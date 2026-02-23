México

Estos son los principales negocios del CJNG, organización criminal que dirigía El Mencho

Entre las actividades ilícitas del cartel se encuentran desde el fraude turístico hasta el tráfico de energéticos

El Departamento del Tesoro y
El Departamento del Tesoro y la DEA sancionaron al Cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de fentanilo, robo de combustible y fraude. (Anayeli Tapia/Infobae)

Autoridades de Estados Unidos han identificado y sancionado nuevas redes de negocios ilícitos gestionadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abarcando tráfico de fentanilo, robo de combustible, contrabando de crudo y fraude de tiempo compartido con impacto directo en ambos países.

Estas acciones destacan por la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, su líder, según comunicaron el Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El CJNG figura como uno de los principales actores en el tráfico de fentanilo y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. De acuerdo con la DEA, el cártel mantiene presencia en los 50 estados estadounidenses y ha expandido sus operaciones a decenas de países fuera del continente.

Dicho grupo obtiene ingresos que ascienden a miles de millones de dólares mediante la producción y distribución de estas sustancias y es uno de los principales proveedores de cocaína en el mercado estadounidense.

El CJNG destacó por el robo de combustible

Autoridades identifican redes del CJNG
Autoridades identifican redes del CJNG dedicadas al contrabando de crudo y robo de combustible, afectando la economía y seguridad regional. (Jesús A. Áviles/Infobae México)

Las investigaciones y sanciones impulsadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señalan que el CJNG ha creado sofisticadas redes para el robo de combustible en territorio mexicano.

Posteriormente, este crudo robado se introduce de manera ilícita a través de la frontera suroeste de Estados Unidos. “El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos para la actividad narcoterrorista del CJNG, lo que les proporciona una lucrativa fuente de ingresos y les permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Fraude de tiempo compartido operado por el CJNG

El fraude de tiempo compartido
El fraude de tiempo compartido en destinos como Puerto Vallarta es controlado por el CJNG, generando pérdidas millonarias a adultos mayores estadounidenses. (Anayeli Tapia/Infobae)

Respecto al fraude de tiempo compartido, el Departamento del Tesoro informó que el CJNG controla complejos turísticos y empresas en destinos como Puerto Vallarta, con operaciones dirigidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses, sobre todo adultos mayores.

Las autoridades detallaron que estas redes han provocado pérdidas por cientos de millones de dólares, privando a las víctimas de los ahorros de toda su vida. “Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias, afirmó el secretario del Tesoro.

El Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) destacaron que, en los últimos años, el aumento de alertas y denuncias ha permitido tramitar nuevas acusaciones relacionadas con estos delitos.

El CJNG también obtiene recursos ilícitos mediante estrategias como la extorsión, el tráfico de personas y el uso de violencia extrema para intimidar y controlar territorios. Autoridades estadounidenses han documentado ataques a fuerzas de seguridad con armamento militar, el empleo de drones con explosivos y ejecuciones internas para imponer disciplina. “El CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo. Ha llevado a cabo actos de violencia intimidantes...”, sostuvo el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Muerte de “El Mencho”

La muerte de Rubén Oseguera
La muerte de Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, se produjo tras un operativo conjunto entre fuerzas mexicanas y agencias de inteligencia de EE. UU. - crédito X

La mañana de este 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió mientras era trasladado a la Ciudad de México, tras resultar herido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, la acción contó con la participación de fuerzas especiales mexicanas y el apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

El despliegue provocó la muerte de siete presuntos integrantes del cártel y la detención de dos personas más; solo se confirmó públicamente la identidad del propio líder entre los fallecidos. Además de armamento de alto calibre, el operativo permitió decomisar vehículos blindados, lanzacohetes y equipo táctico.

