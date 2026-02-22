México

Estados Unidos colaboró en el operativo del Ejército mexicano en el que fue abatido “El Mencho”, jefe narco del CJNG

La Secretaría de Defensa de México señaló que contó con “información complementaria por parte de las autoridades” norteamericanas para ejecutir la misión contra uno de los narcos más buscados del mundo

Un oficial mexicano hace guardia
Un oficial mexicano hace guardia mientras de fondo arde un autobús incendiado por narco del CJNG (AFP)

La operación militar llevada a cabo este domingo en Tapalpa, Jalisco, contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con la cooperación de las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo a lo revelado por la propia Secretaría de Defensa de México (Sedena).

Según lo detallado por Sedena, la planeación y ejecución de esta operación contó no solo con trabajos de inteligencia militar central, sino también con una coordinación con autoridades estadounidenses, quienes proporcionaron información complementaria clave.

“Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, señala el comunicado difundido por la Secretaría.

El comunicado difundido por las autoridades norteamericanas

El operativo, liderado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, incluyó la participación de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. A estos esfuerzos se sumaron los aportes del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO), mostrando un trabajo coordinado entre dependencias mexicanas de alto nivel.

Durante la operación, el personal militar enfrentó un ataque, obligando a las fuerzas mexicanas a repeler la agresión. Cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG murieron en el lugar y tres más, heridos de gravedad, fallecieron posteriormente durante su traslado a la Ciudad de México. Entre estos últimos, el propio Mencho.

El Mencho era buscado por la DEA (Departamento de Estado)

La acción militar también permitió la detención de dos miembros adicionales del CJNG y el aseguramiento de armamento y vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves y destruir vehículos. Este tipo de arsenal, de uso exclusivo militar, evidencia el alto grado de peligrosidad y capacidad de fuego del grupo criminal al que se enfrentaron las fuerzas mexicanas.

Además del combate directo, la operación involucró la movilización de elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército provenientes del centro del país y de estados colindantes con Jalisco. El objetivo principal fue reforzar la seguridad en la entidad federativa, una zona estratégica por la presencia y actividad del CJNG.

Tras la muerte de El Mencho, sicarios del CJNG bloquearon vías y quemaron vehículo (AFP)

Tras conocerse la muerte de “El Mencho”, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, calificó el hecho como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

“Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”, escribió Landau, quien cerró su mensaje con una frase en español: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.” El mensaje reflejó la relevancia que Washington otorga a la eliminación de un objetivo que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) consideraba tan peligroso como el líder del Cártel de Sinaloa.

Minutos después, Landau publicó un segundo mensaje en el que matizó su celebración inicial. Reconoció que seguía con “gran tristeza y preocupación” las escenas de violencia registradas en varios estados de México tras conocerse la muerte del capo, y advirtió que la reacción del crimen organizado no lo sorprendía. “No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos flaquear”, escribió, antes de concluir con un “¡Ánimo México!”.

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, destacó el operativo del Ejército mexicano en el que fue abatido "El Mencho" (REUTERS/Yves Herman)

“El Mencho” era el segundo mexicano más buscado por Estados Unidos. El primero es Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, ex agente de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) de EEUU. Pero inmediatamente después, en la lista de los más buscados, figuraba el líder del CJNG.

Según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, El Mencho dirigió el CJNG ―o su versión embrionaria― al menos desde el año 2000 y logró expandirlo a la mayoría de los estados de México y a varias ciudades de los Estados Unidos. Sus primeros pasos en el narco los dio, sin embargo, bastante antes.

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: CAPUFE cierra casetas

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Opositores reconocen el abatimiento del Mencho en Jalisco

Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apoyaron al personal de las Fuerzas Armadas

Tras muerte de ‘El Mencho’, Iglesia de México pide “serenidad y prudencia” por reportes de violencia

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la población a evitar viajes innecesarios, luego del operativo ocurrido este domingo 22 de febrero

Gobierno de Zapopan activa medidas preventivas por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

Juan José Frangie, presidente municipal, señaló que se activaron medidas preventivas para proteger a las familias zapopanas

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

La actriz y el legendario exboxeador explicaron cómo vivieron el proceso de Julián Figueroa con un chip de Naltrexona, y descartaron rotundamente que este haya causado su fatal desenlace

