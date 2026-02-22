México

El Mencho, líder del CJNG, murió durante su traslado a la Ciudad de México, anuncia Defensa

Además, las autoridades confirmaron que otros presuntos delincuentes fueron abatidos junto con el líder del cártel jalisciense

Construyó su poder desde el silencio, la violencia y una red de lealtades forjadas con miedo. Su perfil, según especialistas, combina cálculo frío y brutalidad como pocas veces se ha visto en el narco mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

Rubén Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho, murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México tras ser detenido y herido durante una operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue, ejecutado este 22 de febrero de 2026, formó parte de una acción coordinada entre la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FEMDO) y la Guardia Nacional (GN).

Según reportes oficiales de las autoridades, la operación se planeó con apoyo de inteligencia militar central y contó con la participación de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Asimismo, reportes oficiales precisaron que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

En total, el actuar de los elementos federales dejó un saldo de 7 delincuentes abatidos y 2 más detenidos, sin embargo, las autoridades no han precisado las identidades del resto de las personas, únicamente confirmaron que uno de los fallecidos es "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desarrollo del operativo y enfrentamiento en Tapalpa

Según reportes oficiales, durante la incursión en Tapalpa, Jalisco, el personal militar fue agredido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al repeler la agresión para proteger su integridad, los efectivos provocaron la muerte de cuatro miembros del grupo delictivo en el lugar.

Parte del comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Crédito: Defensa

Además, informaron que tres presuntos integrantes más, entre ellos “El Mencho”, resultaron heridos de gravedad y murieron en el trayecto aéreo hacia la Ciudad de México.

En el marco del operativo, elementos militares detuvieron a dos personas adicionales, presuntas integrantes del CJNG, y aseguraron armamento de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos tácticos.

Participación binacional y refuerzo de la seguridad

La Defensa subrayó mediante un comunicado que, en la planeación y ejecución de la operación, se integró información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

Las labores formaron parte del marco de coordinación y cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas de alto impacto.

Tras la intervención, la Guardia Nacional y tropas del Ejército Mexicano provenientes del centro del país y de estados limítrofes fueron concentradas en Jalisco para reforzar la seguridad en la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su compromiso con la protección de la población y la reducción de riesgos para las fuerzas federales y estatales.

Situación de los elementos militares y aseguramientos

Durante la acción militar, tres integrantes del Ejército Mexicano resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en la Ciudad de México para recibir atención urgente.

Además del armamento decomisado, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de vehículos blindados y equipo táctico perteneciente al grupo delictivo.

La Secretaría de la Defensa Nacional enfatizó que las acciones continuarán para garantizar la estabilidad en la región y que el operativo refrenda el compromiso institucional con la seguridad nacional.

