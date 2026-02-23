Gobierno de la CDMX confirma operación normal de servicios públicos y llama a la calma

Tras los recientes sucesos en Jalisco, las autoridades de la Ciudad de México reportaron que no existen afectaciones en la prestación de servicios públicos ni alteraciones en la vida cotidiana. (Jefatura Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noche de este domingo que todas las instituciones públicas y servicios en general operan con normalidad, luego de los acontecimientos registrados en Tepalpa, Jalisco, durante un operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que provocaron inquietud en diversos sectores de la capital.

Autoridades locales aseguraron que la ciudad permanece en calma y reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantener la tranquilidad ante el contexto nacional.

El Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se mantiene en coordinación constante con el Gobierno Federal para supervisar las condiciones de seguridad en la capital.

De acuerdo con la administración local, no se han reportado incidentes que alteren la prestación de servicios esenciales ni el funcionamiento de oficinas públicas.

Servicios públicos y transporte operan sin alteraciones en CDMX

Durante la jornada del domingo 22 de febrero, las dependencias de la administración central, organismos descentralizados y áreas administrativas brindaron atención habitual a la población. Esta dinámica se mantendrá durante el lunes 23, según lo informado por voceros capitalinos. El reporte oficial destaca que los sistemas de transporte público, incluidos el Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús, operan sin alteraciones y no han identificado situaciones que comprometan su servicio.

Reiteraron que la alerta se mantiene ante cualquier eventualidad, pero hasta el momento todos los servicios y actividades económicas, sociales y culturales siguen su curso normal.

En el ámbito de la salud, hospitales y clínicas bajo jurisdicción capitalina continúan la atención de pacientes y el desarrollo de actividades programadas.

Las autoridades de salud insisten en que los usuarios acudan a las unidades médicas conforme a sus citas y necesidades, dado que el servicio se mantiene estable y sin afectaciones derivadas de los hechos en Jalisco.

Para el sector educativo, las actividades bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) seguirán su curso habitual. Las escuelas y centros educativos están listas para recibir a estudiantes, docentes y personal administrativo, sin ajustes en los horarios ni en la operación cotidiana.

Salud y educación continúan actividades habituales en la Ciudad de México. (Luz Coello/ Infobae)

Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerza vigilancia y comunicación

La jefa de Gobierno, reiteró el llamado a la población y a quienes transitan por la capital a conservar la calma y buscar información únicamente a través de canales oficiales. “Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, expresó Brugada Molina en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

El gobierno de la capital subrayó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará informando sobre cualquier situación relevante y mantiene vigilancia permanente con el fin de resguardar la integridad de los habitantes. Las autoridades confirmaron que se mantendrán alertas ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas, con el objetivo de asegurar el bienestar de la población.