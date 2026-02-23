Familia de “El Mencho”: quiénes son los hijos, esposa y hermanos del líder del CJNG

Rosalinda y 'El Mencho' se conocieron en San Francisco en los años ochenta, iniciando la historia del CJNG. (Jesús A. Aviles/Infobae México)

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

Su muerte puso fin a años de persecución por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses, y dejó al descubierto la compleja red familiar que lo rodeó y sostuvo su poder criminal.

La familia de “El Mencho” no solo formó parte de su círculo más cercano, sino que también desempeñó roles clave en la operación y el crecimiento del CJNG. Varios de sus familiares ocuparon posiciones estratégicas dentro del cártel o enfrentaron procesos judiciales por su participación en actividades criminales.

¿Quién es Rosalinda González Valencia, su esposa?

Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

La esposa de Nemesio Oseguera Cervantes es Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”. Originaria de Aguililla, Michoacán, al igual que “El Mencho”, pertenece a una de las familias más influyentes del narcotráfico mexicano: los González Valencia, también conocidos como “Los Cuinis”.

Rosalinda es considerada una pieza clave en la estructura financiera del CJNG. Su familia fue responsable de crear una red de lavado de dinero y operaciones comerciales legales e ilegales que permitieron al cártel expandirse en México y el extranjero.

“La Jefa” ha sido detenida dos veces en México, la primera en 2018 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y liberada tras pagar fianza. Su segunda detención ocurrió en 2021, también por delitos de lavado de dinero, aunque en ambas ocasiones evitó una condena definitiva y obtuvo libertad bajo distintas figuras legales.

Las defensas legales de Rosalinda han alegado en todo momento persecución política y fallas procesales, razón por la cual fue liberada en ambas oportunidades, aunque el gobierno de EEUU la mantiene en la lista de sancionados, pues la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro la ha identificado como operadora o beneficiaria de varias empresas fachada en Jalisco y Michoacán.

Es hermana de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder financiero del CJNG y figura central en la expansión internacional del grupo. La unión entre Rosalinda y Nemesio fortaleció la alianza entre el CJNG y “Los Cuinis”, facilitando acceso a recursos y contactos internacionales.

¿Cuántos hijos tuvo y quiénes son?

“El Mencho” tuvo al menos tres hijos reconocidos públicamente, dos de los cuales han figurado en investigaciones y procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.

Rubén Oseguera González, “El Menchito”

Rubén Oseguera González se enfrenta a una posible cadena perpetua. (Infobae México | Jovani Pérez)

Rubén Oseguera González, apodado “El Menchito”, es el hijo menor de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia. Nació en California, Estados Unidos, en 1990, lo que le otorgó nacionalidad estadounidense.

“El Menchito” fue considerado el principal heredero del CJNG, desempeñando funciones de alto nivel en la organización, incluyendo logística, operaciones y coordinación de células armadas.

Fue detenido por primera vez en 2014 y liberado por fallas procesales. Sin embargo, fue recapturado en junio de 2015 y, a partir de esa fecha, ya no recuperó su libertad. Tras su segunda detención, permaneció en penales federales de máxima seguridad, donde se reportaron al menos dos intentos de fuga frustrados, lo que motivó su traslado constante entre diferentes centros penitenciarios.

Aunque sus abogados promovieron distintos amparos y recursos legales, nunca logró quedar libre. Finalmente, el 20 de febrero de 2020 fue extraditado a Estados Unidos y el 7 de marzo de 2025 fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por cargos federales relacionados con tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego

Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, es la hija mayor de “El Mencho” y Rosalinda. Empresaria de profesión, Jessica fue acusada por autoridades estadounidenses de participar en operaciones de lavado de dinero a través de empresas vinculadas al CJNG. Entre las compañías sancionadas se encuentran restaurantes, bares y una productora de tequila en Jalisco, identificadas por la OFAC como parte de la red financiera del cártel.

En febrero de 2020 fue detenida en Washington D.C. al acudir a una audiencia de su hermano. Posteriormente fue declarada culpable de delitos financieros y condenada a dos años y medio de prisión, aunque fue liberada en 2022 gracias a un acuerdo judicial con fiscales estadounidenses, en el que aceptó su responsabilidad.

Laisha Michelle Oseguera González

(Jesús A. Aviles/Infobae México)

Laisha Michelle Oseguera González permaneció en el anonimato y su existencia no fue ampliamente conocida hasta pasado el 2021, cuando junto con su madre y una prima envió una carta a un tribunal estadounidense solicitando clemencia para su hermana Jessica durante el proceso judicial que enfrentaba en Estados Unidos.

En esa carta, Laisha mencionó que estudiaba Administración de Empresas y Emprendimiento, aunque no hay confirmación pública de si concluyó su carrera universitaria.

En noviembre de 2021, autoridades mexicanas la relacionaron con el secuestro de dos marinos de la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco, suceso que se registró en el contexto de la detención de su madre, Rosalinda González Valencia. Se señaló que Laisha Michelle y su pareja, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa (“El Guacho”), estuvieron implicados en el caso, aunque ni ella ni su pareja fueron detenidos en ese momento.

