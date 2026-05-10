México

Implementan operativo en Tabasco tras la privación de la libertad de exalcalde de Tlaquilpa

Primeros informes señalan que Nabor Sánchez Salas harpía sido interceptado por sujetos armados

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Nabor Sánchez Salas
Nabor Sánchez Salas (Especial)

Las autoridades de Veracruz implementan un operativo en el que participan los tres niveles de gobierno tras la no localización desde la noche del 9 de mayo de Nabor Sánchez Salas, quien en su momento fungió como alcalde de Tlaquilpa.

Información compartida por medios locales establece que el hombre habría sido interceptado por sujetos armados en la carretera Orizaba-Zongolica, ubicada en el municipio de San Andrés Tenejapan, según detalla El Sol de Orizaba, el cual destaca que los hechos derivaron en el despliegue de agentes en la zona.

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Los datos preliminares señalan que el sujeto habría sido interceptado alrededor de las 9:00 de la noche del sábado, los responsables se habrían llevado al ex funcionario sin que hasta el momento su paradero sea conocido.

Policía Veracruz
Diversos agentes fueron desplegados (SSP Veracruz/Archivo)

Sánchez salas fue obligado a bajar de su unidad y posteriormente los sujetos se lo llevaron.

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Hasta la edición de esta nota ni la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han compartido información del caso a través de sus canales oficiales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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