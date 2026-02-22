Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (REUTERS/Tiksa Negeri)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, fue uno de los primeros funcionarios extranjeros en reaccionar públicamente al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido este domingo en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. En un mensaje publicado en su cuenta de X, calificó el hecho como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

“Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataron a El Mencho, uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”, escribió Landau, quien cerró su mensaje con una frase en español: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.” El mensaje reflejó la importancia que Washington atribuye a la eliminación de un objetivo que la DEA consideraba tan peligroso como el líder del Cártel de Sinaloa.

Minutos después, Landau publicó un segundo mensaje en el que matizó su celebración inicial. Reconoció que seguía con “gran tristeza y preocupación” las escenas de violencia registradas en varios estados de México tras conocerse la muerte del capo, y advirtió que la respuesta del crimen organizado no lo tomaba por sorpresa. “No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos flaquear”, escribió, antes de cerrar con un “¡Ánimo México!”.

La secuencia de los dos mensajes resume la tensión que atraviesa la narrativa de la administración Trump frente al narcotráfico mexicano: la presión por mostrar victorias concretas convive con la conciencia de que cada golpe al liderazgo de un cártel desencadena una ola de violencia difícil de contener. Sara Carter, designada por Donald Trump como zar antidrogas, también se pronunció sobre lo que llamó la “exitosa eliminación” de El Mencho y advirtió que los cárteles estaban respondiendo a la acción.

Fotografía de 'El Mencho' cuando fue detenido en EEUU (World of Crime)

El ejército mexicano dijo en un comunicado que el “Mencho” resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, “además de los trabajos de inteligencia militar central” (...) “se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del fueron CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados en distintas vías de Jalisco, en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

Los bloqueos por el operativo en el que murió Oseguera se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde su cartel tiene presencia.

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

Las autoridades locales recomendaron a la población no salir de sus hogares. Jalisco recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el “Mencho” ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.