Posteriormente, reportes indican que desde al menos 2022 residía en Estados Unidos, principalmente en Riverside, California, junto a su pareja. En 2023, la pareja habría adquirido una propiedad en esa ciudad y Laisha habría abierto una cafetería.

En 2024, su pareja “El Guacho” fue arrestado por agentes estadounidenses, pero Laisha Michelle no fue detenida, en parte porque no tenía órdenes pendientes en ese país y porque contaría con ciudadanía estadounidense.

¿Quiénes son los hermanos de El Mencho?

La familia Oseguera Cervantes incluye a varios hermanos que han jugado papeles relevantes en la estructura del CJNG o han sido investigados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”

"Tony Montana" fue asegurado con varias armas, según la Sedena (Foto: Archivo)

Antonio Oseguera Cervantes, apodado “Tony Montana”, es hermano de “El Mencho” y fue identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del cártel. Ha sido detenido en al menos dos ocasiones: la primera en 2015 y la segunda en diciembre de 2022 por fuerzas federales mexicanas.

Según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Antonio se encargaba de la adquisición de armamento, coordinación logística y lavado de dinero para el CJNG.

Su apodo, “Tony Montana”, hace referencia al personaje de la película “Scarface” y entre miembros del cártel era considerado el “cerebro logístico” de la familia. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026, donde enfrenta cargos por conspiración y narcotráfico. La DEA destacó esta extradición como parte de una ofensiva mayor contra el CJNG.

Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”

Foto: SSPC

Abraham Oseguera Cervantes, conocido en el ámbito delictivo como “Don Rodo”, es uno de los hermanos de “El Mencho”.

Abraham ha sido identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador clave del CJNG, especialmente en áreas de logística, coordinación interna y presuntas actividades de lavado de dinero para la organización.

Tanto Abraham como su hermano Nemesio cuentan con antecedentes criminales en Estados Unidos, cuando ambos fueron detenidos por delitos relacionados con narcotráfico; en el caso de Abraham, cumplió una condena en California antes de regresar a México, donde se consolidó su participación activa en el CJNG.

En abril de 2024, Abraham fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en Autlán de Navarro, Jalisco, y trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México. Posteriormente, en febrero de 2025, fue capturado nuevamente por autoridades mexicanas en Tonaya, Jalisco, en el marco de investigaciones por sus vínculos con la organización criminal. Algunos reportes judiciales señalan que, tras una liberación previa por irregularidades procesales, se ordenó su recaptura para garantizar la continuidad de su proceso penal.

Miguel Oseguera Cervantes

Miguel Oseguera Cervantes también ha sido mencionado como integrante del círculo familiar de “El Mencho”, aunque existen pocos datos públicos sobre su papel o actividades dentro de la organización.

Otros familiares y alianzas: la red de “Los Cuinis”

El clan de los González Valencia se consolidó como una de las organizaciones criminales más adineradas a nivel internacional. (Infobae México/Jesús Avilés Ortiz)

La familia política de Nemesio Oseguera, los González Valencia, es considerada una de las redes criminales más poderosas y discretas del narcotráfico mexicano. Varios de sus cuñados han sido detenidos o sancionados por el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, acusados de operar estructuras financieras y de tráfico internacional de drogas. Entre ellos destacan:

Abigael González Valencia, “El Cuini”

Abigael González Valencia, apodado “El Cuini”, es considerado por autoridades estadounidenses como uno de los operadores de lavado de dinero más sofisticados del narco mexicano, señalado como el principal responsable de las operaciones internacionales y el flujo de recursos ilícitos del cártel.

Fue detenido por primera vez en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y pasó varios años en prisiones de alta seguridad mexicanas mientras se litigaba su proceso de extradición. El 12 de agosto de 2025, fue finalmente extraditado a Estados Unidos, junto con otros 25 presuntos líderes del narcotráfico, a solicitud del Departamento de Justicia para enfrentar cargos por conspiración, tráfico de drogas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En su primera audiencia federal en Washington D.C., “El Cuini” se declaró no culpable y desde entonces ha intentado aplazar sus audiencias mediante recursos legales. La siguiente comparecencia estaba programada para marzo de 2026. Si es hallado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

Arnulfo González Valencia

Arnulfo González Valencia, también hermano de Rosalinda, es otro integrante relevante de la red familiar González Valencia. Fue detenido en 2018 en México junto con su hermano Ulises Jovani, ambos vinculados a las operaciones de Los Cuinis y a las redes internacionales de lavado de dinero y tráfico de drogas del CJNG.

De acuerdo con reportes judiciales, Arnulfo fue condenado en México en 2019, junto a Ulises, a varios años de prisión por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Elvis González Valencia

Elvis González Valencia fue arrestado en México en enero de 2016 por su presunta participación en actividades de apoyo financiero y logístico al CJNG. Tras su detención, enfrentó procesos judiciales por delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque posteriormente fue liberado.