño

La familia exige justicia y señalan que uno de los agresores fue un cliente insatisecho que dijo “se vengaría”. Christian, padre de Zahid, narra que “se está debatiendo entre la vida y la muerte”

Zahid, de 12 años, no podrá volver a caminar y está grave, le dispararon en la nuca en asalto en San Luis Potosí en pleno Día del niño

¿Cuánto te paga Banamex por tu centenario de oro y onza de plata este 1 de mayo de 2026?

Distintos bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

¿Cuánto te paga Banamex por tu centenario de oro y onza de plata este 1 de mayo de 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Jornada violenta deja nueve muertos en Sinaloa en medio de tensiones por acusación de EEUU contra Rocha Moya

Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

ENTRETENIMIENTO

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

DEPORTES

¿Otro mexicano merengue? Real Madrid estaría interesado en jugador de Pachuca

¿Otro mexicano merengue? Real Madrid estaría interesado en jugador de Pachuca

Estos han sido los ‘goya’ más dolorosos que ha sufrido Pumas por parte del América

Liguilla Femenil Clausura 2026: así llegan los equipos a la vuelta de Cuartos de Final

Checo Pérez rechaza apodo de “Fabulosos Cadillacs” y propone nuevo nombre de la dupla con Valtteri Bottas

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas