“¡Que vivan las mujeres de México!”: Sheinbaum difunde video por el Día de las Madres entre celebraciones y protestas por desaparecidos

Claudia Sheinbaum celebra el Día de las Madres.

La presidenta Claudia Sheinbaum difundió este 10 de mayo un video en redes sociales con motivo del Día de las Madres, en el que recopiló momentos de su visita a Cajeme, Sonora, durante un evento de entrega de Pensiones Mujeres Bienestar.

En la grabación, la mandataria aparece felicitando a las madres mexicanas mientras recibe muestras de apoyo de asistentes reunidos en Ciudad Obregón.

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“Feliz día de las mamás a todas, a todas las mamás de Cajeme, de Sonora y de México”, expresó Sheinbaum.

El video también incluye el momento en que simpatizantes corean “Te queremos, presidenta”, previo a que la titular del Ejecutivo lanzara una consigna dedicada a las mujeres mexicanas.

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“¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan todas las mamás! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México!”, afirmó entre aplausos.

Crédito: Claudia Sheinbaum

La publicación fue compartida horas después del acto encabezado por la presidenta en Sonora como parte de las actividades oficiales por el Día de las Madres.

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Sheinbaum centra discurso en igualdad y reconocimiento a las mujeres

Durante el evento realizado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, Sheinbaum abordó temas relacionados con igualdad de género, derechos de las mujeres y reconocimiento al trabajo de cuidados.

La mandataria sostuvo que en México debe continuar el combate al machismo, la discriminación y el clasismo, además de señalar que las mujeres tienen derecho a desarrollarse en cualquier ámbito.

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“Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

También recordó frases que históricamente fueron utilizadas para limitar a las mujeres, como “calladita te ves más bonita”, y afirmó que las mujeres tienen derecho a trabajar, participar políticamente y tomar decisiones sobre sus vidas.

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Programas sociales y apoyo a cuidadoras, entre los temas centrales

La presidenta destacó que la Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer el trabajo de mujeres cuidadoras y adultas mayores, además de reiterar que su gobierno proyecta la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Entre los temas abordados durante el acto destacan:

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Reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados.

Impulso a programas sociales para mujeres adultas mayores.

Igualdad de oportunidades para niñas y jóvenes.Participación compartida en tareas familiares .

Combate al machismo y la discriminación.

Sheinbaum también hizo referencia a mujeres históricas como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Gertrudis Bocanegra, al señalar que durante años la historia nacional invisibilizó el papel de las mujeres.

Marchas de madres buscadoras marcan el 10 de mayo en CDMX

Mientras el gobierno federal encabezaba actividades conmemorativas en Sonora, colectivos de madres buscadoras marcharon en la Ciudad de México durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”.

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Madres buscadoras marchan en CDMX y denuncian más de 133 mil desaparecidos en México. REUTERS/Raquel Cunha

La movilización reunió a familias provenientes de distintos estados del país y a madres migrantes de Centroamérica que buscan a familiares desaparecidos durante su paso por México.

Con fotografías, pancartas y consignas como “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, las participantes exigieron avances en las investigaciones y acciones más efectivas para localizar a personas desaparecidas.

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Durante el pronunciamiento realizado en la capital del país, los colectivos recordaron que en México hay más de 133 mil personas desaparecidas y cerca de 80 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de autoridades.

“Hoy no tenemos nada que celebrar”, expresaron algunas madres buscadoras.

Protestas también se replican en estados del país

Madres buscadoras se movilizan en varios estados del país este 10 de mayo. REUTERS/Raquel Cunha

Además de la movilización en Ciudad de México, colectivos realizaron protestas y actividades en entidades como Zacatecas, Guerrero y Jalisco.

Las organizaciones denunciaron falta de resultados en las búsquedas y riesgos para las personas que participan en labores para localizar a familiares desaparecidos.

Las manifestaciones coincidieron con los actos oficiales encabezados por autoridades federales y estatales con motivo del Día de las Madres.