Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México: pide refugio en casa y restringe movimientos a su personal

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.
¿Cuáles son las zonas con alerta?
La actualización de la alerta, difundida la noche del domingo 22 de febrero, señala que los operativos de seguridad y los bloqueos han impactado a 20 estados de la República.
- Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
- Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada)
- Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)
- Nayarit (zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta)
- Sinaloa (Mazatlán)
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Estado de México
- Michoacán
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Veracruz
- Zacatecas
El personal del Gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán recibió instrucciones de refugiarse en sus hogares y trabajar a distancia el lunes 23 de febrero.
Para el Consulado General en Monterrey, se ordenó permanecer en el área metropolitana, mientras que se prohibió viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25.
La embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses a seguir las mismas medidas de precaución.
Cancelaciones, cierres viales y suspensión de servicios
La actualización de la alerta advierte que, aunque no se han cerrado aeropuertos, los bloqueos carreteros han afectado operaciones de aerolíneas y la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados en Guadalajara y Puerto Vallarta.
Además, se suspendieron todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta y algunas empresas han detenido operaciones.
Autoridades mexicanas anunciaron la restricción temporal de operaciones en autopistas de peaje en Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos y afectaciones a automovilistas.
Recomendaciones de la embajada para ciudadanos estadounidenses
La misión diplomática hizo énfasis en las siguientes recomendaciones para ciudadanos y personal estadounidense en México:
- Buscar refugio y minimizar desplazamientos innecesarios.
- Evitar zonas cercanas a operativos y actividad policial.
- Consultar @CAPUFE en X para actualizaciones sobre cierres de carreteras.
- Seguir medios locales y las instrucciones de autoridades mexicanas.
- En caso de emergencia, llamar al 911.
- Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar.
La Embajada de Estados Unidos reiteró que la situación está sujeta a cambios y pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a nuevas actualizaciones a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables.