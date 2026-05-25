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Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la manzana

Un hábito tan sencillo como disfrutar de esta fruta fresca puede sumar bienestar y juventud de manera deliciosa cada día

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Ilustración de una mujer de cabello castaño claro con coleta, sonriendo y sosteniendo una manzana roja en una cocina iluminada por el sol, con plantas
Incluir este alimento en recetas y colaciones es un secreto fácil para sentirte renovado desde el interior y proteger tus células. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana es una de las frutas más consumidas en México y destaca no solo por su sabor, sino también por los beneficios que aporta a la salud.

Diversos estudios señalan que sus compuestos antioxidantes, vitaminas y fibra pueden desempeñar un papel clave en la prevención del envejecimiento prematuro.

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Incluir manzana en la dieta diaria ayuda a proteger las células, mejorar la apariencia de la piel y reducir el riesgo de enfermedades asociadas con el paso del tiempo.

Ensalada fresca, manzana, pimientos verdes, tomates, pepinos, combinación saludable, comida ligera, opciones veganas, platillo colorido, alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Elegir opciones frescas y combinadas puede marcar la diferencia si buscas bienestar y menos signos de la edad en tu día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la manzana

La manzana es una fruta reconocida por sus propiedades antienvejecimiento gracias a su contenido de nutrientes y compuestos bioactivos. De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, entre las principales propiedades se encuentran:

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  • Alto contenido de antioxidantes: La manzana contiene flavonoides, polifenoles y vitamina C, que ayudan a combatir el daño oxidativo causado por los radicales libres, uno de los principales factores en el envejecimiento celular.
  • Fibra dietética: La pectina y otras fibras presentes en la manzana contribuyen a mejorar la salud intestinal, lo que favorece la absorción de nutrientes y la eliminación de toxinas, procesos clave para la regeneración celular.
  • Hidratación y elasticidad de la piel: Los compuestos antioxidantes y el aporte de agua de la manzana ayudan a mantener la piel hidratada y con mejor elasticidad, reduciendo la apariencia de líneas finas y arrugas.
  • Prevención de enfermedades crónicas: El consumo regular de manzana se relaciona con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo, padecimientos que pueden acelerar el envejecimiento.
  • Estimulación de la producción de colágeno: La vitamina C presente en la manzana es fundamental para la síntesis de colágeno, proteína esencial para la firmeza y juventud de la piel.
  • Acción antiinflamatoria: Los polifenoles y otros fitoquímicos de la manzana ayudan a reducir la inflamación crónica, un proceso asociado con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades relacionadas con la edad.
Primer plano de una mujer joven con piel clara y luminosa, manos en las mejillas. Fondo suave y neutro con sombras verticales.
Consumir manzanas como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a mantener una apariencia y salud más jóvenes por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir manzana para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar al máximo las propiedades antienvejecimiento de la manzana, es recomendable consumirla de las siguientes formas:

  • Entera y con cáscara: La mayor concentración de antioxidantes, fibra y vitamina C se encuentra en la cáscara. Lavar bien la manzana y consumirla sin pelar potencia sus beneficios.
  • En ensaladas y licuados: Agregar manzana fresca a ensaladas o licuados permite combinar sus nutrientes con los de otras frutas y verduras, lo que suma más antioxidantes a la dieta.
  • Como snack saludable: Sustituir botanas procesadas por rodajas de manzana ayuda a incorporar fibra y compuestos bioactivos de manera práctica y regular.
  • Evitar cocerla en exceso: Al hornear o cocer la manzana por mucho tiempo se pierden parte de sus vitaminas y antioxidantes. Lo ideal es consumirla cruda o solo ligeramente cocida.
  • En jugo natural ocasionalmente: El jugo de manzana recién hecho preserva antioxidantes, aunque pierde fibra. Es preferible consumir la fruta entera para mantener todos sus nutrientes.
  • Combinada con frutos secos y yogur: Estos acompañamientos potencian la absorción de vitaminas y mejoran el aporte nutricional general.

Consumir manzana diariamente y de forma variada ayuda a mantener la piel y las células protegidas contra el envejecimiento.

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