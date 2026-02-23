Edomex suspende clases en 14 municipios este lunes 23 de enero, tras ola de violencia ligada al CJNG

/ Crédito: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México mantiene un despliegue operativo permanente en los 125 municipios de la entidad y ha anunciado la suspensión de actividades escolares en 14 municipios para este lunes 23 de enero, luego de registrarse actos violentos relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿En qué municipios no habrá clases?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, pese a estos incidentes, no se han registrado personas lesionadas o desaparecidas en la entidad tras los acontecimientos violentos ocurridos en Jalisco.

Sin embargo, como medida preventiva, el gobierno estatal reforzó la presencia policial y anunció la suspensión de actividades escolares para el lunes 23 de febrero en los siguientes 14 municipios:

Axapusco

Huehuetoca

Donato Guerra

San José del Rincón

Jilotepec

San Antonio la Isla

Villa de Allende

Xonacatlán

Polotitlán

Tultitlán

Tecámac

Coacalco

Chalco

Hueypoxtla

La Secretaría de Educación estatal precisó que quienes decidan no asistir a clases por razones de seguridad podrán justificar su inasistencia conforme a los lineamientos internos de cada institución. Las autoridades de educación y seguridad mantienen comunicación permanente con la comunidad educativa y recomiendan informarse únicamente por los canales oficiales.

El despliegue de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec se mantiene en coordinación con los tres órdenes de gobierno, sin que hasta el momento se haya registrado pérdida de vidas humanas.

La SECTI mantiene comunicación constante con las autoridades federales y pide a madres, padres, tutores y estudiantes mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar la propagación de rumores.

Actos violentos en el Edomex

Tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, integrantes del CJNG generaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos y sucursales bancarias, principalmente en Jalisco, pero también en otras 20 entidades, entre ellas el Estado de México.

Según información oficial, dos tiendas de conveniencia fueron incendiadas en Los Reyes, La Paz, mientras que en los municipios de Coacalco y Axapusco se registró la quema de sucursales del Banco del Bienestar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

Testigos señalaron que sujetos encapuchados provocaron los incendios en ambos casos, aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas durante los hechos.

El primer ataque ocurrió en una tienda ubicada en la colonia Magdalena de los Reyes, en la esquina de Avenida Texcoco y Calle Vicente Guerrero, donde la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó daños mayores.

Minutos después, se reportó otro incendio en una tienda de la misma colonia, sobre Avenida Texcoco, entre las calles Trinidad y De las Casas, donde el fuego fue controlado por bomberos locales.

Quema dos sucursales del Banco del Bienestar en Edomex. Foto: X/@Francis40223736.

En cuanto a los bancos, un grupo de sujetos prendió fuego a las instalaciones del Banco del Bienestar en la colonia San Rafael de Coacalco y en un cajero de una sucursal en Axapusco.

El Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y reportar cualquier incidente a través de los números de emergencia 089 y 9-1-1, así como en los canales oficiales en redes sociales: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.