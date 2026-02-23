México

Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México: pide refugio en casa y restringe movimientos a su personal

La Embajada de EEUU en México exhortó a ciudadanos estadounidenses a permanecer en sus hogares ante la actividad delictiva y cierres carreteros en entidades

Guardar
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

¿Cuáles son las zonas con alerta?

Tercera actualización de alerta de
Tercera actualización de alerta de viaje por parte de la Embajada de EEUU en México. (Captura de pantalla)

La actualización de la alerta, difundida la noche del domingo 22 de febrero, señala que los operativos de seguridad y los bloqueos han impactado a 20 estados de la República.

  • Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
  • Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada)
  • Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)
  • Nayarit (zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta)
  • Sinaloa (Mazatlán)
  • Colima
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Zacatecas

El personal del Gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán recibió instrucciones de refugiarse en sus hogares y trabajar a distancia el lunes 23 de febrero.

Para el Consulado General en Monterrey, se ordenó permanecer en el área metropolitana, mientras que se prohibió viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25.

La embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses a seguir las mismas medidas de precaución.

Cancelaciones, cierres viales y suspensión de servicios

No se reportaron bajas entre
No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La actualización de la alerta advierte que, aunque no se han cerrado aeropuertos, los bloqueos carreteros han afectado operaciones de aerolíneas y la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Además, se suspendieron todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta y algunas empresas han detenido operaciones.

Autoridades mexicanas anunciaron la restricción temporal de operaciones en autopistas de peaje en Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos y afectaciones a automovilistas.

Recomendaciones de la embajada para ciudadanos estadounidenses

Un autobús en llamas bloquea
Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

La misión diplomática hizo énfasis en las siguientes recomendaciones para ciudadanos y personal estadounidense en México:

  • Buscar refugio y minimizar desplazamientos innecesarios.
  • Evitar zonas cercanas a operativos y actividad policial.
  • Consultar @CAPUFE en X para actualizaciones sobre cierres de carreteras.
  • Seguir medios locales y las instrucciones de autoridades mexicanas.
  • En caso de emergencia, llamar al 911.
  • Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar.

La Embajada de Estados Unidos reiteró que la situación está sujeta a cambios y pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a nuevas actualizaciones a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables.

Temas Relacionados

Embajada de EEUUAlerta de ViajeEl MenchoCJNGSeguridadBloqueosPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

SAT y módulos del INE suspenden operaciones en Jalisco y otros estados tras jornada violenta

Autoridades federales y estatales monitorean la situación antes de restablecer la atención al público

SAT y módulos del INE

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Tensión en México: fuerte operativo

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

El embajador Ronald Johnson subrayó que la cooperación bilateral ha alcanzado niveles inéditos bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Embajador de EEUU reconoce al

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

El partido Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil fue suspendido por unos minutos ante rumores de detonaciones en el Estadio Victoria

SSP de Aguascalientes aclara que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: Central del Norte reestablece actividades

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela lo que

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

DEPORTES

SSP de Aguascalientes aclara que

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho