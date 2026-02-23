México

Gobierno de la CDMX confirma operación normal de servicios públicos y llama a la calma

Autoridades reiteraron que se mantienen alertas ante cualquier eventualidad

Guardar
Tras los recientes sucesos en
Tras los recientes sucesos en Jalisco, las autoridades de la Ciudad de México reportaron que no existen afectaciones en la prestación de servicios públicos ni alteraciones en la vida cotidiana. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este domingo que todas las instituciones públicas y servicios en general operan con normalidad, luego de los acontecimientos registrados en Tepalpa, Jalisco, durante un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que provocaron inquietud en diversos sectores de la capital.

Autoridades locales aseguraron que la ciudad permanece en calma y reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantener la tranquilidad ante el contexto nacional.

El Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se mantiene en coordinación constante con el Gobierno Federal para supervisar las condiciones de seguridad en la capital.

De acuerdo con la administración local, no se han reportado incidentes que alteren la prestación de servicios esenciales ni el funcionamiento de oficinas públicas.

Servicios públicos y transporte operan sin alteraciones en CDMX

Durante la jornada del domingo 22 de febrero, las dependencias de la administración central, organismos descentralizados y áreas administrativas brindaron atención habitual a la población. Esta dinámica se mantendrá durante el lunes 23, según lo informado por voceros capitalinos. El reporte oficial destaca que los sistemas de transporte público, incluidos el Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús, operan sin alteraciones y no han identificado situaciones que comprometan su servicio.

Reiteraron que la alerta se
Reiteraron que la alerta se mantiene ante cualquier eventualidad, pero hasta el momento todos los servicios y actividades económicas, sociales y culturales siguen su curso normal. (Cuartoscuro)

En el ámbito de la salud, hospitales y clínicas bajo jurisdicción capitalina continúan la atención de pacientes y el desarrollo de actividades programadas.

Las autoridades de salud insisten en que los usuarios acudan a las unidades médicas conforme a sus citas y necesidades, dado que el servicio se mantiene estable y sin afectaciones derivadas de los hechos en Jalisco.

Para el sector educativo, las actividades bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) seguirán su curso habitual. Las escuelas y centros educativos están listas para recibir a estudiantes, docentes y personal administrativo, sin ajustes en los horarios ni en la operación cotidiana.

Salud y educación continúan actividades
Salud y educación continúan actividades habituales en la Ciudad de México. (Luz Coello/ Infobae)

Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerza vigilancia y comunicación

La jefa de Gobierno, reiteró el llamado a la población y a quienes transitan por la capital a conservar la calma y buscar información únicamente a través de canales oficiales. “Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, expresó Brugada Molina en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El gobierno de la capital subrayó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará informando sobre cualquier situación relevante y mantiene vigilancia permanente con el fin de resguardar la integridad de los habitantes. Las autoridades confirmaron que se mantendrán alertas ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas, con el objetivo de asegurar el bienestar de la población.

Temas Relacionados

Ciudad de MéxicoSTCMetroClara BrugadaGobierno CDMXEl Menchomexico-noticias

Más Noticias

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras los ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

Tensión en México: fuerte operativo

Edomex suspende clases en 14 municipios este lunes 23 de enero, tras ola de violencia ligada al CJNG

Tras los hechos violentos registrados tras la muerte de El Mencho”, el Estado de México reforzó la seguridad en los 125 municipios

Edomex suspende clases en 14

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

El embajador Ronald Johnson subrayó que la cooperación bilateral ha alcanzado niveles inéditos bajo la gestión de Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Embajador de EEUU reconoce al

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

La actriz y coproductora explica las razones por las que el filme no logró cumplir del todo sus expectativas

Florinda Meza revela lo que

CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas durante cuatro días: estas son las fechas con más frío

Autoridades de la Ciudad de México prevén vientos fuertes con rachas, lluvias ligeras y ambiente frío para esta última semana de febrero

CDMX emite aviso especial por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU reconoce al

Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de febrero: Central del Norte reestablece actividades

Estos son los servicios y comercios suspendidos este lunes 23 de febrero en Jalisco y otros estados tras abatimiento de “El Mencho”

22 de febrero: el día que cayeron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

Gobernador de Querétaro llama a la calma tras violencia por muerte de “El Mencho” y suspende clases en todo el estado

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza revela lo que

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

DEPORTES

Selección Mexicana arriba a Querétaro

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”