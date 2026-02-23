México

Asesinato del Mencho provocó más de 700 eventos violentos en el país, asegura Jesús Lemus

El periodista habló con Infobae México sobre las consecuencias para el país del operativo en Jalisco

(Foto: Infobae México/Jovani Silva)
Elementos de seguridad tenían como objetivo la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un hombre de interes tanto para las autoridades mexicanas como para las de Estados Unidos. Al final, el líder delictivo murió tras el enfrentamiento en Jalisco.

Lo anterior generó diversas reacciones violentas tanto en Jalisco como en otras entidades del país. Para el periodista y escritor, J. Jesús Lemus la reacción por parte del grupo criminal representa un “toque de queda tácito“, pues diversas instituciones y empresas han anunciado el cierre de operaciones durante el 23 de febrero.

Más de 700 eventos de seguridad por la muerte del Mencho

Las estimaciones realizadas por Jesús Lemus identifican un total de 782 acciones violentas tras la revisión de medios locales en 15 entidades. Se trata de quemas de autobuses, camiones, bloqueos carreteros, quemas de tiendas de conveniencia, saqueos, destaca.

Añade que la respuesta violenta es una muestra de que el presidente Donald Trump al calificar a los grupos criminales como terroristas.

No tenemos escuelas, algunas líneas de autobuses siguen sin corridas, centrales de autobuses están cancelando salidas, vuelos de aeropuerto. Hay una llamada internacional de los gobiernos, de muchos gobiernos europeos para sus ciudadanos
Más de 60 hechos violentos en distintas entidades reflejaron la magnitud del impacto tras el abatimiento del líder del CJNG.

También declaró que la respuesta de las autoridades mexicanas fue buena y que si bien puede haber confrontaciones, no vislumbra una lucha interna como la del Cartel de Sinaloa tras el secuestro y arresto en EEUU de Ismael El Mayo Zambada, pues argumenta que buscarán un control en zonas específicas, no a nivel país.

“No creo que haya una célula, por ejemplo, en Michoacán, que quiera mantener el control de todo el Cártel Jalisco a nivel nacional. Puede haber confrontaciones, sí, confrontaciones entre células para mantener preponderancia en un estado“.

El despliegue de sujetos criminales es también una pérdida de dinero para el CJNG, pues mantener a personas armadas realizado actividades ilícitas requiere de recursos, comenta Lemus.

“Vemos una reacción del Gobierno mexicano, que se debe de calificar como un éxito“.

Los datos ofrecidos por Lemus pueden ser contrastados con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual destaca que hasta las 8:00 de la noche del 22 de febrero fueron registrados 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 23 continuaban activos.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

La violencia es un mensaje en dos niveles, asegura Mike Vigil

De igual manera, en entrevista con esta casa editorial el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas de la (DEA), Mike Vigil aseguró que la respuesta por parte del grupo criminal es un mensaje en dos niveles.

Por un lado, el CJNG muestra a los rivales que, a pesar de la muerte de su líder, la estructura criminal puede activarse en diferentes puntos del país.

Por otro lado, la violencia es un mensaje para las autoridades, señalando que siguen manteniendo poder. Aunque añade que se trata de una oportunidad para estas últimas para desmantelar el grupo delictivo.

