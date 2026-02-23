Embajada de EEUU actualiza alerta de viaje en México: pide refugio en casa y restringe movimientos a su personal

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una tercera actualización de su alerta de seguridad, en la que recomienda a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo ante la serie de operativos, bloqueos carreteros y actos de violencia registrados en amplias zonas del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La recomendación afecta tanto a viajeros como a residentes estadounidenses en México.

¿Cuáles son las zonas con alerta?

Tercera actualización de alerta de viaje por parte de la Embajada de EEUU en México. (Captura de pantalla)

La actualización de la alerta, difundida la noche del domingo 22 de febrero, señala que los operativos de seguridad y los bloqueos han impactado a 20 estados de la República.

Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)

Baja California (Tijuana, Tecate y Ensenada)

Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum)

Nayarit (zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta)

Sinaloa (Mazatlán)

Colima

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

El personal del Gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Reynosa, Tijuana y Michoacán recibió instrucciones de refugiarse en sus hogares y trabajar a distancia el lunes 23 de febrero.

Para el Consulado General en Monterrey, se ordenó permanecer en el área metropolitana, mientras que se prohibió viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25.

La embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses a seguir las mismas medidas de precaución.

Cancelaciones, cierres viales y suspensión de servicios

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La actualización de la alerta advierte que, aunque no se han cerrado aeropuertos, los bloqueos carreteros han afectado operaciones de aerolíneas y la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Además, se suspendieron todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta y algunas empresas han detenido operaciones.

Autoridades mexicanas anunciaron la restricción temporal de operaciones en autopistas de peaje en Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos y afectaciones a automovilistas.

Recomendaciones de la embajada para ciudadanos estadounidenses

Un autobús en llamas bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, tras actos violentos atribuidos al crimen organizado en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano contra sus integrantes en la región.

La misión diplomática hizo énfasis en las siguientes recomendaciones para ciudadanos y personal estadounidense en México:

Buscar refugio y minimizar desplazamientos innecesarios.

Evitar zonas cercanas a operativos y actividad policial.

Consultar @CAPUFE en X para actualizaciones sobre cierres de carreteras.

Seguir medios locales y las instrucciones de autoridades mexicanas.

En caso de emergencia, llamar al 911.

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar.

La Embajada de Estados Unidos reiteró que la situación está sujeta a cambios y pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a nuevas actualizaciones a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables.