México

SAT y módulos del INE suspenden operaciones en Jalisco y otros estados tras jornada violenta

Autoridades federales y estatales monitorean la situación antes de restablecer la atención al público

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

La suspensión de actividades en módulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE) afecta a miles de ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima tras los hechos violentos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las autoridades federales y estatales actuaron en respuesta a los bloqueos, incendios de vehículos y ataques registrados tras el operativo que concluyó con el fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los incidentes de violencia se registraron principalmente en Jalisco, donde fuerzas federales y estatales desplegaron operativos de seguridad tras el traslado y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en la Ciudad de México. Los reportes de bloqueos y quema de automóviles generaron dificultades de movilidad y riesgo para la población, lo que motivó a diversas instituciones a anunciar la suspensión de sus actividades presenciales en la región.

El SAT pidió a los
El SAT pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer la reanudación de servicios y la reprogramación de trámites presenciales.

En respuesta, el SAT informó la suspensión de atención en sus oficinas y Módulos de Servicios Tributarios en el estado de Jalisco, incluyendo las sedes en:

  • Guadalajara
  • Zapopan
  • Puerto Vallarta
  • Ocotlán
  • Autlán de Navarro
  • Ciudad Guzmán
  • Tepatitlán
  • Lagos de Moreno

La medida también aplica en otras entidades que registraron incidentes, como Michoacán, donde se interrumpen servicios en:

  • Morelia
  • Apatzingán
  • La Piedad
  • Lázaro Cárdenas
  • Pátzcuaro
  • Sahuayo
  • Uruapan
  • Zamora
  • Zitácuaro

La suspensión incluye la oficina desconcentrada de Nayarit en Tepic y el módulo de Manzanillo, en Colima. El SAT precisó que las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas, por lo que solicitó a los contribuyentes consultar los canales oficiales para información actualizada.

Medidas preventivas del INE ante el contexto de violencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) también anunció la suspensión temporal de sus módulos itinerantes en los estados donde así lo determinen las autoridades. La decisión afecta principalmente a Jalisco y Nayarit, donde se paraliza la operación de los módulos fijos. El INE explicó que la medida busca proteger a la ciudadanía y a su personal ante los riesgos derivados de la situación de seguridad.

El INE determinó el cierre
El INE determinó el cierre de módulos fijos e itinerantes en entidades donde persisten riesgos para ciudadanos y trabajadores. (Foto: X/@msalguerb)

La institución recomendó a la población mantenerse informada a través de sus plataformas oficiales para conocer la reanudación de actividades y la reprogramación de trámites. La suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de los operativos y el restablecimiento de las condiciones de seguridad en las entidades afectadas.

La muerte de Oseguera Cervantes ha tenido repercusiones inmediatas en las operaciones gubernamentales y en la movilidad en varias regiones del occidente mexicano. Las autoridades continúan evaluando el desarrollo de los hechos para determinar la reapertura de servicios en los próximos días.

